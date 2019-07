Escolha sua edição do LabWindows™/CVI

O LabWindows/CVI é um ambiente de desenvolvimento de software ANSI C projetado para atender às suas necessidades de teste e medição. Aproveite seu conjunto abrangente de ferramentas de programação para criar seu código com mais eficiência. Escolha a melhor opção de licença que atenda às suas necessidades ou considere comprar o LabWindows/CVI como parte do Automated Test Suite.