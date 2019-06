NI introduce una soluzione conforme a 3GPP per il test 5G New Radio fino a 6 GHz

COMUNICATO STAMPA – Marzo 2018 – NI, il fornitore di sistemi che permette a ingegneri e tecnici di accelerare la produttività, l'innovazione e la scoperta, ha annunciato oggi una nuova soluzione di test 5G fino a 6 GHz conforme alle specifiche della Release 15 3GPP (3rd Generation Partnership Project) per il 5G NR (New Radio).

La commercializzazione del 5G NR fino a 6 GHz è ormai prossima e gli ingegneri sono già al lavoro per sviluppare componenti e dispositivi in grado di supportare questa tecnologia. Il ritmo accelerato della standardizzazione 5G sta esercitando una forte pressione per introdurre rapidamente i prodotti sul mercato. Questa nuova soluzione di test di NI offre agli ingegneri un'opzione di test economica e ad alte prestazioni per una rapida caratterizzazione dei progetti e una transizione più semplice dall'R&D ai test di produzione.

La nuova soluzione di test di NI è particolarmente adatta per testare nuovi IC RF a banda larga, in particolare quelli che operano nelle bande da 3,3 a 4,2 GHz e da 4,4 a 5,0 GHz. Gli ingegneri possono testare dispositivi che operano con larghezza di banda del segnale di 400 MHz e oltre con il VST (Vector Signal Transceiver) PXIe-5840, che consente 1 GHz di generazione istantanea di segnale e analisi di segnali con larghezza di banda fino a 6 GHz. Grazie al VST, la soluzione di NI offre anche prestazioni EVM superiori al 0,32 per cento (-50 dB) per segnali NR a 100 MHz e velocità di misura più elevate.

Un componente chiave della soluzione è il software di misura NR NI-RFmx, sviluppato in conformità con le specifiche 3GPP. L'ultima versione del software di misura NI-RFmx offre funzionalità per la generazione e la misura di segnali NR 5G secondo la prima specifica ufficiale della Release 15 di 3GPP per NR non stand-alone.

“La nostra nuova soluzione di test 5G permette agli ingegneri di introdurre più rapidamente sul mercato le tecnologie 5G. Le funzionalità di misura RF ad alte prestazioni, in combinazione con il software di misura estremamente veloce e flessibile, permettono di accorciare i tempi di presenza sul mercato e di semplificare la correlazione dei dati di misura, consentendo di riutilizzare gli stessi strumenti di misura durante le diverse fasi di sviluppo del prodotto".

- Jason White, NI Director of RF and Wireless Test.

La nuova soluzione di test 5G si aggiunge alla famiglia di prodotti di test RF e semiconduttori che include il software di misura per 2G, 3G, LTE-Advanced Pro, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5 e molto altro. Inoltre, NI dispone di VST e di oltre 600 prodotti PXI modulari, da DC a onde millimetriche, per realizzare soluzioni complete per la caratterizzazione di semiconduttori e sistemi di test di produzione.

Per saperne di più sullo standard 5G NR leggi www.ni.com/5g/nr