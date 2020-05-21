Protection of Security Information

Protect security information reported to NI by using our PGP key.
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If you don’t already have a PGP application, you can download a freeware distribution called GnuPG.
In addition to copying the key block below, you can also download the key from http://keyserver.pgp.com. Wherever you obtain the PGP key, be sure to compare its fingerprint to the one listed below to detect impersonation.
Key ID: 57EE97C5
Key Type: RSA
Expires: May 13, 2022
Key Size: 4096
Fingerprint: 477D B1C4 2348 635F 60DB 6831 F876 0E9F 57EE 97C5
Name: NI Product Security
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-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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