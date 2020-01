Exporting Parameter Values

Use the Model Parameter Manager tool to export parameter values to reproduce certain behaviors in your model.

Deploy the system definition with models to the target. Note You can only apply new values to deployed systems. In the Workspace, select Tools»Model Parameter Manager to launch the tool. Note The name of this menu item might differ depending on how you named it in the Tools Properties dialog box. Click Save Values to save the current system values to a new or existing model parameter file.

Before you begin, verify that you have the tool in yourmenu. If you do not, refer to Adding a Standard or Custom Tools Menu Item VeriStand exports values in the format that corresponds to the file extension you choose.