Filiera e processi produttivi

La seguente politica ambientale riguardante le operazioni di produzione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di NI e adottata nel 1994:

"I processi produttivi messi in atto da National Instruments sono volti a mantenere un sistema di gestione ambientale conforme a tutti i regolamenti e i requisiti legali applicabili, prevenire l'inquinamento e migliorare costantemente le prestazioni ambientali attraverso revisioni periodiche degli obiettivi, delle finalità e dei target ambientali".

Gli impianti di produzione di NI sono situati a Debrecen, in Ungheria e a Penang, in Malesia. Entrambi i siti sono certificati ISO 14001, una serie di standard internazionali che copre gli aspetti ambientali direttamente gestiti e controllati dall'organizzazione. Gli impianti produttivi NI di Penang stanno lavorando per ottenere la conformità allo standard ISO 45001, che aiuta le aziende a tenere sotto controllo eventuali rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.