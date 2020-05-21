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Protection of Security Information

Protect security information reported to NI by using our PGP key.

National Instruments uses PGP keys to:

  • Sign email messages so you can verify that they originated from NI and remain unaltered
  • Encrypt email messages from security@ni.com containing sensitive information

Where to Find PGP

If you don’t already have a PGP application, you can download a freeware distribution called GnuPG.

NI PGP Key

In addition to copying the key block below, you can also download the key from http://keyserver.pgp.com. Wherever you obtain the PGP key, be sure to compare its fingerprint to the one listed below to detect impersonation.

 

Download the NI PGP Key

Key ID: 57EE97C5

Key Type: RSA

Expires: May 13, 2022

Key Size: 4096

Fingerprint: 477D B1C4 2348 635F 60DB 6831 F876 0E9F 57EE 97C5

Name: NI Product Security

 

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

 

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kkTWynoabD0lNI8D6/DFGspgm/h3

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-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Verifying Message Authenticity

We always sign NI security announcements and mail messages with the NI PGP key. The signature is appended at the end of the message. Before you take action on any message, check the signature with PGP to verify that the message came from NI and is unaltered.

Encrypting Messages

Please use the NI PGP key to encrypt sensitive security information you send to security@ni.com.