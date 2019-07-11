Обновление LabWindows™/CVI

Пользователям LabWindows/CVI, которые имеют активную подписку на Стандартную программу обслуживания (SSP), предоставляется обновление до LabWindows/CVI 2019. Нет активной подписки? Возобновите ее сегодня, чтобы получить последние версии LabWindows/CVI.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ LabWindows/CVI

LabWindows/CVI 2019

Последняя версия LabWindows/CVI включает в себя следующие основные функции:
 

  • Улучшенный редактор исходного кода с улучшенным завершением показа, переносом слов, скрываемыми областями и масштабированием
  • Улучшена отладка с помощью диагностических индикаторов в исходных файлах 
  • Настраиваемые сниппеты для увеличения скорости разработки 
  • Возможность быстро идентифицировать изменения кода с помощью индикаторов модификации файла
  • Сборка пакетов с помощью компоновщика LabWindows/CVI

Политика поддержки LabWindows/CVI

NI известно, что каждый продукт имеет различные требования к поддержке и сроку службы, и стремится предоставить Вам поддержку в течение жизненного цикла, необходимую для Вашей задачи. Чтобы ознакомиться с графиком поддержки продукта для LabWindows/CVI, просмотрите таблицу ниже. Чтобы детальнее ознакомиться с общей политикой программного обеспечения, ознакомьтесь с Политикой жизненного цикла ПО National Instruments.

Даты жизненного цикла LabWindows/CVI

Версия Поддержка актуальной версии (дата выпуска) Базовая поддержка (дата окончания) Расширенная поддержка (дата окончания)
LabWindows/CVI 2019 Июль 2019
 Июль 2024
 Непрерывно
LabWindows/CVI 2017 Май 2017
 Август 2022 Непрерывно
LabWindows/CVI 2015 Август 2015
 Август 2020
 Непрерывно
LabWindows/CVI 2013 Август 2013
 Август 2018
 Непрерывно
LabWindows/CVI 2012 Август 2012
 Август 2016
 Непрерывно
LabWindows/CVI 2010 Декабрь 2010 Декабрь 2014 Непрерывно