Заявление о борьбе с рабством и торговлей людьми

Корпорация National Instruments («National Instruments» или «NI») разрабатывает, производит и продает инженерам и ученым системы, которые повышают производительность, ускоряют совершение открытий и внедрение инноваций. NI является корпорацией штата Делавэр, США, расположенной в Остине, штат Техас, США, и имеет более 50 филиалов, работающих более чем в 40 странах по всему миру. Мы производим практически весь объем нашей продукции на наших объектах в Дебрецене, Венгрия и Пенанге, Малайзия.
В National Instruments мы стремимся быть ответственным партнером для наших глобальных сообществ и четырех ключевых заинтересованных сторон: сотрудников, клиентов, партнеров и акционеров. Кодекс этики NI подчеркивает нашу приверженность соблюдению законов, запрещающих принудительный труд, рабство и торговлю людьми. NI является сторонником работы с поставщиками, которые в равной степени привержены принципам ответственного партнерства. Мы ожидаем, что наши поставщики будут нести ответственность, соблюдая законы и правила в тех странах, где они ведут бизнес.
NI различными способами выражает свои пожелания к поставщикам - с помощью Справочника поставщика NI, Условий поставки National Instruments и Кодекса поведения поставщика NI. NI ожидает, что наши поставщики будут соблюдать стандарты поведения в отношении справедливого отношения к работникам и предотвращения принудительного труда, рабства и торговли людьми в рамках Кодекса ответственного делового поведения (RBA) (доступно на responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_English.pdf). Кодекс поведения поставщика NI, Справочник поставщика, оценочная карта, а также другие ключевые требования к нашим поставщикам можно найти на сайте
ni.com/en-us/about-ni/suppliers.html. Кроме того, стандартные условия поставки и контракты на поставку NI предусматривают, что поставщики должны соблюдать применимые законы, касающиеся принудительного труда и торговли людьми.
NI проводит опросы новых ключевых поставщиков изделий, используемых в наших продуктах. Опрос включает вопросы, которые конкретно касаются торговли людьми. NI исследует результаты опроса для принятия решений о любых действиях, которые необходимо предпринять для обеспечения более эффективного выявления и искоренения любого принудительного труда и торговли людьми в нашей цепочке поставок, которые можно обнаружить, изучая ответы. Для проведения опросов или оценки результатов третьи стороны не используются. Персонал NI проводит запланированные на месте оценки поставщиков наших ключевых поставщиков изделий, используемых в наших продуктах. Независимые внезапные проверки не проводятся. Если поставщик не выполнит нормативы NI, будут предприняты корректирующие действия. Поставщики обязаны документировать корректирующие действия и предоставлять график выполнения требований NI. В будущем NI может проводить, а может и не проводить независимые внезапные проверки или использовать третьи стороны для проведения или оценки результатов опросов.
NI ожидает, что его сотрудники будут отвечать за поведение в рамках этики и закона. На ежегодном электронном тренинге, организованном через NI MyVIEW Learn на двенадцати языках, мы обучаем всех сотрудников Кодексу этики NI. Кодекс этики NI требует, чтобы сотрудники сообщали о любых нарушениях закона, Кодекса этики NI или наших политик их руководству, в отдел кадров, Юридический отдел NI или на конфиденциальную горячую линию по этике (которая управляется независимым сторонним провайдером). Кодекс этики NI доступен по адресу ni.com/nati/corporategovernance/code_of_ethics.htm. Сотрудники, которые сознательно нарушают Кодекс этики NI, подлежат дисциплинарному взысканию.
NI открыт для наших зарегистрированных поставщиков и требует, чтобы все менеджеры по закупкам, которые работают напрямую с поставщиками, прошли учебный курс. Он охватывает способы определения риска в цепочке поставок и дает обзор Закона Великобритании о современном рабстве (UK Modern Slavery Act), Закона Калифорнии о прозрачности в цепочке поставок (California Transparency in Supply Chains Act) и Федерального закона о борьбе с торговлей людьми при закупках (Federal Acquisition Regulation's rule on Combating Trafficking in Persons). Мы планируем периодически предоставлять такое обучение, оценивать его содержание на предмет эффективности и вносить изменения по мере необходимости.
КОРПОРАЦИЯ NATIONAL INSTRUMENTS
АЛЕКСАНДР М. ДАВЕРН (ALEXANDER M. DAVERN)
Александр М. Даверн (Alexander M. Davern)
Руководитель организации и директор