数据采集(DAQ)
构建值得信赖的数据采集系统，以满足您的特定要求。通过高度精确的测量，从真实的数据中提取有用的信息，助您做出有据可依的业务决策。
数据采集(DAQ)是使用计算机测量电压、电流、温度、压力、振动或声音等电子或物理现象的过程。 DAQ系统由传感器、DAQ测量硬件和装有应用软件的计算机组成。
DAQ设备可将输入的模拟信号数字化为计算机可读的形式，充当计算机与外界信号之间的接口。DAQ设备包括三个关键组件：
需要装有DAQ软件的计算机才能处理、可视化和存储测量数据。 DAQ软件通常包含一个驱动程序，可通过应用软件或开发环境访问该驱动程序。
NI提供了多种数据采集平台，因此您可以根据需要和预算定制系统。 如果需要具有高灵活性且可快速设置的DAQ系统，建议使用基于PC的即插即用系统，其中包括多功能I/O设备和模块化CompactDAQ硬件。如果需要可远程可靠运行且提供控制选项的数据记录仪，建议使用CompactRIO；如果需要大量的通道数和最高的性能，建议选择PXI平台。
CompactRIO是高级控制与监测应用的理想选择。它结合了坚固的嵌入式架构、实时处理和工业I/O，可使用LabVIEW FPGA进行编程。
PXI是自动化测试的行业标准。 它是一个基于PC的开放式高性能平台，提供了集成的硬件或软件定时和同步功能，以及适用于验证和生产测试的高吞吐量。
设计数据采集系统可能是一项令人生畏的任务。本指南将为您介绍进行高测量所需的所有组件，并说明如何选择合适的传感器、总线类型和DAQ设备来满足您的需求。