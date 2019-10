Guida per lo sviluppo di un sistema di test

I livelli di astrazione hardware e di misura sono progetti di riferimento che permettono di rendere il software di test adattabile come l'hardware. Piuttosto che utilizzare i moduli di codice specifici per il dispositivo in una sequenza di test, è possibile utilizzare livelli di astrazione per disaccoppiare i tipi di misura e i driver specifici dello strumento dalla sequenza di test. Scopri come accelerare notevolmente i tempi di sviluppo offrendo agli ingegneri hardware e software la possibilità di lavorare in parallelo.