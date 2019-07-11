Обновление LabWindows™/CVI

Пользователям LabWindows/CVI, которые имеют активную подписку на Стандартную программу обслуживания (SSP), предоставляется обновление до LabWindows/CVI 2019. Нет активной подписки? Возобновите ее сегодня, чтобы получить последние версии LabWindows/CVI.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ LabWindows/CVI
Последняя версия LabWindows/CVI включает в себя следующие основные функции:
NI известно, что каждый продукт имеет различные требования к поддержке и сроку службы, и стремится предоставить Вам поддержку в течение жизненного цикла, необходимую для Вашей задачи. Чтобы ознакомиться с графиком поддержки продукта для LabWindows/CVI, просмотрите таблицу ниже. Чтобы детальнее ознакомиться с общей политикой программного обеспечения, ознакомьтесь с Политикой жизненного цикла ПО National Instruments.
|Версия
|Поддержка актуальной версии (дата выпуска)
|Базовая поддержка (дата окончания)
|Расширенная поддержка (дата окончания)
|LabWindows/CVI 2019
|Июль 2019
|Июль 2024
|Непрерывно
|LabWindows/CVI 2017
|Май 2017
|Август 2022
|Непрерывно
|LabWindows/CVI 2015
|Август 2015
|Август 2020
|Непрерывно
|LabWindows/CVI 2013
|Август 2013
|Август 2018
|Непрерывно
|LabWindows/CVI 2012
|Август 2012
|Август 2016
|Непрерывно
|LabWindows/CVI 2010
|Декабрь 2010
|Декабрь 2014
|Непрерывно