生效日期：2022年1月23日
本隐私声明适用于www.ni.com（包括其子域）、National Instruments Corporation及其所有控股子公司（“NI”、“我们”和“我方”）。本隐私声明阐述了NI如何收集、使用、共享和保护从NI客户、NI网站和在线访客（“您”和“贵方”）接收到的个人信息，同时也阐述了在我们使用您的个人信息期间，您可以选择执行的相关操作，以及访问和更新这类信息的方式。
保护您的隐私权是我们的首要任务。我们收集个人信息是为了是不断改善与您（我们的客户）的关系。我们不会将您的信息出售给外部组织。
本隐私声明中使用的“个人信息”是指可识别或可用于识别个人或家庭的任何信息或信息集合。
我们收集的个人信息可归为以下类别：
当您进行下列行为时，我们可要求您提供个人信息：
您可以选择不提供个人信息，也可随时撤销您同意我们处理您个人信息的声明，但这样做可能会导致我们无法向您提供相关信息或服务。
当您访问我们网站的某些网页以及通过其他方式与NI交互时，我们可能会要求您提供更完善的个人信息，以帮助我们改善您的网站访问体验，协助您解决技术支持问题，进行后续跟进，并就订单处理、产品召回或退货、服务合同权利以及软件或相关服务必需的其他事项与您进行沟通。这些信息可能包括您的姓名、电子邮件地址、公司信息、职务、邮寄地址、应用程序信息、产品首选项或首选联系人。 如需了解有关您的www.ni.com个人资料及相关权益的详细信息，请访问https://www.ni.com/profile。
为了在您与NI交互时为您提供更加一致和个性化的体验，我们可能会整合通过多个来源收集到的您的个人信息。其中可能包括您通过不同设备访问我们网站时用于确认您身份的信息。我们还可能使用从其他方（包括我们可信赖的业务合作伙伴和其他第三方）获取的信息补充我们收集的信息。我们可能通过如下所示的多种方式使用这些信息：使用您的个人数据来改善您对NI网站的访问体验，针对您的偏好为您提供量身定制的选项和有针对性的推广信息（如下所述），以及帮助预防和发现欺诈行为等。
我们从第三方收到的个人信息可能包括以下类别：
与大多数网站一样，我们会使用Cookie或类似技术来自动收集某些信息，这些信息有助于我们分析总体趋势并管理我们的网站。这些信息可能包括以下类别的信息：
NI可能将您的个人信息用于：
我们收集和使用您的个人信息的法律依据因相关个人信息、我们收集个人信息的特定环境以及信息的使用方式而异。通常，我们基于以下一项或多项依据来收集和处理您的个人信息：
如果您对我们收集贵方个人信息的法律依据有任何疑问或需要更多信息，请通过privacy@ni.com联系我们。
在您的帐户存续期间或出于为您提供支持或服务的目的，我们会根据NI的留存做法和法律要求留存您的信息。 在某些必要的情况下，我们会延长留存期限，例如，为了履行我方法律义务、解决纠纷和执行我方协议。
如本隐私声明中所述目的有相关要求，NI可以在NI子公司之间和/或其授权分销商和业务合作伙伴之间共享您的个人信息。这可能需要将您的个人信息传输到您所在国家或地区之外的国家/地区，包括欧洲经济区（如果您位于该地区）以外的国家/地区。目标国家/地区的数据保护级别可能与您所在的国家/地区不同。这些国家/地区包括但不限于美国以及NI、其子公司或其授权分销商和业务合作伙伴设施所在地所属的其他国家/地区。为了在传输您的个人信息时提供足够保护，我们依照自己的“隐私护盾”自我认证方式（下文将详细介绍）传输个人信息，具体方法是通过与我们的子公司、授权分销商和业务合作伙伴就此类传输以书面合同的形式做出安排（如适用）；或依据其他法律批准的传输机制传输。我们会采取一切合理的技术和组织措施来保护我们传输的个人信息。
NI已加入“欧盟-美国隐私护盾框架”和“瑞士-美国隐私护盾框架”，并已获得合规性认证。 我们承诺将遵照“隐私护盾框架”及其原则，处理从欧洲经济区内的国家/地区和瑞士境内接收到的所有个人数据。如需了解有关“隐私护盾框架”和“隐私护盾原则”的更多信息，以及了解我们的认证情况，请访问https://www.privacyshield.gov。
NI有责任遵照“隐私护盾框架”的规定来处理接收的个人信息以及后续将这些个人信息传输给代表NI开展活动的第三方代理商。 对于从欧盟地区发起的所有个人数据传输，NI均遵守“隐私护盾原则”，包括关于传输责任的规定。
对于依据“欧盟-美国隐私护盾框架”接收或传输的个人信息，NI受美国联邦贸易委员会的监管执法权约束。 在某些情况下，我们会应公共机构的合法要求（包括满足国家安全或执法要求）披露个人信息。
如果您遇到了隐私或数据使用问题，并且对我们的解决方式不满意，请通过https://feedback-form.truste.com/watchdog/request与我方美国境内的第三方争议解决提供商联系（免费）。 在某些情况下，如果其他争议解决程序均无效，您有权提出强制性仲裁，详细说明请访问https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint。
征得您同意后，我们可出于任何目的披露您的个人信息。除下述情况外，未经您同意，我们不会出于第三方营销目的向其披露您的个人信息。
我们也可能出于以下目的与以下类别的第三方共享您的个人信息：
我们与服务提供商、在线顾问和业务合作伙伴合作，以协助我们运营和授权您访问我们的网站和其他NI服务。 这些服务提供商或业务合作伙伴可以开展广告服务、处理安全付款、履行订单、优化服务、为我方客户提供集成服务、提供技术服务、提供在线行为广告、发送新闻简报和调查、支持电子邮件和在线社区服务、管理投票和问卷调查以及分析信息以帮助我们改善业务。 我们的某些服务提供商或业务合作伙伴可能会自行雇佣服务提供商或业务合作伙伴来进一步为我们提供帮助。 在这些情况下，不允许接收方出于任何目的（代表我们执行特定业务的情况除外）保留、使用或披露个人信息。
NI联盟合作伙伴计划的成员都是专业领域的专家，我们可以让其就您请求的服务或产品与您取得联系。在这种情况下，我们将仅与联盟合作伙伴共享相关的联系信息以及与您请求相关的服务或产品有关的信息。然后，联盟合作伙伴会就您的请求与您取得联系。有关联盟伙伴计划的更多信息，请访问https://www.ni.com/alliance/。
NI有时会与其他公司合作，力求为您的测量和自动化应用提供最相关、最详细的信息。 在某些情况下，NI和这些第三方会举行联合研讨会，我们可能会进行联合营销活动。在这些活动中，在接收您的个人信息用于营销活动之前，NI和第三方会向您发出相应的通知，您可选择不分享您的个人信息。
如果我们认为遵守法律或法规义务或以其他方式保护我方权利或任何第三方权利所必需，我们会与执法机构、法院、其他政府机构或其他第三方共享您的个人信息。
如果NI出于合理原因认为有必要保护NI、其客户或公众，我们也会共享您的个人信息中与欺诈保护或其他法律程序有关的内容。
如果NI被其他公司收购或与其他公司合并，或者NI销售或转让全部或部分资产或业务，我们会与公司交易谈判或达成可能涉及的交易合作伙伴、服务提供商、顾问或其他第三方共享您的个人信息。
我们可与本节中所述的第三方共享的个人信息包括以下类别：
身份标识信息；
受保护的特征信息；
商业信息；
地理位置数据；
互联网或其他电子网络活动信息；
财务信息；
音频、电子、图像或类似信息；
职业信息；
教育信息；和
联络方式。
NI希望帮助您确保个人信息准确无误。 如需访问、更正、更改、更新或删除您在www.ni.com上的个人信息，请访问www.ni.com/profile并登录您的帐户，或联系privacy@ni.com。我们将在30天内回复您的访问请求。我们会立即在内部客户数据库中记录更改联络偏好的任何请求；这些更改将会在10个工作日内生效。
如果您的个人信息的处理受欧盟数据保护法约束，那么您拥有如下数据主体权利。请注意，这些权利并非绝对权利，在某些情况下受适用法律规定的条件限制。
除上述权利外，如果您认为我们对您的个人信息的处理违反了适用的数据保护法，您有权向监管机构提出申诉。
如果您对我们保留的关于您的个人信息类型有任何疑问，您想请求删除或更正我们保留的关于您的个人信息，或者您需要提交数据主体访问请求以行使任何其他数据主体的权利，请将书面请求发送至privacy@ni.com或本隐私声明末尾提供的邮寄地址。我们将在合理范围内尽力满足您的要求，但我们保留拒绝此类访问请求的权利，以及在适用法律要求或允许的情况下对此类请求施加限制或要求的权利。
根据《加利福尼亚州消费者隐私法》的要求，您拥有与您的个人信息有关的某些权利。 这些权利包括：
如要行使上述任一权利，请联系privacy@ni.com或致电免费热线(877) 388-1952联系我们。 NI绝不会出售个人信息。
您可以随时更改您的联络偏好，包括选择不接收任何市场推广资料。您可以通过以下任意一种方式来指明和管理您的偏好，包括：
NI或代表NI的任何第三方都将根据适用的法律开展任何营销活动，并提供相关方法（如适用），以便您指明个人偏好（包括从上述广告和推广名单中将您删除的可能性）。
如果您选择不接收市场推广资讯，我们仍会就您请求的交易和/或服务相关事宜与您联系。
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