Creare una configurazione I/O personalizzata per le applicazioni SDR

Indipendentemente dalle preferenze dello strumento di sviluppo, puoi avere fiducia nell'hardware USRP, che è compatibile con la più ampia gamma di flussi di lavoro software sul mercato. Puoi scegliere LabVIEW per uno stile di programmazione unificato del flusso di dati o utilizzare il driver open source con supporto per C, C ++, MathWorks MATLAB®, GNU Radio e altro.