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利用​软件​定义​的​自动​化​测试​实现​数字​化​转型

创建​时间 2020-2-12

概览

许多​国防​和​航空​航天​公司​正在​开展​数字​化​转型，​以便​在​日益​复杂​的​商业​环境​中​提供​复杂​的​系统​和​功能。​遗憾​的是，​只有​3%​的​公司​认为​自己​的​数字​化​转型​计划​取得​了​成功，​而​29%​的​公司​认为​其​努力​失败​了，​69%​的​公司​则​半途​而废。​阅读​本​技术​白皮书，​了解​如何​利用​数字​产品​生命​周期​各个​阶段​的​测试​数据，​提高​整个​组织​的​运营​效率。

内容

数字​化​转型​势在必行

各​国防​与​航空​航天​(A&D)​公司​正在​如火如荼​地​开展​数字​化​转型，​以便​在​日益​复杂​的​商业​环境​中​提供​复杂​的​系统​和​功能。​这​一​趋势​席卷​了​A&D​行业​内​大大小小​各种​规模​的​公司，​覆盖​了​全球​所有​主要​市场​的​整个​供应​链。​为了​提高​竞争​力，​各​公司​正​努力​试图​利用​最新​的​计算、​连接​和​分析​功能​来​实现​诸​多​目标，​包括​建立​新的​业务​模型、​提高​运营​效率​和​降低​计划​风险​等。

在​接受​调查​时，​84%​的​A&D​高​管​认为​能否​利用​新的​数字​技术​是​实现​市场​差异​化​的​关键，​但​目前​仅​有​四分之一​的​A&D​公司​使用​数字​技术​和​工具​来​访问、​管理、​分析​和​利用​其​数字​资产​的​数据​并​根据​数据​结果​实​时​做出​决策。

遗憾​的是，​大​多数​公司​的​这类​计划​进展​甚​微，​且​很​难​取得​成功。​根据​贝​恩​咨询​公司​(Bain & Company)​发布​的​2018​年​数字​洞察​调查​结果，​只有​约​3%​的​A&D​公司​认为​自己​的​数字​化​转型​计划​取得​了​成功，​而​29%​的​公司​认为​其​努力​失败​了，​69%​的​公司​则​半途​而废。​其中​有​部分​公司​由于​投资​规模​小​且​分散，​难以​实现​规模​价值。​而​有些​公司​虽然​启动​了​计划​并​提供​了​资金​支持，​但​却​因为​不知道​该​将​时间​和​精力​投入​哪些​方面，​只能​眼​睁​睁​看​着​公司​陷入​困境。​数字​技术​确实​可以​为​许多​不同​的​业务​领域​提供​价值，​但是​由于​相关​技术​太多，​所以​公司​无法​确定​应该​重点​关注​或​采用​哪些​数字​技术。

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测试​对于​数字​产品​生命​周期​的​价值

实现​数字​化​转型​的​一个​关键​要素​是​系统​或​设备​在​运行​过程​中​生成​的​数据。​这些​数据​体现​了​系统​在​实际​应用​中的​性能。​无论​是​网​联​飞机、​太空​交通工具​还是​许多​其他​系统，​比如​最新​的​普​惠​(Pratt & Whitney)​飞机​发动​机​（图​1），​均​会​生成​大量​数据。​这些​数据​可以​带来​很多​好处，​例如​有助​于​减少​停​机​时间、​建立​新的​服务​模型​以及​为​工程​团队​未来​进行​设计​迭代​提供​宝贵​的​信息​和​依据。


​图​1.最新​的​普​惠​飞机​发动​机​最多​可​配备​5,000​个​传感器，​每秒​可​生成​多​达​10 GB​的​数据。​照此​计算，​一架​双​发​飞机​飞行​12​小时，​生成​的​数据​大约有​850 TB。

许多​数字​化​转型​计划​都有​一个​共同​的​目标，​即​开发​全​数字​系统​模型，​通常​称为​数字​孪​生。​该​模型​可​预测​系统​的​实际​运行​情况，​而​实际​运行​数据​反过来​则​有助​于​提高​模型​的​准确​度​并​进一步​丰富​数字​孪​生​包含​的​内容。​数字​孪​生​是​全​数字​产品​生命​周期​的​一部分，​其​核心​是​囊括​所有​产品​生命​周期​数据​的​完整​数字​线​程。 

在​实现​全​数字​产品​生命​周期​的​过程​中，​公司​需要​设计、​制造​和​组​装​复杂​的​信息​物理​系统，​而​这​其中​将​面临​着​诸​多​挑战。​尽管​仿真​可以​极大​减少​所需​的​物理​测试​量，​但是​这​并不​意味​着​完全​不需要​验证​物理​系统​的​设计、​组​装​和​性能​的​关键​性能。​测试​数据​可​提供​相关​系统​及其​组​件​的​重要​信息。

在​数字​化​转型​过程​中，​工作​重心​不再是​进行​更多​的​测试，​而是​更​智能​地​进行​测试。

对于​公司​而言，​利用​自动​化​测试​实现​数字​化​转型​的​最​有效​方法​就是​——​将​测试​过程​和​测试​数据​与​构成​数字​生命​周期​的​关键​过程​紧密​联系​在一起。​在​数字​化​转型​过程​中，​工作​重心​不再是​进行​更多​的​测试，​而是​更​智能​地​进行​测试。​为了​实现​测试​集成​的​附加​价值，​以​软件​为​中心​的​复杂​自动​化​测试​和​数据​管理​方法​至​关​重要。

图 2.PXI​的​部署​将​继续​以​稳定​的​速度​增长，​并​将​继续​占据​测试​和​测量​平台​的​主导​地位。

 

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将​测试​与​数字​工程​集成

在​数字​产品​生命​周期​中，​最​重要​的是​基于​建​模​和​仿真​的​工程​流程，​其中​需要​用到：

  • 基于​模型​的​系统​工程​(MBSE) — 用于​创建​自上而下​的​设计​规范​和​系统​架构
  • 基于​模型​的​设计​(MBD) — 用于​子​系统​和​组​件​的​设计​阶段。
     

虽然​建​模​和​仿真​并不​是​新​出现​的​测试​技术，​但是，​由于​处理​能力​和​数据​存储​能力​的​不断​增强，​仿真​和​分析​的​内容​也在​不断​得到​丰富，​准确​度​也​不断​提高。

图 3.数字​孪​生​是​全​数字​产品​生命​周期​的​一部分，​其​核心​是​包含​所有​产品​生命​周期​数据​的​完整​数字​线​程。

测试​数据​在​支持​数字​工程​方面​起​着​至​关​重要​的​作用。​工程​师​往往​根据​测试​数据​来​诊断​预期​行为​与​实际​行为​之间​的​差异。​但​遗憾​的是，​他们​并不​总是​能​正确​捕获​测试​信息。​数据​通常​缺少​足够​的​细节，​这​使得​了解​测试​的​运行​环境​变得​非常​困难。​此外，​测试​数据​经常​存在​管理​不善​的​问题。​比如，​数据​可能​存在​于​无法​通过​网络​访问​的“孤岛”中。​因此，​测试​系统​必须​提供​一种​方式，​能够​通过​开放​连接​来​安全​访问​数据​并​支持​行业​标准​数据​格式。​测试​系统​还​必须​能够​连接​到​多个​测试​数据​源​和​企业​数据​架构。

如果​用户​能够​直接​在​测试​系统​上​执行​仿真​模型，​就有​可能​将​测试​与​数字​工程​流程​紧密​集成。​硬件​在​环​(HIL)​测试​是​嵌入式​软件​测试​中的​一种​常用​方法，​它​将​验证​测试​与​基于​模型​的​软件​开发​有机​地​结合​在一起。​嵌入式​软件​和​电子​产品​正​日益​复杂​化，​且​相互​联系，​构成​了​复杂​的​嵌入式​设备​网络，​比如​航空​航天​器​中的​多个​LRU。​这种​系统​的​HIL​测试​非常​有​挑战​性，​需要​使用​包含​有​软件、​I/​O​和​网络​的​复杂​架构。​HIL​测试​只是​整个​开发​过程​的​一个​阶段，​除了​HIL，​还有​模型​在​环​(MIL)​和​软件​在​环​(SIL)​测试，​但​这​两​个​开发​阶段​完全​依赖​于​软件。​因此，​用于​HIL​测试​的​测试​软件​必须​也​能够​适用​于​MIL​和​SIL​测试，​这样​即使​不​使用​物理​硬件，​流程​的​各个​阶段​也可以​使用​同样​的​模型​和​测试​计划。​这种​方法​可​通过​复​用​提高​工程​效率，​并​在​比较​仿真​结果​与​实际​结果​时​降低​出​错​的​风险。

 

图 4.测试​与​数字​工程​的​紧密​集成​可​加速​整个​设计​流程，​并​有助​于​实现​全​数字​产品​生命​周期。

而​为了​更​有效​地​将​将​测试​系统​与​数字​工程​集成，​可以​将​测试​系统​与​产品​生命​周期​相关​的​需求​和​其他​要素​关联​起来。​越来越​多​的​人​采用​产品​生命​周期​管理​(PLM)​系统​作为​中央​存储​库，​来​储存​数字​生命​周期​相关​的​所有​数据。​因此，​测试​系统​还​应​能够​与​PLM​进行​交互，​将​测试​与​由​PLM​管理​的​产品​流程​和​数据​联系​在一起。​用于​使用​的是​由​PLM​系统​统一​管理​的​单​个​产品​数据​源，​因此，​测试​将​能够​与​整个​流程​保持​同步，​从而​提高​总体​设计​效率，​缩短​设计​周期​时间，​并​最终​确保​项目​能​按​计划​进行​且​不​超出​预算。

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将​测试​集成​到​互​联​设施中

与​大​多数​行业​一样，​A&D​公司​相信​数字​化​转型​和​互​联​设施​将​为​其​带来​诸​多​好处，​包括：

  • 提高​整个​制造​运营​流程​的​可见性
  • 提高​资产​利用率
  • 提升​质量
  • 降低​成本
  • 降低​进度​风险
     

自动​化​测试，​或​更​具体​地​说，​来自​被​测​设备​(DUT)​和​测试​设备​的​数据​可以​帮助​我们​将​这些​期望​变为​现实。

其中​最​基础​的​步骤​就是​将​测试​系统​无缝​集成​到​互​联​工厂​的​整体​运营。​测试​系统​要​达到​以下​要求​才能​有助​于​实现​数字​化​转型：​能够​可靠、​安全​地​连接​到​企业​系统，​并​提供​标准​服务，​以​实现​运营​的​可见​性​和​可​管理​性。​而且​联​网​的​测试​系统​可​轻松​地​提供​其​状态​信息，​包括​软件​和​硬件​版本​控制​以及​资产​信息。​因此，​无论​是在​制造​还是​MRO​环境​中，​控制​测试​软件​配置​对于​质量​和​安全​性​都是​至​关​重要​的。

​企业​在​获得​测试​数据​后，​便可​根据​这些​数据​识别​潜在​问题，​避免​质量​问题，​提高​测试​可靠性。​工程​师​可以​使用​测试​数据​分析​出​影响​性能​变化​的​真正​原因，​并​提供​相应​的​流程​和​产品​优​化​建议。​与​工程​开发​一样，​如果​数据​存储​和​管理​不到​位，​势必​会​影响​测试​数据​的​价值。​数据​格式​就是​数据​管理​的​一个​重要​因素，​正确​的​数据​格式​可​确保​数据​中​包含​有​操作​环境​数据​（或者​称为​元​数据），​以便​能够​与​工厂​车间​流程​和​设备​相关​的​其他​数据​建立​联系。

测试​数据​可​为​制造​流程​提供​更​广泛​的​价值，​比如​监测​工厂​车间​的​运行​以及​集成​来自​其他​软件​的​数据，​这些​软件​包括​监测​和​管理​(MOM)​应用​程序，​例如​制造​执行​系统​(MES)​和​ERP​系统。​从​这些​广泛​的​数据​中​获得​重要​信息​后，​就​进入​数字​化​转型​的​下​一​阶段，​即将​所有​制造​过程​集成​起来。​这​可能​意味​着：

  • 制定​动态​测试​计划，​以​最大​程度​地​利用​资产
  • 与​上游​设计​流程​共享​制造​数据，​以​更改​功能​的​开发​方式​并​减少​产品​缺陷 
  • 通过​更改​操作​顺序​动态​优​化​测试，​以便​及早​发现​故障
     

图​5.可​用于​数字​化​转型​的​测试​系统​必须​能够​可靠、​安全​地​连接​到​企业​系统，​并​提供​标准​服务，​使​运营​过程​透明​可​视，​便于​管理。

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确保​测试​系统​和​数据​的​安全

信息​技术​(IT)​和​测试​系统​的​融合​催生​了​新的​要求，​这些​要求​反过来​会​影响​整个​产品​生命​周期​中​使用​的​测试​设备。​过去，​测试​系统​并​没有​连接​到​庞大​的​网络​系统，​因此​在​一定​程度​上​可以​规避​安全​风险。​但是，​由于​测试​数据​共享​的​重要性​日益​突显，​这些​系统​也​必须​开始​连接​到​网络。​这​就​需要​加大​对​产品​和​流程​的​投入，​以​更好​地​验证​测试​系统。
 
​除了​系统​认证​之外，​美国​政府​还​对​计划​采购​的​测试​系统​提出​了​新的​要求。​例如，​美国​国防​部​(DoD)​正在​制定​新的​组织​规则，​以​保护​敏感​信息​并​建立​安全​的​供应​商​网络。​DoD​计划​在​2020​年​发布​网络​安全​成熟度​模型​认证​(CMMC)。​CMMC​改进​了​NIST 800-53​和​800-171，​为​所有​向​DoD​提供​服务​的​公司​（承包商​或​分​包商）​提供​了​一个​标准​框架。​为了​适应​这​一新​标准，​DoD​供应​商​必须​调整​和​改进​其​内部​流程。
 
​鉴于​这些​变化，​设计、​测试​和​IT​团队​需要​以​新的​方式​进行​协作。​这​需要​增加​对​相应​系统​的​投资，​既要​将​数据​开放​给​整个​公司​的​相关​人员，​同时​又要​保护​公司​的​资产​安全。​因此，​可以​预测​未来​几年，​A&D​行业​的​安全​领域​将​迎​来​重大​创新。

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将​测试​纳入​到​您​的​数字​化​转型​路线图中

对于​A&D​公司​而言，​通过​自动​化​测试​来​实现​数字​化​转型​的​方式​有​很多。​但是​与​其他​企业​一样，​他们​需要​先​确定​具有​可行性​并​可能​产生​高​投资​回报​率​的​领域。​虽然​很多​人​都想​将​企业“做大”，​但​我们​仍​建议​采用​务实​的​方法，​稳步​前​行，​这些​方法​包括​逐步​提高​增值、​积累​专业​知识​以及​为​将来​的​新​功能​打下​坚实​的​基础。

如果​公司​希望​将​测试​纳入​其​数字​化​转型​路线图​中，​不妨​在​开始​之前​先​参考​以下​要求：

  • 连接性 — 将​测试​系统​安全、​可靠​地​连接​到​企业​网络，​以​将​相互​独立​的​系统​集成​起来。
  • 数据​和​系统​管理 — 建立​数据​和​系统​访问​相关​的​基本​功能，​以​充分利用​数据，​并​管理​系统​运营。
  • 数据​驱动​的​应用​软件—— 确定​并​部署​能够​利用​数据​来​为​工程​和​制造​流程​提供​有用​信息​的​增值​应用​软件。
  • 工作​流​集成​和​自动化 — 将​测试​融入​更​高级​的​工程​和​制造​流程，​以​提高​效率。
     

图 6.将​测试​流程​和​测试​数据​紧密​集成​到​数字​生命​周期​的​关键​流程​中。

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NI：​您​的​自动​化​测试​数字​化​转型​合作​伙伴

40​多年​来，​NI​帮助​众多​A&D​公司​实现​了​自动​化​测试​的​数字​化​转型。​NI​软件​定义​的​平台​可​帮助​您​利用​数据​和​软件​来​降低​进度​风险，​提高​资产​质量，​优​化​任务​的​准备​工作，​并​提高​运营​效率。​从​LabVIEW​图形​化​开发​工具​到​模​块​化​测量​硬件，​再到​与​Python​和​MATLAB​等​广泛​使用​的​软件​工具​集成，​无​一​不​体现​NI​始终​致力​于​帮助​客户​迅速​适应​业务​和​技术​的​快速​变化。

​最近，​NI​扩展​了​其​平台，​纳入​了​SystemLink™​软件。​该​软件​旨​在​帮助​公司​管理​日益​互​联​的​系统，​并从​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​生成​的​大量​数据​中​提取​更多​价值。​因此，​如果​要​为​整个​开发​工作​流程​的​测量​任务​建立​数字​线​程，​集成​SystemLink​软件​无疑是​关键​的​第​一步。

​NI​是​领先​的​自动​化​测试​解决​方案​供应​商，​其​解决​方案​广泛​应用​于​整个​产品​生命​周期​以及​整个​A&D​市场​和​供应​链。​NI​的​自动​化​测试​和​自动​化​测量​方法​利用​模​块​化​软件​和​硬件​来​提高​适应​性、​长期​兼容​性​和​可​维护​性，​可​帮助​A&D​公司​应对​严峻​的​测试​挑战。​这种​方法​还有​助​于​实现​数据​的​开放​性​和​可​访问​性，​这​对于​实现​数字​化​转型​至​关​重要。

图​7.NI​是​领先​的​自动​化​测试​解决​方案​供应​商，​其​解决​方案​广泛​应用​于​整个​产品​生命​周期​以及​整个​A&D​市场​和​供应​链。

NI​自动​化​测试​解决​方案
 

  • VeriStand：​使用​VeriStand，​配置​实​时​I/​O、​创建​插​件、​导入​仿真​模型，​以及​自动​执行​实​时​测试。

  • TestStand：​自动​执行​使用​多种​开发​语言​编写​的​复杂​测试​序列。​这​一​高级​执行​软件​还​可​优​化​测试​开发​时间。

  • SystemLink： 管理​软件​部署、​设备​配置、​运行​状况​和​测试​监​控​以及​数据​管理​和​可​视​化。

  • PXI系统：​提供​了​高性能​模​块​化​仪器​和​其他​具有​专用​同步​功能​和​重要​软件​功能​的​I/​O​模​块，​适用​于​从​设备​验证​到​自动​化​生产​测试​等​的​测试​和​测量​应用。
     

除了​先进​的​技术​产品​功能，​NI​及其​广泛​的​联盟​合作​伙伴​网络​还​提供​各种​服务​和​支持，​以​确保​客户​从​自动​化​测试​投资​中​获得​最大​的​回报​和​价值。

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