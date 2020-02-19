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Операции и цепочка поставок

NI работает с поставщиками, которые стремятся быть ответственными партнерами и соответствуют международным стандартам, регулирующим контроль за окружающей средой и операции на производстве.

Требования к поставщику

Чтобы удовлетворять требования NI, прямые поставщики материалов обязаны:

  • Принять Кодекс поведения поставщика NI, который поощряет соблюдение Кодекса ответственного делового поведения (RBA), ранее называемого Кодекс поведения в электронной промышленности (EICC), в котором подчеркивается охрана здоровья и безопасность в рабочей среде, охрана окружающей среды и деловая этика.
  • Принять участие в процессе оценки поставщика NI. NI направляет информацию обо всех новых поставщиках в глобальную базу поставок NI для обеспечения соответствия основным принципам, таким как RoHS, REACH, Закон о торговле полезными ископаемыми из зон конфликтов, борьба с рабством и торговлей людьми и Кодекс поведения поставщика NI.
  • Пройти тренинг по вопросам борьбы с рабством и торговлей людьми, чтобы научиться распознавать признаки и предотвращать рабство и торговлю людьми в цепочке поставок NI.

 

NI контролирует эффективность своих прямых поставщиков материалов при помощи ежеквартальных деловых обзоров и карточек оценки поставщика, в которой используется система оценки, отслеживающая существование социальных, экологических и этических программ.

Производственные операции

Следующая экологическая политика, касающаяся производственных операций, была одобрена Советом директоров NI и принята в 1994 году:  

 

«Производственные операции National Instruments направлены на поддержание системы экологического менеджмента, которая соответствует всем применимым правовым экологическим нормам и требованиям, предотвращает загрязнение окружающей среды и постоянно улучшает экологические показатели путем регулярного обзора экологических целей, требований и показателей».

 

Производственные мощности NI расположены в Дебрецене, Венгрия и Пенанге, Малайзия. Оба предприятия сертифицированы по стандарту ISO 14001, который представляет собой ряд международных стандартов, охватывающих экологические аспекты, которые организация контролирует и на которые может влиять. Производственное предприятие NI в Пенанге также работает над соответствием стандарту ISO 45001, который помогает компаниям контролировать риски для здоровья и безопасности на производстве.

Экологические разрешения и регистрации производственных мощностей

Производственная площадка Региональные разрешения и регистрации
Дебрецен, Венгрия

Венгерское министерство

За информацией о регистрации отходов обращайтесь к Тунде Ременик (Tunde Remenyik), +36 52 886102, в NI Венгрия.

 

Венгерские региональные

Разрешение на выбросы в атмосферу

Разрешение на сброс сточных вод

Расширение разрешения на сброс сточных вод
Пенанг, Малайзия

Малайзия (Пенанг)

Сертификат на установку генератора

Требование к установке генератора электроэнергии

Требование к установке дизельного пожарного насоса

Сертификат установки дымохода

Декларация о письменном одобрении дымохода

Письменное разрешение на очистку сточных вод

Письменное одобрение для очистки канализационных стоков