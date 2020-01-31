Создайте пользовательскую конфигурацию ввода/вывода для приложений SDR

По сравнению с другими коммерческими готовыми программно определяемыми радиоустройствами, USRP SDR предлагают широчайший выбор ВЧ ввода/вывода. Благодаря большому ассортименту частотных диапазонов и мгновенной ширине полосы частот до 160 МГц, аппаратное обеспечение NI RF обеспечивает полосы частот, необходимые для соответствия последним отраслевым стандартам.
Программирование ПЛИС стало проще благодаря встроенному программному обеспечению для проектирования, которое позволяет программировать процессоры, ПЛИС и устройства ввода-вывода в одной интуитивно понятной среде. Поскольку требования к ширине частотной полосы и задержке сигнала становятся все более строгими, программирование USRP с LabVIEW делает программирование ПЛИС более доступным, абстрагируя низкоуровневые задачи проектирования, связанные с разработкой нестандартного оборудования.
Независимо от предпочтений вашего инструмента разработки, вы можете быть уверены в оборудовании USRP, которое совместимо с самым широким диапазоном сред разработки на рынке. Вы можете выбрать LabVIEW для унификации стиля программирования потока данных или использовать драйвер с открытым исходным кодом с поддержкой C, C++, MathWorks MATLAB®, GNU Radio и многих других.
Аппаратное обеспечение USRP предлагает множество вариантов синхронизации, поэтому вы можете легко увеличить количество радиочастотных каналов для Massive MIMO и других многоканальных приложений. Выберите между аппаратной, GPS или Ethernet-синхронизацией, используя стандарт White Rabbit.
Йоркский университет развернул устройства USRP с LabVIEW Communications, чтобы внедрить рентабельный воздушный испытательный стенд на малых высотах.
Вы можете использовать программно-определяемые радиоустройства NI для быстрой разработки, развертывания и усовершенствования решений по мониторингу эфира и определению направления.
Узнайте, как SkySafe развернул мобильное решение для защиты от беспилотников для обнаружения и поражения целей с использованием программно-определяемой радиосвязи.
Сборник по Исследованиям
Сборник Исследований по Беспроводной Связи: 3-е Издание
Последнее издание Сборника Исследований по Беспроводной Связи включает примеры со всего мира по широкому спектру тем.
Модули сопроцессора PXI FlexRIO оснащены высокопроизводительными ПЛИС, которые добавляют возможность обработки сигналов в системы PXI. В этих модулях задействованы ПЛИС последнего поколения от Xilinx, технологии потоковой передачи данных, такие как PCI Express и NI Peer to Peer Streaming, для широкополосного обмена данными с другими модулями на общей плате. Модули сопроцессора PXI FlexRIO, в сочетании с SDR, предоставляют дополнительные ресурсы ПЛИС, необходимые для запуска сложных алгоритмов в режиме реального времени.
Основные функции FlexRIO:
Обслуживание оборудования
Варианты программы обслуживания
Каждая покупка USRP включает в себя следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную Программу Обслуживания.
Ознакомьтесь с широким диапазоном материалов технической поддержки, например, информации о поиске и устранении неполадок, а также примерами проектов.
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