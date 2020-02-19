Заявление о борьбе с рабством и торговлей людьми

NI проводит опросы новых ключевых поставщиков изделий, используемых в наших продуктах. Опрос включает вопросы, которые конкретно касаются торговли людьми. NI исследует результаты опроса для принятия решений о любых действиях, которые необходимо предпринять для обеспечения более эффективного выявления и искоренения любого принудительного труда и торговли людьми в нашей цепочке поставок, которые можно обнаружить, изучая ответы. Для проведения опросов или оценки результатов третьи стороны не используются. Персонал NI проводит запланированные на месте оценки поставщиков наших ключевых поставщиков изделий, используемых в наших продуктах. Независимые внезапные проверки не проводятся. Если поставщик не выполнит нормативы NI, будут предприняты корректирующие действия. Поставщики обязаны документировать корректирующие действия и предоставлять график выполнения требований NI. В будущем NI может проводить, а может и не проводить независимые внезапные проверки или использовать третьи стороны для проведения или оценки результатов опросов.