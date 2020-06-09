在道路实测过程中，测试团队在使用高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器期间，需要记录从现场获得的原始传感器数据，以准确识别和训练ADAS及自动驾驶汽车ECU软件。 鉴于汽车、驾驶员和环境安全等因素，需要使用更多高带宽ADAS传感器，或者需要对汽车设计进行更改，这些变更会产生大量数据，这无疑进一步加剧了产品上市的压力。基于PXI的NI ADAS数据记录解决方案可以助您一臂之力，因为该方案可以：
支持CAN、LIN、FlexRay和车载以太网车辆总线
<1 µs的同步
通过汽车总线提供雷达、激光雷达和超声波支持
软件互联的模块化PXI平台可让系统适应未来不断变化的需求
PXI高度可靠，绝不会漏掉任何数据
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI及其遍布全球的联盟伙伴的帮助，获取完整的系统解决方案。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴均可通过其独有的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。您还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
NI联盟伙伴(National Instruments Alliance Partner)是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。