Como uso o LabWindows™/CVI™ para configurar testes para a caracterização de dispositivos eletrônicos?

Com o LabWindows/CVI, você pode criar códigos para seus testes de validação com maior rapidez e ter flexibilidade para cobrir uma ampla faixa de testes com uma abordagem de desenvolvimento consistente. Ao integrar-se perfeitamente ao hardware de que você precisa e projetar rapidamente interfaces do usuário específicas do projeto, você obtém a flexibilidade para criar testes customizados que atendem aos seus requisitos. Ao desenvolver seu projeto, use as bibliotecas integradas de análise e processamento de sinais para usar seu tempo de forma eficaz.