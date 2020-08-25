Philips​是​一家​先进​的​全球​医疗​保健​技术​公司，​拥有​70,000​多​名​员工，​年​收入​超过​180​亿​美元。

现在​超声​产品​的​应用​已经​非常​普及，​在​心​血管、​产科、​妇科、​肌肉​骨骼、​肝脏​和​肾脏​成像​等​医学​应用​中，​超声​技术​起​着​至​关​重要​的​作用。​为了​推动​这些​医学​科学​领域​的​进一步​发展，​从业​者​亟需​更高​分辨​率​以及​更易​于​访问​的​图像。 为了​满足​这些​需求，​相关​产品​正在​快速​创新，​因而​在​产品​上市​时间​方面，​工程​师​无疑​面临​着​前所未有​的​巨大​压力，​而且​随着​产品​复杂​性​日益​增加，​制造​量​不断​提高，​制造​工厂​遍布​全球，​政府​法规​要求​日益​严苛，​系统​服役​周期​增长，​这​一​压力​与​日​俱​增。

所有​这些​压力​都​迫使​公司​管理​层​反​思​自身，​重新​设计​其​测试​方法​和​流程，​采用​新的​技术。

复杂​性 — 采用​平台​化​方法，​以​支持​不断​创新​的​各种​超声​传感器，​满足​当前​和​未来​测试​需求

采用​平台​化​方法，​以​支持​不断​创新​的​各种​超声​传感器，​满足​当前​和​未来​测试​需求 质量 — 在​保持​高​产品​质量​标准​的​同时，​显著​提高​首​检​合格​率，​从而​提高​制造​效率

在​保持​高​产品​质量​标准​的​同时，​显著​提高​首​检​合格​率，​从而​提高​制造​效率 生命​周期 — 提高​需要​服役​超过​15​年​的​测试​站​的​稳定​性，​降低​其​维护​成本

提高​需要​服役​超过​15​年​的​测试​站​的​稳定​性，​降低​其​维护​成本 开发​进度 — 将​新​产品​测试​解决​方案​的​开发​工作​量​和​吞吐​时间​最高​减少​80%

将​新​产品​测试​解决​方案​的​开发​工作​量​和​吞吐​时间​最高​减少​80% 制造​量 — 将​某些​产品​的​产量​提高​20​倍​以上，​达到​数​万件 提高​全球​供应​链​的​正常​生产​时间

法律​监管 — 大幅​缩短​过去​长达​六个月​的​认证​周期 减少​需要​重新​认证​的​部署​后期​更新

数据 — 维护​所有​待​测​设备​上​每​个​测试​的​数据​完整性

产品​上市​时间​对于​Philips​而言​至​关​重要。​为了​在​紧迫​的​时间​期限​内​完成​任务，​Philips​必须​开发​更​上层​的​新​测试​解决​方案，​让​工程​团队​无​需​从头开始，​而是​能够​基于​现成​的​解决​方案​进行​快速​配置。 标准​测试​解决​方案​要​满足​以下​条件：

可​快速​配置，​以​满足​不同​测试​步骤​中新​产品​和​现有​产品​及​子​组​件​的​测试​需求

可​扩展，​以​满足​未来​的​产品​需求​（测试​步骤​扩展、​信号​处理、​仪器​配置​和​通信/​数据​接口），​同时​充分​减少​额外​的​代码​开发​和​代码​重新​认证​工作

基于​市面上​大量​供​货​的​现成​COTS​元件，​减轻​全球​供应​链​压力​和​维护​难度，​并​大大​减少​对​定制​DUT​接口​的​需求

实施​了​标准​化​平台​解决​方案，​将​一​组​通用​代码​模​块​和​COTS​仪器​相​结合，​来​满足​每​个​测试​站​点​的​需求。

解决​方案​架构

我们​开发​了一​款​软件​架构，​其​代码​模​块​之间​的​相互​依赖​性​非常​小，​这样​一​来，​每​个​函数​都能​独立​地​运行，​而不​依赖​于​运行​环境。 而且，​这些​编写​好​且​经过​充分​验证​的​代码​可​大量​复​用，​从而​帮助​企业​缩短​产品​上市​时间，​提高​代码​质量，​并​增加​通过​重新​认证​的​概率。

当​有​新​产品​需要​进行​测试​时，​只需要​开发​XML​配置​文件​和​连接​件​就​可以​了。​这​不仅​缩短​了​开发​时间，​而且​由于​大部分​代码​保持​不变，​现有​的​认证​文件​仍​具有​参考​意义，​从而​大幅​缩短​了​认证​时间。​这​就像​管弦乐队​拿到​新的​乐谱​一样，​不需要​更换​乐手、​乐器​或​指挥，​就​可以​演奏​不同​的​曲子。

当​产品​采用​新的​流程​或​需要​进行​新的​测量​时，​可以​在​不​影响​现有​框架​的​情况​下，​直接​编写​新​代码​并​将​其​添加​到​库​中。 这​就​类似​于​当​我们​需要​编​一首​新的​管​弦乐，​需要​使用​专用​的​乐器，​比如​三角​钢琴。​这时​我们​就​可以​直接​增加​一台​三角​钢琴，​而​不会​干扰​现有​的​设施。 这​其中​最​关键​的​部分​在于，​其他​乐手​仍然​可以​演奏​曲目​中的​所有​其他​部分，​无​需​进行​任何​更改，​而​三角​钢琴演奏​者​只需​静坐​以​待​即可。 再回到​我们​的​案例，​有了​新的​软件​架构，​每次​添加​新​产品​时，​我们​就​不需要​重新​开发​或​重新​认证​平台​上​之前​进行​的​所有​产品​测试​程序。

软件​选择

我们​之所以​选择​行业​标准​的​测试​工程​工具​LabVIEW，​是​因为​它​提供​了​全面​的​硬件​集成​功能。​LabVIEW Actor Framework​是​NI​发布​的​一​款​软件​架构，​已久​经​考验，​可​满足​此​测试​解决​方案​的​各种​需求。​该​架构​使得​我们​可以​迅速​雇佣​和​培训​有​能力​的​工程​师​进行​开发。

Philips​全​员​对​LabVIEW​都​非常​熟悉，​整个​组织​对​这​款​标准​测试​框架​的​采纳​度​非常​高。

硬件

在​选择​硬件​方面，​测量​能力、​精​确定​时​和​仪器​稳定​性​是​主要​的​考量​因素。 之前，​我们​采用​的​解决​方案​严重​依赖​专有​的​硬件，​现在​我们​决定​转​用​基于​PXI​的​COTS​解决​方案，​因为​后者​具备​以下​优势：

可​扩展​性 — 只需​插入​模​块​即可​添加​新​功能，​因而​大幅​缩短​了​产品​上市​时间。

覆盖​范围 — 提供​丰富​的​I/​O​和​固​件​功能，​让​我们​无论​是​现在​还是​未来，​都有​信心​实现​完整​的​测试​覆盖​范围。

准确​度 — PXI​具有​出色​的​测量​准确​度，​同时​整个​机​箱​背​板​提供​精准​的​定​时/​触发​功能，​这​是“机​架​堆​叠​式”台式​仪器​无法​实现​的。

稳健​性 — PXI​的​硬件​可靠性​经过​行业​验证，​可​确保​设备​整体​高效​地​运作。

成功

我们​将​该​系统​部署​到​全球​六​个​生产​基地​中，​并​期望​将来​能​大规模​部署。

成效 — 与​之前​测试​类似​待​测​设备​的​解决​方案​相比

复杂​性 — 提高​了​测试​覆盖​范围，​并​优​化​了​信号​路径，​从而​能够​适应​各种​先进​的​xMatrix​超声​传感器​的​组合。

提高​了​测试​覆盖​范围，​并​优​化​了​信号​路径，​从而​能够​适应​各种​先进​的​xMatrix​超声​传感器​的​组合。 质量 — 可​轻松​访问​测试​数据，​为​解决​问题​提供​数据​依据，​从而​更加​高效​地​解决​问题，​进而​显著​提高​了​产量

可​轻松​访问​测试​数据，​为​解决​问题​提供​数据​依据，​从而​更加​高效​地​解决​问题，​进而​显著​提高​了​产量 生命​周期 — 维护​系统​所需​的​资源​减少​了​10​倍，​显著​且​持续​地​节省​成本 得益​于​可靠​的​测试​硬件​和​经过​充分​验证​的​零​错误​软件，​几乎​不会​出现​计划​外​的​测试​停机 自​2018​年​部署​以来，​完全​不需要​更改​平台​软件

开发​进度 — NPI​的​测试​开发​工作​和​时间​减少​了​80%

NPI​的​测试​开发​工作​和​时间​减少​了​80% 制造​量 — 产品​级​测试​周期​时间​缩短​了​10倍 晶圆​测试​周期​缩短​了​5倍

法律​监管 — 认证​和​验证​时间​减少​了​四​个​月： 从​五​六个月​减少​到​两​个月

认证​和​验证​时间​减少​了​四​个​月： 从​五​六个月​减少​到​两​个月 数据 — 通过​全局​数据​库​系统​实现​了​全面​的​测试​可​追溯性

此​项目​之所以​成功，​还​得益​于​下面​几个​关键​因素：

管理​层​支持 — 阐明​测试​组织​能够​带来​的​商业​价值，​这​一点​至​关​重要。​在此​案例​中，​我们​完全​可以​料​到​随着​产品​日益​复杂，​开发​和​维护​成本​将​大幅​上涨。 管理​层​希望​能够​打破​产品​复杂​性​和​测试​系统​成本​之间​的​僵局。

阐明​测试​组织​能够​带来​的​商业​价值，​这​一点​至​关​重要。​在此​案例​中，​我们​完全​可以​料​到​随着​产品​日益​复杂，​开发​和​维护​成本​将​大幅​上涨。 管理​层​希望​能够​打破​产品​复杂​性​和​测试​系统​成本​之间​的​僵局。 工程​开发​能力 — 所有​计划​的​好坏​都​与​执行​的​人员​息​息​相关，​因此​该​计划​的​关键​是​招募​两​名​出色​的​软件​架构​师​和​一名​硬件​设计​师，​由​他们​组成​核心​团队，​并​持续​参与​到​计划​中。 这个​项目​之所以​如此​成功，​应​归功​于​这些​工程​师​优秀​的​创新​能力​以及​尽​职​尽​责、​坚持​不懈​的​团队​协作。

所有​计划​的​好坏​都​与​执行​的​人员​息​息​相关，​因此​该​计划​的​关键​是​招募​两​名​出色​的​软件​架构​师​和​一名​硬件​设计​师，​由​他们​组成​核心​团队，​并​持续​参与​到​计划​中。 这个​项目​之所以​如此​成功，​应​归功​于​这些​工程​师​优秀​的​创新​能力​以及​尽​职​尽​责、​坚持​不懈​的​团队​协作。 技术​采用 — 采用​基于​PXI​和​LabVIEW​的​COTS​方法，​是​Philips​这次​量产​测试​取得​成功​的​关键。​出色​的​模​块​化​硬件​与​行业​标准​软件​相​结合，​帮助​我们​在​量产​测试​工程​中​节省​了​数​百万​美元​和​数百​小时​的​时间。

未来​愿景

实现​标准​化​的​重​中之​重​在于​组​建​一个​核心​团队，​建立​初始​框架。​初始​框架​建成​后，​便可​轻松​地​添加​更新​和​维护​代码​库，​因为​在​这个​阶段，​不同​组织​的​团队​可以​利用​现有​的​测试​步骤​和​流程，​开发​本地​库，​同时​在​需要​新​功能​时​将​其​添加​到​整体​代码​库​中。 现在​整个​公司​的​人​只需​通过​XML​配置​文件​即可​访问​丰富​的​工具箱，​并​不断​扩展​其​功能。

整个​计划​遵循​以下​流程：

核心​团队​开发​和​建立​一个​通用​的​函数库

不同​当地​团队​的​工程​师​根据​新​需求，​开发​LabVIEW​代码库

每​个​代码​模​块​都​包括​需求​和​验证​文档

本地​库​可以​为​通用​库​提供​辅助

用户​结合​使用​本地​和​通用​库​函数，​创建​可​配置​平台​和​应用​程序​的​XML​文件，​而无​需​了解​LabVIEW​的​底层​代码

未来​我们​将​通过​更好​地​利用​测试​数据​和​互​联​测试​系统，​进一步​优​化​产品​和​制造​流程。 随着​制造​规模​不断​扩大，​产生​的​数据​量​也​日益​庞大，​如果​各个​制造​工厂​和​产品​能够​实施​统一​的​数据​方法，​将​可以​获得​更​深入​的​信息​和​洞察，​从而​带来​显著​的​运营​效益。

作者

Neil Evans，​Philips​医疗​保健​产品​工业​化​测试​部​高级​经理

Brian Bassett，​Philips​医疗​保健​高级​产品​工业​化​工程师

Davy Hwang，​Philips​医疗​保健​研发​创新​部门​主管