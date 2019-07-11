Выберите Вашу версию LabWindows™/CVI

LabWindows/CVI - это среда разработки программного обеспечения ANSI C, разработанная для удовлетворения Ваших потребностей в тестировании и измерениях. Воспользуйтесь преимуществами всеобъемлющего набора средств программирования для более эффективной сборки кода. Выберите оптимальный вариант лицензии, который соответствует Вашим потребностям, или рассмотрите возможность приобретения LabWindows/CVI в составе набора Automated Test Suite .
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|Основные отличия
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|Стандартная программа обслуживания
|Один год технической поддержки
|Один год обновления ПО
|Доступ 24/7 к онлайн учебным курсам
|Интеграция оборудования
|Сбор данных с оборудования NI
|Сбор данных со стороннего оборудования
|Подключение драйвера IVI
|Помощник по сбору данных
|Помощник по вводу/выводу для прибора
|Развертывание на оборудование реального времени
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Развертывание на оборудование с ПЛИС
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Возможности программирования
|Полностью интегрированная среда разработки
|Элементы управления интерфейса пользователя
|Отладка кода
|Удаленная отладка
|Оптимизирующий компилятор
|Тулкит LabWindows/CVI Execution Profiler
|Средство обнаружения утечки памяти
|—
|Библиотека OpenMP
|—
|Вычисления
|Стандартные математические функции
|Библиотека статистики
|Линейная алгебра
|—
|Комплексные операции
|—
|Аппроксимация кривых
|—
|Интерполяция и экстраполяция
|—
|Математический анализ
|—
|Анализ и управление сигналами
|ПИД-регулирование
|Библиотека генерации сигналов
|—
|Библиотека фильтрации
|—
|Библиотека кадрирования
|—
|Преобразование
|—
|Библиотека обработки сигналов
|—
|Анализ машинного зрения
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
|Чтение, запись и общий доступ к данным
|Чтение и запись в файл
|Сетевая потоковая библиотека
|API сетевых переменных
|3D графика
|Возможности XML
|COM сервер
|Хранение данных TDMS
|Тулкит LabWindows/CVI SQL
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|Интеграция кода и возможность совместной работы различного ПО
|Поддержка .NET
|Возможности ActiveX
|Интеграция TestStand
|Интерфейс для Win32 API
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|Библиотека подключения к интернету
|—
|Внедрение и распространение кода
|Установщик и сборщик патчей
|Сборка исполняемых файлов
|Сборка пакетов
|Развертывание кода в системах Linux
|Требуется дополнение1
|Требуется дополнение1
Модуль LabWindows/CVI Real-Time позволяет создавать надежные и детерминированные приложения, предназначенные для выделенного оборудования реального времени.
Модуль LabVIEW FPGA помогает Вам разрабатывать и отлаживать специализированную аппаратную логику, которую можно скомпилировать и развернуть на оборудовании NI с ПЛИС.
Модуль NI Vision Development позволяет разрабатывать приложения для машинного зрения и обработки изображений для систем на основе Windows, а также ОС реального времени.
Модуль LabWindows/CVI Run-Time для Linux® позволяет компилировать и запускать приложения, созданные в Windows, в нескольких дистрибутивах Linux.
1 Дополнения предоставляют полный функционал для данной опции, но приобретаются отдельно.
Торговый знак LabWindows используется по лицензии корпорации Майкрософт. Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.
Зарегистрированная торговая марка Linux® используется в соответствии с сублицензией от LMI, лицензиата исключительной лицензии Linus Torvalds, владельца торговой марки, признанной во всем мире.