在​数字​产品​生命​周期​中，​最​重要​的是​基于​建​模​和​仿真​的​工程​流程，​其中​需要​用到：

基于​模型​的​系统​工程​(MBSE) — 用于​创建​自上而下​的​设计​规范​和​系统​架构

基于​模型​的​设计​(MBD) — 用于​子​系统​和​组​件​的​设计​阶段。



虽然​建​模​和​仿真​并不​是​新​出现​的​测试​技术，​但是，​由于​处理​能力​和​数据​存储​能力​的​不断​增强，​仿真​和​分析​的​内容​也在​不断​得到​丰富，​准确​度​也​不断​提高。

图 3.数字​孪​生​是​全​数字​产品​生命​周期​的​一部分，​其​核心​是​包含​所有​产品​生命​周期​数据​的​完整​数字​线​程。

测试​数据​在​支持​数字​工程​方面​起​着​至​关​重要​的​作用。​工程​师​往往​根据​测试​数据​来​诊断​预期​行为​与​实际​行为​之间​的​差异。​但​遗憾​的是，​他们​并不​总是​能​正确​捕获​测试​信息。​数据​通常​缺少​足够​的​细节，​这​使得​了解​测试​的​运行​环境​变得​非常​困难。​此外，​测试​数据​经常​存在​管理​不善​的​问题。​比如，​数据​可能​存在​于​无法​通过​网络​访问​的“孤岛”中。​因此，​测试​系统​必须​提供​一种​方式，​能够​通过​开放​连接​来​安全​访问​数据​并​支持​行业​标准​数据​格式。​测试​系统​还​必须​能够​连接​到​多个​测试​数据​源​和​企业​数据​架构。

如果​用户​能够​直接​在​测试​系统​上​执行​仿真​模型，​就有​可能​将​测试​与​数字​工程​流程​紧密​集成。​硬件​在​环​(HIL)​测试​是​嵌入式​软件​测试​中的​一种​常用​方法，​它​将​验证​测试​与​基于​模型​的​软件​开发​有机​地​结合​在一起。​嵌入式​软件​和​电子​产品​正​日益​复杂​化，​且​相互​联系，​构成​了​复杂​的​嵌入式​设备​网络，​比如​航空​航天​器​中的​多个​LRU。​这种​系统​的​HIL​测试​非常​有​挑战​性，​需要​使用​包含​有​软件、​I/​O​和​网络​的​复杂​架构。​HIL​测试​只是​整个​开发​过程​的​一个​阶段，​除了​HIL，​还有​模型​在​环​(MIL)​和​软件​在​环​(SIL)​测试，​但​这​两​个​开发​阶段​完全​依赖​于​软件。​因此，​用于​HIL​测试​的​测试​软件​必须​也​能够​适用​于​MIL​和​SIL​测试，​这样​即使​不​使用​物理​硬件，​流程​的​各个​阶段​也可以​使用​同样​的​模型​和​测试​计划。​这种​方法​可​通过​复​用​提高​工程​效率，​并​在​比较​仿真​结果​与​实际​结果​时​降低​出​错​的​风险。

图 4.测试​与​数字​工程​的​紧密​集成​可​加速​整个​设计​流程，​并​有助​于​实现​全​数字​产品​生命​周期。

而​为了​更​有效​地​将​将​测试​系统​与​数字​工程​集成，​可以​将​测试​系统​与​产品​生命​周期​相关​的​需求​和​其他​要素​关联​起来。​越来越​多​的​人​采用​产品​生命​周期​管理​(PLM)​系统​作为​中央​存储​库，​来​储存​数字​生命​周期​相关​的​所有​数据。​因此，​测试​系统​还​应​能够​与​PLM​进行​交互，​将​测试​与​由​PLM​管理​的​产品​流程​和​数据​联系​在一起。​用于​使用​的是​由​PLM​系统​统一​管理​的​单​个​产品​数据​源，​因此，​测试​将​能够​与​整个​流程​保持​同步，​从而​提高​总体​设计​效率，​缩短​设计​周期​时间，​并​最终​确保​项目​能​按​计划​进行​且​不​超出​预算。