Che cos'è LabWindows™/CVI?

L'ambiente di programmazione integrato ANSI C LabWindows/CVI consente di creare applicazioni di ingegneria personalizzate. Si può utilizzare per gestire il progetto, modificare ed eseguire il debug del codice sorgente, creare un'interfaccia utente e testare l'output e le prestazioni del codice in un'area di lavoro semplificata con schede. LabWindows/CVI include strumenti per il debug avanzato, la documentazione del codice e la distribuzione del sistema in modo da poter integrare il controllo del codice sorgente, i requisiti e i sistemi di gestione dei dati. Il software semplifica inoltre l'acquisizione rapida di dati da strumenti GPIB, USB, seriali, Ethernet, PXI, VXI e FPGA utilizzando le librerie I/O integrate e gli instrument driver incorporati o i due assistenti di misurazione interattivi. Gli utenti LabWindows/CVI con un'iscrizione SSP (Standard Service Program) valida possono effettuare l'aggiornamento alla versione più recente.