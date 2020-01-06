Создавайте Встроенные Linux-системы Реального Времени

Технология NI Linux
NI предлагает аппаратные и программные решения для использования с различными дистрибутивами и версиями Linux. Продукты охватывают как настольные, так и встроенные варианты использования и удовлетворяют потребности тех, кто использует Linux в научных и промышленных кругах.
NI создала операционную систему NI Linux Real-Time, новый дистрибутив Linux с возможностями промышленного уровня в реальном времени. Он предназначен для встраиваемых систем, и обеспечивает производительность в режиме реального времени с доступностью и удобством использования настольных ОС. Операционная система NI Linux Real-Time полностью поддерживается модулем реального времени LabVIEW.
Цели NI Linux Real-Time помогают Вам применять код из экосистемы Linux; повторно использовать внутренний код; а также разрабатывать, развертывать и отлаживать код C/C++ с использованием Eclipse или другой IDE на Ваш выбор.
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Для тех, кто более близко знаком с Linux и хочет воспользоваться преимуществами Linux вместе с приложением LabVIEW Real-Time, сообщество NI Linux Real-Time предлагает документацию с практическими рекомендациями и форум для вопросов, касающихся именно этой ОС.
Зарегистрированная торговая марка Linux® используется в соответствии с сублицензией от LMI, лицензиата исключительной лицензии Linus Torvalds, владельца торговой марки, признанной во всем мире.