咨询​服务

NI​丰富​的​专业​知识​可​帮助​头部​企业​制定​有效​的​测试​策略​来​推动​业务​的​发展。​NI​将与​企业​合作​制定​计划，​通过​联结​人才、​想法​和​技术​联系​起来，​将​大胆​的​想法​变为​现实。

通过​测试​推动​业务​发展

价值​评估

优​化​测试​策略​并​评估​商​机，​以​实现​最高​的​投资​回报​率​(ROI)。​利用​来自​其他​行业​的​测试​见解，​与​同类​领先​公司​进行​基准​比较，​并​根据​数据​建立​财务​模型，​从而​做出​有​据​可​依​的​决策。

专业​规划

通过​确定​整个​企业​的​核心​差距​以及​效率​低下​的​孤立​团队​和​职能​部门，​协调​整个​企业​的​运作​并​降低​风险。​制定​详细​的​计划，​明确​每个人​的​角色​和​职责，​量化​项目​指标​并​高效​地​分配​资源，​从而​将​策略​转变为​切实​的​行动。

计划​交付

利用​专业​的​测试​服务​（包括​培训​和​技术​更新），​加速​项目​进度。​如果​贵公司​非常​看重​开发​能力，​则​可以​利用​NI​工程​师​和​合作​伙伴​的​专业​知识​和​计划​管理​来​更​合理​地​分配​资源，​最终​获得​可​满足​您​进度​要求​的​完整​解决​方案。

“随着​我们​产品​复杂​性​呈​指数​级​增长，​在​预算​和​进度​范围​内​交付​优质​产品​变得​日益​困难，​这​迫使​我们​不得不​重新​审视​了​现在​的​测试​流程。 通过​与​NI​合作，​我们​了解​了​行业​的​最佳​工程​实践，​对比​我们​自己​的​方法， 我们​决定​转变​分析​和​测试​结构、​集成​方法、​流程​和​衡量​指标，​我们​相信​这​从​长远​角度​给​业务​带来​有益​的​影响。”

–​Jennifer Rumsey，​首席​技术​官​兼​副总裁，​Cummins

行业​解决​方案​推荐

工艺​和​技术​标准​化​服务

国防​与​航空​航天​组织​在​建立​测试​能力、​管理​遗留​项目​和​进行​大规模​变更​时​必须​管理​成本​和​风险。

员工​培训​服务

在​国防​与​航空​航天​行业​中，​新旧​人才​正在​不断​交替。​为了​帮助​缺乏​经验​的​员工​迅速​成长，​组织​必须​从一​开始​就​提供​正式​培训。

技术​更新​和​迁移

由于​在​国防​与​航空​航天​领域​中，​测试​系统​的​生命​周期​通常​会​超过​单​个​硬件​或​软件​组​件​的​寿命，​因此​组织​必须​了解​维护​或​更新​旧​系统​的​投资​回报​率。