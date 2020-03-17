Знакомьтесь: DAQExpress™

DAQExpress является сопутствующим программным обеспечением для оборудования сбора данных NI и входит в состав многих продуктов NI DAQ. Это интерактивное ПО поможет Вам записывать, просматривать и исследовать Ваши данные.

Выберите подходящее аппаратное обеспечение в соответствии с поставленной задачей

Широкий выбор аппаратного обеспечения — от недорогих отдельных устройств до высокопроизводительных модульных систем, которые соответствуют требованиям поставленной задачи и позволяют уложиться в выделенный бюджет.

Точные данные за счет высококачественного аппаратного обеспечения

Экономия времени за счет быстрого доступа ко всем измерениям, поддерживаемым вашими устройствами NI DAQ. Мгновенный доступ к датикам всех типов и ко всем доступным выходам.

Уверенность в схемах и соединениях

Непосредственный доступ к руководствам по работе с аппаратным обеспечением и к сведениям по разводке контактов позволяет документировать и проверять соединения в ваших схемах.

Быстрая визуализация и анализ сигналов

Для принятия решений мгновенно визуализируйте данные измерений и анализируйте сигналы в интерактивном режиме.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ

Точные измерения — залог принятия взвешенных решений

DAQExpress помогает легко настраивать совместимое измерительное оборудование, а также просматривать и анализировать данные с помощью интерактивных панелей анализа. Создав простейший VI LabVIEW в редакторе DAQExpress, мгновенно соберите данные измерений без программирования или выполните базовую автоматизацию.

Основные преимущества

Простота пуска системы

Экономия времени за счет быстрого и понятного доступа ко всем измерениям, поддерживаемым вашим устройством DAQ, сразу после его включения.

Быстрый сбор и просмотр данных

Получите мгновенный доступ к важным для вас данным без затрат времени на программирование системы.

Уверенность в принятии решений

Анализируйте полученные данные при помощи встроенных интерактивных средств и быстро принимайте решения на основании полученных данных.

Рекомендуемые материалы

Этот комплект подробно описывает, как выбрать лучшие датчики, оборудование DAQ, компьютерную шину, ПО, средства анализа и хранилище данных для вашей задачи. Возьмите его за основу при создании нового приложения DAQ.

DAQExpress можно использовать для настройки разнообразных измерений, не прибегая к программированию. Узнайте, как получать данные с датчиков, генерировать выходные сигналы, выполнять цифровой ввод и вывод, а также считывать данные со счетчиков и датчиков положения.

Программное обеспечение DAQExpress позволяет интерактивно анализировать наборы данных. В некоторых случаях, например, при использовании фильтров, можно также применять этот анализ программным способом, чтобы автоматизировать его или повторно анализировать данные измерений.

DAQExpress позволяет Вам автоматизировать измерения, создавая базовые VI LabVIEW в редакторе DAQExpress. Узнайте, как программно собрать данные и выполнить анализ.

МАГАЗИН УСТРОЙСТВ

Shop by Measurement Type

Shop hardware that includes DAQExpress with purchase (excludes PXI and Single-Board RIO product models as well as PCI-7811/3 and USB-8451/2).

CompactDAQ USB Chassis

DAQExpress is included with your purchase of these USB CompactDAQ chassis, which provides the plug-and-play simplicity of USB to sensor and electrical measurements.

1‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9171 представляет собой шасси CompactDAQ USB с питанием через шину для малых переносных систем измерительных датчиков.

4‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9174 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.

8‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9178 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.

14‑слотовое шасси USB 3.0 CompactDAQ — устройство cDAQ‑9174 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.

Students and Educators

DAQExpress is included with your purchase of the portable myDAQ device that gives students the ability to measure and analyze live signals anywhere, anytime.

Устройство объединяет в себе комплексный набор компьютерных лабораторных приборов с поддержкой plug-and-play с портативностью для практического обучения в лаборатории или за ее пределами.