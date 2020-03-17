Знакомьтесь: DAQExpress™
DAQExpress является сопутствующим программным обеспечением для оборудования сбора данных NI и входит в состав многих продуктов NI DAQ. Это интерактивное ПО поможет Вам записывать, просматривать и исследовать Ваши данные.
Широкий выбор аппаратного обеспечения — от недорогих отдельных устройств до высокопроизводительных модульных систем, которые соответствуют требованиям поставленной задачи и позволяют уложиться в выделенный бюджет.
Экономия времени за счет быстрого доступа ко всем измерениям, поддерживаемым вашими устройствами NI DAQ. Мгновенный доступ к датикам всех типов и ко всем доступным выходам.
Непосредственный доступ к руководствам по работе с аппаратным обеспечением и к сведениям по разводке контактов позволяет документировать и проверять соединения в ваших схемах.
Для принятия решений мгновенно визуализируйте данные измерений и анализируйте сигналы в интерактивном режиме.
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ
Точные измерения — залог принятия взвешенных решений
DAQExpress помогает легко настраивать совместимое измерительное оборудование, а также просматривать и анализировать данные с помощью интерактивных панелей анализа. Создав простейший VI LabVIEW в редакторе DAQExpress, мгновенно соберите данные измерений без программирования или выполните базовую автоматизацию.
Экономия времени за счет быстрого и понятного доступа ко всем измерениям, поддерживаемым вашим устройством DAQ, сразу после его включения.
Получите мгновенный доступ к важным для вас данным без затрат времени на программирование системы.
Анализируйте полученные данные при помощи встроенных интерактивных средств и быстро принимайте решения на основании полученных данных.
Этот комплект подробно описывает, как выбрать лучшие датчики, оборудование DAQ, компьютерную шину, ПО, средства анализа и хранилище данных для вашей задачи. Возьмите его за основу при создании нового приложения DAQ.
DAQExpress можно использовать для настройки разнообразных измерений, не прибегая к программированию. Узнайте, как получать данные с датчиков, генерировать выходные сигналы, выполнять цифровой ввод и вывод, а также считывать данные со счетчиков и датчиков положения.
Программное обеспечение DAQExpress позволяет интерактивно анализировать наборы данных. В некоторых случаях, например, при использовании фильтров, можно также применять этот анализ программным способом, чтобы автоматизировать его или повторно анализировать данные измерений.
DAQExpress позволяет Вам автоматизировать измерения, создавая базовые VI LabVIEW в редакторе DAQExpress. Узнайте, как программно собрать данные и выполнить анализ.
1‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9171 представляет собой шасси CompactDAQ USB с питанием через шину для малых переносных систем измерительных датчиков.
4‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9174 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.
8‑слотовое шасси USB CompactDAQ — устройство cDAQ‑9178 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.
14‑слотовое шасси USB 3.0 CompactDAQ — устройство cDAQ‑9174 представляет собой шасси CompactDAQ USB для малых переносных систем измерительных датчиков.
Устройство объединяет в себе комплексный набор компьютерных лабораторных приборов с поддержкой plug-and-play с портативностью для практического обучения в лаборатории или за ее пределами.