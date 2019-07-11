Выберите Вашу версию LabWindows™/CVI

LabWindows/CVI - это среда разработки программного обеспечения ANSI C, разработанная для удовлетворения Ваших потребностей в тестировании и измерениях. Воспользуйтесь преимуществами всеобъемлющего набора средств программирования для более эффективной сборки кода. Выберите оптимальный вариант лицензии, который соответствует Вашим потребностям, или рассмотрите возможность приобретения LabWindows/CVI в составе набора Automated Test Suite .

  LabWindows/CVI Base LabWindows/CVI Full
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Основные отличия
  • Рекомендуется для настольных приложений и задач измерения в реальном времени
  • Включает драйверы устройств для оборудования NI и приборов сторонних разработчиков
  • Включает базовый набор вычислений, средства для обработки сигналов и отладки
  • Рекомендуется для встроенных расширенных вычислений, генерации и обработки сигналов
  • Включает тулкит Execution Profiler и обнаружение утечек памяти для оптимизации тестирования
  • Включает средства SQL для подключения к базе данных
Стандартная программа обслуживания
Один год технической поддержки    
Один год обновления ПО    
Доступ 24/7 к онлайн учебным курсам    
Интеграция оборудования
Сбор данных с оборудования NI    
Сбор данных со стороннего оборудования    
Подключение драйвера IVI    
Помощник по сбору данных    
Помощник по вводу/выводу для прибора    
Развертывание на оборудование реального времени Требуется ​дополнение​​​​1 Требуется ​дополнение​​​​1
Развертывание на оборудование с ПЛИС Требуется ​дополнение​​​​1 Требуется ​дополнение​​​​1
Возможности программирования
Полностью интегрированная среда разработки    
Элементы управления интерфейса пользователя    
Отладка кода    
Удаленная отладка    
Оптимизирующий компилятор    
Тулкит LabWindows/CVI Execution Profiler    
Средство обнаружения утечки памяти  
Библиотека OpenMP   
Вычисления
Стандартные математические функции    
Библиотека статистики    
Линейная алгебра  
Комплексные операции  
Аппроксимация кривых  
Интерполяция и экстраполяция  
Математический анализ  
Анализ и управление сигналами
ПИД-регулирование    
Библиотека генерации сигналов  
Библиотека фильтрации  
Библиотека кадрирования  
Преобразование  
Библиотека обработки сигналов  
Анализ машинного зрения Требуется ​дополнение​​​​1 Требуется ​дополнение​​​​1
Чтение, запись и общий доступ к данным
Чтение и запись в файл    
Сетевая потоковая библиотека    
API сетевых переменных    
3D графика    
Возможности XML    
COM сервер    
Хранение данных TDMS    
Тулкит LabWindows/CVI SQL  
Интеграция кода и возможность совместной работы различного ПО
Поддержка .NET    
Возможности ActiveX    
Интеграция TestStand    
Интерфейс для Win32 API  
Библиотека подключения к интернету  
Внедрение и распространение кода
Установщик и сборщик патчей    
Сборка исполняемых файлов    
Сборка пакетов    
Развертывание кода в системах Linux Требуется ​дополнение​​​​1 Требуется ​дополнение​​​​1

Модуль LabWindows/CVI Real-Time.

Модуль LabWindows/CVI Real-Time позволяет создавать надежные и детерминированные приложения, предназначенные для выделенного оборудования реального времени.

Модуль LabVIEW FPGA

Модуль LabVIEW FPGA помогает Вам разрабатывать и отлаживать специализированную аппаратную логику, которую можно скомпилировать и развернуть на оборудовании NI с ПЛИС.

Модуль Vision Development

Модуль NI Vision Development позволяет разрабатывать приложения для машинного зрения и обработки изображений для систем на основе Windows, а также ОС реального времени.

Модуль LabWindows/CVI Real-Time для Linux®

Модуль LabWindows/CVI Run-Time для Linux® позволяет компилировать и запускать приложения, созданные в Windows, в нескольких дистрибутивах Linux.

1 Дополнения предоставляют полный функционал для данной опции, но приобретаются отдельно.

 

Торговый знак LabWindows используется по лицензии корпорации Майкрософт. Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.

 

Зарегистрированная торговая марка Linux® используется в соответствии с сублицензией от LMI, лицензиата исключительной лицензии Linus Torvalds, владельца торговой марки, признанной во всем мире.​

 