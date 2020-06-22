“随着​我们​产品​复杂​性​呈​指数​级​增长，​在​预算​和​进度​范围​内​交付​优质​产品​变得​日益​困难，​这​迫使​我们​不得不​重新​审视​了​现在​的​测试​流程。 通过​与​NI​合作，​我们​了解​了​行业​的​最佳​工程​实践，​对比​我们​自己​的​方法， 我们​决定​转变​分析​和​测试​结构、​集成​方法、​流程​和​衡量​指标，​我们​相信​这​从​长远​角度​给​业务​带来​有益​的​影响。” –​Jennifer Rumsey，​首席​技术​官​兼​副总裁，​Cummins