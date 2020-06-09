Home 创新 汽车 ADAS​测试​解决​方案 自信​地​记录​路​测​的​原始​ADAS​传感器​数据

自信​地​记录​路​测​的​原始​ADAS​传感器​数据

在​道路​实​测​过程​中，​测试​团队​在​使用​高级​驾驶​辅助​系统​(ADAS)​传感器​期间，​需要​记录​从​现场​获得​的​原始​传感器​数据，​以​准确​识别​和​训练​ADAS​及​自动​驾驶​汽车​ECU​软件。 鉴于​汽车、​驾驶​员​和​环境​安全​等​因素，​需要​使用​更多​高​带​宽​ADAS​传感器，​或者​需要​对​汽车​设计​进行​更改，​这些​变更​会​产生​大量​数据，​这​无疑​进一步​加剧​了​产品​上市​的​压力。​基于​PXI​的​NI ADAS​数据​记录​解决​方案​可以​助​您​一臂之力，​因为​该​方案​可以：

 

  • 实现​微秒​级​的​传感器​接口​同步
  • 连接​各种​I/​O，​包括​汽车​网络、​GMSL​和​FPD Link​摄像​头、​雷达​以及​通用​I/O
  • 使用​NI​或​第三​方​廉价​磁盘​冗​余​阵​列​(RAID)，​并​轻松​集成​PXI​系统，​从而​支持​记录​数​万​亿​字​节​的​数据​（速率​最高​可达​6 GB/​s）
  • 使用​灵活​的​传感器​和​PXI​模​块​化​硬件​来​采集​数据
  • 可​灵活​调整，​以​满足​您​当前​和​未来​的​数据​记录​需求

NI ADAS​数据​记录​仪​测试​解决​方案

  • 汽车​传感器​可​直接与NI PXI​系统相​连接。
  • 各种​PXI​模​块​与​100 MHz​背​板​时钟​同步，​可​准确​记录​传感器​数据。
  • NI RAID或​第三​方​RAID​可​轻松​与​PXI​系统​连接，​以​存储​数据。

NI​解决​方案​的​优势

  • 支持​CAN、​LIN、​FlexRay​和​车​载​以太​网​车辆​总线

  • &lt;​1 µs​的​同步

  • 通过​汽车​总​线​提供​雷达、​激光​雷达​和​超声​波​支持

  • 软件​互​联​的​模​块​化​PXI​平台​可​让​系统​适应​未来​不断​变化​的​需求

  • PXI​高度​可靠，​绝不​会​漏掉​任何​数据

“We typically deploy a PXI chassis in a vehicle and interface it to live-​camera, ultrasonic, vehicle-​bus, and environmental-​sensor data from typical driving situations. We use this live data to train and validate our computer vision deep-​learning algorithms at the bench later.”

–​Derek O’Dea, Measurement Equipment and Tools Development Manager, Valeo

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​及其​遍布​全球​的​联盟​伙伴​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​均可​通过​其​独​有​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​您​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

联系​技术​专家，​了解​有关​NI ADAS​数据​记录​仪​测试​解决​方案​的​更多​信息

NI​联盟​伙伴​(National Instruments Alliance Partner)​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。