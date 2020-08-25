Neil Evans，Philips高级经理
公司 — Philips是一家市值180亿美元的国际医疗保健技术公司。
挑战 — 在产品复杂性不断提高的情况下，仍然保持高质量，同时缩短测试周期，满足紧迫的开发进度。
解决方案 — 采用基于PXI与LabVIEW的标准化方法，让工程师无需复杂的编程，即可满足测试范围要求，而且按需求开发相应的功能。
成功 — 每个项目的开发资源减少了80%，测试周期缩短了10倍，维护工作量减少了10倍，而且扩大了测试覆盖范围大。
效益 — 每个项目的总运营支出估计减少了200万美元以上。
Philips需要一种新的生产测试方法，以减少开发时间和维护工作，同时保持或进一步提高测试质量，以及扩大测试覆盖范围。
Philips实施了标准化平台，将一组通用代码模块和COTS仪器相结合，来满足每个测试站点的需求。
Philips是一家先进的全球医疗保健技术公司，拥有70,000多名员工，年收入超过180亿美元。
现在超声产品的应用已经非常普及，在心血管、产科、妇科、肌肉骨骼、肝脏和肾脏成像等医学应用中，超声技术起着至关重要的作用。为了推动这些医学科学领域的进一步发展，从业者亟需更高分辨率以及更易于访问的图像。 为了满足这些需求，相关产品正在快速创新，因而在产品上市时间方面，工程师无疑面临着前所未有的巨大压力，而且随着产品复杂性日益增加，制造量不断提高，制造工厂遍布全球，政府法规要求日益严苛，系统服役周期增长，这一压力与日俱增。
所有这些压力都迫使公司管理层反思自身，重新设计其测试方法和流程，采用新的技术。
产品上市时间对于Philips而言至关重要。为了在紧迫的时间期限内完成任务，Philips必须开发更上层的新测试解决方案，让工程团队无需从头开始，而是能够基于现成的解决方案进行快速配置。 标准测试解决方案要满足以下条件：
可快速配置，以满足不同测试步骤中新产品和现有产品及子组件的测试需求
可扩展，以满足未来的产品需求（测试步骤扩展、信号处理、仪器配置和通信/数据接口），同时充分减少额外的代码开发和代码重新认证工作
基于市面上大量供货的现成COTS元件，减轻全球供应链压力和维护难度，并大大减少对定制DUT接口的需求
实施了标准化平台解决方案，将一组通用代码模块和COTS仪器相结合，来满足每个测试站点的需求。
我们开发了一款软件架构，其代码模块之间的相互依赖性非常小，这样一来，每个函数都能独立地运行，而不依赖于运行环境。 而且，这些编写好且经过充分验证的代码可大量复用，从而帮助企业缩短产品上市时间，提高代码质量，并增加通过重新认证的概率。
当有新产品需要进行测试时，只需要开发XML配置文件和连接件就可以了。这不仅缩短了开发时间，而且由于大部分代码保持不变，现有的认证文件仍具有参考意义，从而大幅缩短了认证时间。这就像管弦乐队拿到新的乐谱一样，不需要更换乐手、乐器或指挥，就可以演奏不同的曲子。
当产品采用新的流程或需要进行新的测量时，可以在不影响现有框架的情况下，直接编写新代码并将其添加到库中。 这就类似于当我们需要编一首新的管弦乐，需要使用专用的乐器，比如三角钢琴。这时我们就可以直接增加一台三角钢琴，而不会干扰现有的设施。 这其中最关键的部分在于，其他乐手仍然可以演奏曲目中的所有其他部分，无需进行任何更改，而三角钢琴演奏者只需静坐以待即可。 再回到我们的案例，有了新的软件架构，每次添加新产品时，我们就不需要重新开发或重新认证平台上之前进行的所有产品测试程序。
我们之所以选择行业标准的测试工程工具LabVIEW，是因为它提供了全面的硬件集成功能。LabVIEW Actor Framework是NI发布的一款软件架构，已久经考验，可满足此测试解决方案的各种需求。该架构使得我们可以迅速雇佣和培训有能力的工程师进行开发。
Philips全员对LabVIEW都非常熟悉，整个组织对这款标准测试框架的采纳度非常高。
在选择硬件方面，测量能力、精确定时和仪器稳定性是主要的考量因素。 之前，我们采用的解决方案严重依赖专有的硬件，现在我们决定转用基于PXI的COTS解决方案，因为后者具备以下优势：
可扩展性 — 只需插入模块即可添加新功能，因而大幅缩短了产品上市时间。
覆盖范围 — 提供丰富的I/O和固件功能，让我们无论是现在还是未来，都有信心实现完整的测试覆盖范围。
准确度 — PXI具有出色的测量准确度，同时整个机箱背板提供精准的定时/触发功能，这是“机架堆叠式”台式仪器无法实现的。
稳健性 — PXI的硬件可靠性经过行业验证，可确保设备整体高效地运作。
我们将该系统部署到全球六个生产基地中，并期望将来能大规模部署。
成效 — 与之前测试类似待测设备的解决方案相比
实现标准化的重中之重在于组建一个核心团队，建立初始框架。初始框架建成后，便可轻松地添加更新和维护代码库，因为在这个阶段，不同组织的团队可以利用现有的测试步骤和流程，开发本地库，同时在需要新功能时将其添加到整体代码库中。 现在整个公司的人只需通过XML配置文件即可访问丰富的工具箱，并不断扩展其功能。
整个计划遵循以下流程：
未来我们将通过更好地利用测试数据和互联测试系统，进一步优化产品和制造流程。 随着制造规模不断扩大，产生的数据量也日益庞大，如果各个制造工厂和产品能够实施统一的数据方法，将可以获得更深入的信息和洞察，从而带来显著的运营效益。
Neil Evans，Philips医疗保健产品工业化测试部高级经理
Brian Bassett，Philips医疗保健高级产品工业化工程师
Davy Hwang，Philips医疗保健研发创新部门主管