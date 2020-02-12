许多国防和航空航天公司正在开展数字化转型，以便在日益复杂的商业环境中提供复杂的系统和功能。遗憾的是，只有3%的公司认为自己的数字化转型计划取得了成功，而29%的公司认为其努力失败了，69%的公司则半途而废。阅读本技术白皮书，了解如何利用数字产品生命周期各个阶段的测试数据，提高整个组织的运营效率。
各国防与航空航天(A&D)公司正在如火如荼地开展数字化转型，以便在日益复杂的商业环境中提供复杂的系统和功能。这一趋势席卷了A&D行业内大大小小各种规模的公司，覆盖了全球所有主要市场的整个供应链。为了提高竞争力，各公司正努力试图利用最新的计算、连接和分析功能来实现诸多目标，包括建立新的业务模型、提高运营效率和降低计划风险等。
遗憾的是，大多数公司的这类计划进展甚微，且很难取得成功。根据贝恩咨询公司(Bain & Company)发布的2018年数字洞察调查结果，只有约3%的A&D公司认为自己的数字化转型计划取得了成功，而29%的公司认为其努力失败了，69%的公司则半途而废。其中有部分公司由于投资规模小且分散，难以实现规模价值。而有些公司虽然启动了计划并提供了资金支持，但却因为不知道该将时间和精力投入哪些方面，只能眼睁睁看着公司陷入困境。数字技术确实可以为许多不同的业务领域提供价值，但是由于相关技术太多，所以公司无法确定应该重点关注或采用哪些数字技术。
实现数字化转型的一个关键要素是系统或设备在运行过程中生成的数据。这些数据体现了系统在实际应用中的性能。无论是网联飞机、太空交通工具还是许多其他系统，比如最新的普惠(Pratt & Whitney)飞机发动机（图1），均会生成大量数据。这些数据可以带来很多好处，例如有助于减少停机时间、建立新的服务模型以及为工程团队未来进行设计迭代提供宝贵的信息和依据。
图1.最新的普惠飞机发动机最多可配备5,000个传感器，每秒可生成多达10 GB的数据。照此计算，一架双发飞机飞行12小时，生成的数据大约有850 TB。
许多数字化转型计划都有一个共同的目标，即开发全数字系统模型，通常称为数字孪生。该模型可预测系统的实际运行情况，而实际运行数据反过来则有助于提高模型的准确度并进一步丰富数字孪生包含的内容。数字孪生是全数字产品生命周期的一部分，其核心是囊括所有产品生命周期数据的完整数字线程。
在实现全数字产品生命周期的过程中，公司需要设计、制造和组装复杂的信息物理系统，而这其中将面临着诸多挑战。尽管仿真可以极大减少所需的物理测试量，但是这并不意味着完全不需要验证物理系统的设计、组装和性能的关键性能。测试数据可提供相关系统及其组件的重要信息。
对于公司而言，利用自动化测试实现数字化转型的最有效方法就是——将测试过程和测试数据与构成数字生命周期的关键过程紧密联系在一起。在数字化转型过程中，工作重心不再是进行更多的测试，而是更智能地进行测试。为了实现测试集成的附加价值，以软件为中心的复杂自动化测试和数据管理方法至关重要。
图 2.PXI的部署将继续以稳定的速度增长，并将继续占据测试和测量平台的主导地位。
在数字产品生命周期中，最重要的是基于建模和仿真的工程流程，其中需要用到：
虽然建模和仿真并不是新出现的测试技术，但是，由于处理能力和数据存储能力的不断增强，仿真和分析的内容也在不断得到丰富，准确度也不断提高。
图 3.数字孪生是全数字产品生命周期的一部分，其核心是包含所有产品生命周期数据的完整数字线程。
测试数据在支持数字工程方面起着至关重要的作用。工程师往往根据测试数据来诊断预期行为与实际行为之间的差异。但遗憾的是，他们并不总是能正确捕获测试信息。数据通常缺少足够的细节，这使得了解测试的运行环境变得非常困难。此外，测试数据经常存在管理不善的问题。比如，数据可能存在于无法通过网络访问的“孤岛”中。因此，测试系统必须提供一种方式，能够通过开放连接来安全访问数据并支持行业标准数据格式。测试系统还必须能够连接到多个测试数据源和企业数据架构。
如果用户能够直接在测试系统上执行仿真模型，就有可能将测试与数字工程流程紧密集成。硬件在环(HIL)测试是嵌入式软件测试中的一种常用方法，它将验证测试与基于模型的软件开发有机地结合在一起。嵌入式软件和电子产品正日益复杂化，且相互联系，构成了复杂的嵌入式设备网络，比如航空航天器中的多个LRU。这种系统的HIL测试非常有挑战性，需要使用包含有软件、I/O和网络的复杂架构。HIL测试只是整个开发过程的一个阶段，除了HIL，还有模型在环(MIL)和软件在环(SIL)测试，但这两个开发阶段完全依赖于软件。因此，用于HIL测试的测试软件必须也能够适用于MIL和SIL测试，这样即使不使用物理硬件，流程的各个阶段也可以使用同样的模型和测试计划。这种方法可通过复用提高工程效率，并在比较仿真结果与实际结果时降低出错的风险。
图 4.测试与数字工程的紧密集成可加速整个设计流程，并有助于实现全数字产品生命周期。
而为了更有效地将将测试系统与数字工程集成，可以将测试系统与产品生命周期相关的需求和其他要素关联起来。越来越多的人采用产品生命周期管理(PLM)系统作为中央存储库，来储存数字生命周期相关的所有数据。因此，测试系统还应能够与PLM进行交互，将测试与由PLM管理的产品流程和数据联系在一起。用于使用的是由PLM系统统一管理的单个产品数据源，因此，测试将能够与整个流程保持同步，从而提高总体设计效率，缩短设计周期时间，并最终确保项目能按计划进行且不超出预算。
与大多数行业一样，A&D公司相信数字化转型和互联设施将为其带来诸多好处，包括：
自动化测试，或更具体地说，来自被测设备(DUT)和测试设备的数据可以帮助我们将这些期望变为现实。
其中最基础的步骤就是将测试系统无缝集成到互联工厂的整体运营。测试系统要达到以下要求才能有助于实现数字化转型：能够可靠、安全地连接到企业系统，并提供标准服务，以实现运营的可见性和可管理性。而且联网的测试系统可轻松地提供其状态信息，包括软件和硬件版本控制以及资产信息。因此，无论是在制造还是MRO环境中，控制测试软件配置对于质量和安全性都是至关重要的。
企业在获得测试数据后，便可根据这些数据识别潜在问题，避免质量问题，提高测试可靠性。工程师可以使用测试数据分析出影响性能变化的真正原因，并提供相应的流程和产品优化建议。与工程开发一样，如果数据存储和管理不到位，势必会影响测试数据的价值。数据格式就是数据管理的一个重要因素，正确的数据格式可确保数据中包含有操作环境数据（或者称为元数据），以便能够与工厂车间流程和设备相关的其他数据建立联系。
测试数据可为制造流程提供更广泛的价值，比如监测工厂车间的运行以及集成来自其他软件的数据，这些软件包括监测和管理(MOM)应用程序，例如制造执行系统(MES)和ERP系统。从这些广泛的数据中获得重要信息后，就进入数字化转型的下一阶段，即将所有制造过程集成起来。这可能意味着：
图5.可用于数字化转型的测试系统必须能够可靠、安全地连接到企业系统，并提供标准服务，使运营过程透明可视，便于管理。
信息技术(IT)和测试系统的融合催生了新的要求，这些要求反过来会影响整个产品生命周期中使用的测试设备。过去，测试系统并没有连接到庞大的网络系统，因此在一定程度上可以规避安全风险。但是，由于测试数据共享的重要性日益突显，这些系统也必须开始连接到网络。这就需要加大对产品和流程的投入，以更好地验证测试系统。
除了系统认证之外，美国政府还对计划采购的测试系统提出了新的要求。例如，美国国防部(DoD)正在制定新的组织规则，以保护敏感信息并建立安全的供应商网络。DoD计划在2020年发布网络安全成熟度模型认证(CMMC)。CMMC改进了NIST 800-53和800-171，为所有向DoD提供服务的公司（承包商或分包商）提供了一个标准框架。为了适应这一新标准，DoD供应商必须调整和改进其内部流程。
鉴于这些变化，设计、测试和IT团队需要以新的方式进行协作。这需要增加对相应系统的投资，既要将数据开放给整个公司的相关人员，同时又要保护公司的资产安全。因此，可以预测未来几年，A&D行业的安全领域将迎来重大创新。
对于A&D公司而言，通过自动化测试来实现数字化转型的方式有很多。但是与其他企业一样，他们需要先确定具有可行性并可能产生高投资回报率的领域。虽然很多人都想将企业“做大”，但我们仍建议采用务实的方法，稳步前行，这些方法包括逐步提高增值、积累专业知识以及为将来的新功能打下坚实的基础。
如果公司希望将测试纳入其数字化转型路线图中，不妨在开始之前先参考以下要求：
图 6.将测试流程和测试数据紧密集成到数字生命周期的关键流程中。
40多年来，NI帮助众多A&D公司实现了自动化测试的数字化转型。NI软件定义的平台可帮助您利用数据和软件来降低进度风险，提高资产质量，优化任务的准备工作，并提高运营效率。从LabVIEW图形化开发工具到模块化测量硬件，再到与Python和MATLAB等广泛使用的软件工具集成，无一不体现NI始终致力于帮助客户迅速适应业务和技术的快速变化。
最近，NI扩展了其平台，纳入了SystemLink™软件。该软件旨在帮助公司管理日益互联的系统，并从自动化测试和自动化测量系统生成的大量数据中提取更多价值。因此，如果要为整个开发工作流程的测量任务建立数字线程，集成SystemLink软件无疑是关键的第一步。
NI是领先的自动化测试解决方案供应商，其解决方案广泛应用于整个产品生命周期以及整个A&D市场和供应链。NI的自动化测试和自动化测量方法利用模块化软件和硬件来提高适应性、长期兼容性和可维护性，可帮助A&D公司应对严峻的测试挑战。这种方法还有助于实现数据的开放性和可访问性，这对于实现数字化转型至关重要。
图7.NI是领先的自动化测试解决方案供应商，其解决方案广泛应用于整个产品生命周期以及整个A&D市场和供应链。
除了先进的技术产品功能，NI及其广泛的联盟合作伙伴网络还提供各种服务和支持，以确保客户从自动化测试投资中获得最大的回报和价值。