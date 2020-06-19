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数据​采集​(DAQ)

构​建​值得​信赖​的​数据​采集​系统，​以​满足​您​的​特定​要求。​通过​高度​精确​的​测量，​从​真实​的​数据​中​提取​有用​的​信息，​助​您​做出​有​据​可​依​的​业务​决策。

什么​是​数据​采集​(DAQ)?

数据​采集​(DAQ)​是​使用​计算​机​测量​电压、​电流、​温度、​压力、​振动​或​声音​等​电子​或​物理​现象​的​过程。 DAQ​系统​由​传感器、​DAQ​测量​硬件​和装​有​应用​软件​的​计算​机​组成。

传感器

传感器​可​将​温度、​振动​等​物理​现象​转换​为​可​测量​的​电信​号，​比如​电压​或​电阻。

DAQ​设备

DAQ​设备​可​将​输入​的​模拟​信号​数字​化​为​计算​机​可读​的​形式，​充当​计算​机​与​外界​信号​之间​的​接口。​DAQ​设备​包括​三​个​关键​组​件：

 

  • 信号​调理​电路——​将​含​噪声​的​真实​信号​转换​为​能够​有效​而​准确​地​进行​测量​的​形式。
  • 模数​转换​器​(ADC)——​将​真实​的​模拟​数据​数字​化​为​计算​机​可​处理​的​的​数字​表示​形式。
  • 计算​机​总线——​使​DAQ​设备​能够​将​数据​传输​到​计算​机，​比如​USB、​PCIe​或​以太​网。

 

计算​机​及​软件

需要​装​有​DAQ​软件​的​计算​机​才能​处理、​可​视​化​和​存储​测量​数据。 DAQ​软件​通常​包含​一个​驱动​程序，​可​通过​应用​软件​或​开发​环境​访问​该​驱动​程序。

 

 

NI​数据​采集​硬件

NI​提供​了​多种​数据​采集​平台，​因此​您​可以​根据​需要​和​预算​定制​系统。 如果​需要​具有​高​灵活​性​且​可​快速​设置​的​DAQ​系统，​建议​使用​基于​PC​的​即​插​即​用​系统，​其中​包括多功能​I/​O​设备和​模​块化CompactDAQ硬件。​如果​需要​可​远程​可靠​运行​且​提供​控制​选项​的​数据​记录​仪，​建议​使用​CompactRIO；​如果​需要​大量​的​通道​数​和​最高​的​性能，​建议​选择​PXI​平台。

基于​PC​的​测量​和​控制​系统​为​工程​师​提供​了​电气​和​物理​测量​功能，​使​其​能够​以​可​自​定义、​准确​且​经济​实惠​的​方式​进行​台式​测量。

CompactRIO​是​高级​控制​与​监测​应用​的​理想​选择。​它​结合​了​坚固​的​嵌入式​架构、​实​时​处理​和​工业​I/​O，​可​使用​LabVIEW FPGA​进行​编​程。

PXI​是​自动​化​测试​的​行业​标准。 它是​一个​基于​PC​的​开放​式​高性能​平台，​提供​了​集成​的​硬件​或​软件​定​时​和​同步​功能，​以及​适用​于​验证​和​生产​测试​的​高​吞吐量。

测量​系统​构​建​完整​指南

设计​数据​采集​系统​可能是​一项​令人​生​畏​的​任务。​本​指南​将​为​您​介绍​进行​高​测量​所需​的​所有​组​件，​并​说明​如何​选择​合适​的​传感器、​总​线​类型​和​DAQ​设备​来​满足​您​的​需求。