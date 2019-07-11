Знакомьтесь: LabWindows™/CVI

LabWindows/CVI предоставляет полную среду разработки ANSI C для создания кода тестирования и кода самого приложения. NI рекомендует использовать TestStand с LabWindows/CVI для решения задач создания, развертывания и управления кодом приложения для автоматизированных систем тестирования за меньшее время.

Основные возможности TestStand:

• Настройка и автоматизация Ваших тестов с помощью модулей кода, написанных на любом языке

• Быстро составляйте отчеты по результатам тестов с использованием встроенной генерации отчетов и подключения к базе данных.

• Эффективно воспроизводите и поддерживайте системы тестирования с помощью утилиты TestStand Deployment Utility и средств отладки.