NI丰富的专业知识可帮助头部企业制定有效的测试策略来推动业务的发展。NI将与企业合作制定计划，通过联结人才、想法和技术联系起来，将大胆的想法变为现实。
优化测试策略并评估商机，以实现最高的投资回报率(ROI)。利用来自其他行业的测试见解，与同类领先公司进行基准比较，并根据数据建立财务模型，从而做出有据可依的决策。
通过确定整个企业的核心差距以及效率低下的孤立团队和职能部门，协调整个企业的运作并降低风险。制定详细的计划，明确每个人的角色和职责，量化项目指标并高效地分配资源，从而将策略转变为切实的行动。
利用专业的测试服务（包括培训和技术更新），加速项目进度。如果贵公司非常看重开发能力，则可以利用NI工程师和合作伙伴的专业知识和计划管理来更合理地分配资源，最终获得可满足您进度要求的完整解决方案。
国防与航空航天组织在建立测试能力、管理遗留项目和进行大规模变更时必须管理成本和风险。
在国防与航空航天行业中，新旧人才正在不断交替。为了帮助缺乏经验的员工迅速成长，组织必须从一开始就提供正式培训。
由于在国防与航空航天领域中，测试系统的生命周期通常会超过单个硬件或软件组件的寿命，因此组织必须了解维护或更新旧系统的投资回报率。