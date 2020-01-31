Создайте пользовательскую конфигурацию ввода/вывода для приложений SDR

Модули сопроцессора PXI FlexRIO оснащены высокопроизводительными ПЛИС, которые добавляют возможность обработки сигналов в системы PXI. В этих модулях задействованы ПЛИС последнего поколения от Xilinx, технологии потоковой передачи данных, такие как PCI Express и NI Peer to Peer Streaming, для широкополосного обмена данными с другими модулями на общей плате. Модули сопроцессора PXI FlexRIO, в сочетании с SDR, предоставляют дополнительные ресурсы ПЛИС, необходимые для запуска сложных алгоритмов в режиме реального времени.

Основные функции FlexRIO: