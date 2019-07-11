Обновление LabWindows™/CVI

NI известно, что каждый продукт имеет различные требования к поддержке и сроку службы, и стремится предоставить Вам поддержку в течение жизненного цикла, необходимую для Вашей задачи. Чтобы ознакомиться с графиком поддержки продукта для LabWindows/CVI, просмотрите таблицу ниже. Чтобы детальнее ознакомиться с общей политикой программного обеспечения, ознакомьтесь с Политикой жизненного цикла ПО National Instruments.

