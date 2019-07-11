Знакомьтесь: LabWindows™/CVI

Интегрированная среда программирования LabWindows/CVI ANSI C помогает создавать специализированные инженерные приложения. Вы можете использовать его для управления проектом, редактирования и отладки исходного кода, создания интерфейса пользователя, вывода кода тестирования и повышения его производительности в одном оптимизированном рабочем пространстве с вкладками. LabWindows/CVI включает средства для расширенной отладки, документирования кода и развертывания системы, что позволяет Вам интегрировать управление исходными кодами, требования и системы управления данными. Программное обеспечение также упрощает быстрый сбор данных с приборов GPIB, USB, последовательного интерфейса, Ethernet, PXI, VXI и приборов с ПЛИС с использованием встроенных библиотек ввода-вывода приборов, встроенных драйверов приборов или двух интерактивных помощников по проведению измерений. Пользователи LabWindows/CVI, имеющие действующую подписку на Стандартную программу обслуживания (SSP), имеют право на обновление LabWindows/CVI до последней версии.
LabWindows/CVI предоставляет универсальную рабочую среду для разработки на ANSI C для решения задач тестирования и измерения. Подробнее о том, как LabWindows/CVI можно использовать в распространенных приложениях, см. ниже.
С LabWindows/CVI Вы можете создавать и развертывать тестовые приложения, управляя практически всем Вашим оборудованием и разрабатывая интерфейсы пользователя для сокращения времени разработки.
Используя LabWindows/CVI, создавайте высокопроизводительные тестовые приложения, используя преимущества встроенных инструментов анализа производительности, вариантов параллельного выполнения и комплексной системы хранения данных для оптимизации кода и производительности Вашего тестирования на производстве.
С LabWindows/CVI Вы можете автоматизировать проверку Ваших устройств, чтобы соответствовать амбициозным требованиям по времени выхода на рынок и производительности. Создавайте гибкие приложения, используя преимущества непрерывной интеграции оборудования, создания специализированного интерфейса пользователя и библиотек глубокого анализа оборудования.
Работая с LabWindows/CVI, Вы можете воспользоваться интуитивно понятными средствами отладки для задач с одним или многими процессами. Это упростит доработку Ваших тестовых и измерительных приложений и минимизирует время простоя из-за не работающего кода.
Преимущества ПО
Стандартная программа обслуживания
Каждое приобретение включает возобновляемую подписку на Стандартную программу обслуживания (SSP) для ПО сроком на один год, которая предлагает следующее:
Лицензия LabWindows/CVI на одно рабочее место может быть связана с конкретным лицом или идентификатором компьютера.
Программа многопользовательского сетевого лицензирования (VLP) предназначена для групп, которым требуется пять или более лицензий. Это снижает общую стоимость владения путем предоставления упорядоченного управления активом Вашей организации.
Набор Automated Test Software Suite представляет собой набор программ для определения характеристик, валидации и тестирования электронных устройств.
LabWindows/CVI предоставляет полную среду разработки ANSI C для создания кода тестирования и кода самого приложения. NI рекомендует использовать TestStand с LabWindows/CVI для решения задач создания, развертывания и управления кодом приложения для автоматизированных систем тестирования за меньшее время.
Основные возможности TestStand:
• Настройка и автоматизация Ваших тестов с помощью модулей кода, написанных на любом языке
• Быстро составляйте отчеты по результатам тестов с использованием встроенной генерации отчетов и подключения к базе данных.
• Эффективно воспроизводите и поддерживайте системы тестирования с помощью утилиты TestStand Deployment Utility и средств отладки.
Модуль LabWindows/CVI Real-Time расширяет среду разработки LabWindows/CVI, помогая Вам создавать надежные и детерминированные приложения, предназначенные для выделенного оборудования реального времени.
Торговый знак LabWindows используется по лицензии корпорации Майкрософт. Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.
Зарегистрированная торговая марка Linux® используется в соответствии с сублицензией от LMI, лицензиата исключительной лицензии Linus Torvalds, владельца торговой марки, признанной во всем мире.