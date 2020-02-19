Операции и цепочка поставок

NI работает с поставщиками, которые стремятся быть ответственными партнерами и соответствуют международным стандартам, регулирующим контроль за окружающей средой и операции на производстве.
Чтобы удовлетворять требования NI, прямые поставщики материалов обязаны:
NI контролирует эффективность своих прямых поставщиков материалов при помощи ежеквартальных деловых обзоров и карточек оценки поставщика, в которой используется система оценки, отслеживающая существование социальных, экологических и этических программ.
Следующая экологическая политика, касающаяся производственных операций, была одобрена Советом директоров NI и принята в 1994 году:
«Производственные операции National Instruments направлены на поддержание системы экологического менеджмента, которая соответствует всем применимым правовым экологическим нормам и требованиям, предотвращает загрязнение окружающей среды и постоянно улучшает экологические показатели путем регулярного обзора экологических целей, требований и показателей».
Производственные мощности NI расположены в Дебрецене, Венгрия и Пенанге, Малайзия. Оба предприятия сертифицированы по стандарту ISO 14001, который представляет собой ряд международных стандартов, охватывающих экологические аспекты, которые организация контролирует и на которые может влиять. Производственное предприятие NI в Пенанге также работает над соответствием стандарту ISO 45001, который помогает компаниям контролировать риски для здоровья и безопасности на производстве.
Экологические разрешения и регистрации производственных мощностей
|Производственная площадка
|Региональные разрешения и регистрации
|Дебрецен, Венгрия
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Венгерское министерство
За информацией о регистрации отходов обращайтесь к Тунде Ременик (Tunde Remenyik), +36 52 886102, в NI Венгрия.
Венгерские региональные
Разрешение на выбросы в атмосферу
Разрешение на сброс сточных вод
|Пенанг, Малайзия
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Малайзия (Пенанг)
Сертификат на установку генератора
Требование к установке генератора электроэнергии
Требование к установке дизельного пожарного насоса
Декларация о письменном одобрении дымохода
Письменное разрешение на очистку сточных вод