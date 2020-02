Заявление о борьбе с рабством и торговлей людьми

NI открыт для наших зарегистрированных поставщиков и требует, чтобы все менеджеры по закупкам, которые работают напрямую с поставщиками, прошли учебный курс. Он охватывает способы определения риска в цепочке поставок и дает обзор Закона Великобритании о современном рабстве (UK Modern Slavery Act), Закона Калифорнии о прозрачности в цепочке поставок (California Transparency in Supply Chains Act) и Федерального закона о борьбе с торговлей людьми при закупках (Federal Acquisition Regulation's rule on Combating Trafficking in Persons). Мы планируем периодически предоставлять такое обучение, оценивать его содержание на предмет эффективности и вносить изменения по мере необходимости.