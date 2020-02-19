Операции и цепочка поставок

Следующая экологическая политика, касающаяся производственных операций, была одобрена Советом директоров NI и принята в 1994 году:

«Производственные операции National Instruments направлены на поддержание системы экологического менеджмента, которая соответствует всем применимым правовым экологическим нормам и требованиям, предотвращает загрязнение окружающей среды и постоянно улучшает экологические показатели путем регулярного обзора экологических целей, требований и показателей».

Производственные мощности NI расположены в Дебрецене, Венгрия и Пенанге, Малайзия. Оба предприятия сертифицированы по стандарту ISO 14001, который представляет собой ряд международных стандартов, охватывающих экологические аспекты, которые организация контролирует и на которые может влиять. Производственное предприятие NI в Пенанге также работает над соответствием стандарту ISO 45001, который помогает компаниям контролировать риски для здоровья и безопасности на производстве.