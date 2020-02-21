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NI​隐私​声明

生效​日期：​2022​年​1​月​23日

本​隐私​声明​适用​于​www.ni.com（包括​其​子​域）、​National Instruments Corporation​及其​所有​控股​子​公司​（“NI”、“我们”和“我​方”）。​本​隐私​声明​阐述​了​NI​如何​收集、​使用、​共享​和​保护​从​NI​客户、​NI​网站​和​在​线​访客​（“您”和“贵​方”）​接收​到​的​个人​信息，​同时​也​阐述​了​在​我们​使用​您​的​个人​信息​期间，​您​可以​选择​执行​的​相关​操作，​以及​访问​和​更新​这类​信息​的​方式。

保护​您​的​隐私​权​是​我们​的​首要​任务。​我们​收集​个人​信息​是​为了​是​不断​改善​与​您​（我们​的​客户）​的​关系。​我们​不会​将​您​的​信息​出售​给​外部​组织。

NI​收集​哪些​个人​信息？

本​隐私​声明​中​使用​的“个人​信息”是​指​可​识别​或可​用于​识别​个人​或​家庭的​任何​信息​或​信息​集合。  

 

我们​收集​的​个人​信息​可​归​为​以下​类别： 

 

  • 身份​标识​信息 - 例如​您​的​姓名、​电子​邮件​地址、​邮政​地址、​电话​号码、​用户​帐户​名称​和​密码、​社交​媒体​资料、​出生​日期、​就业​资格​证明​（如果​您​正在​申请​职位）​或​其他​类似​的​标识​信息；
  • 受​保护​的​特征​信息- 例如​您​的​性别、​年龄、​种族​或​适用​法律​规定​的​其他​受​保护​信息​类别。
  • 财务​信息 - 例如​银行​账​号、​信用卡​号​或​其他​财务​信息；
  • 音​频、​电子、​图像​或​类似​信息 - 例如​您​的​照片、​生物​特征、​IP​地址​或​您​的​录音；
  • 职业​信息 - 例如​有关​您​的​雇主、​工作​经历、​工作​意向​或​职务​的​信息；
  • 教育​信息 - 例如​您​的​教育​经历、​学位​或​获得​的​证书；
  • 联络​方式当​您​参加​投票​或​调查、​报名​参加​活动​或​联系​我们​时，​我们​将​保留​这些​操作​记录，​包括​您​在​进行​这些​操作​时​提供​的​任何​个人​信息。

 

当​您​进行​下列​行为​时，​我们​可​要求​您​提供​个人​信息：

 

  • 使用​我们​的​网站​或​应用​程序；
  • 激活​软件​许可​证​或​注册​软件；
  • 请求​报价、​服务、​支持、​下载​内容、​试用​版、​白皮书、​培训​或​信息；
  • 订购​产品​或​服务；
  • 创建​和​管理​用户​帐户；
  • 报名​参加​活动​或​网络​研讨​会；
  • 在​线​或​在​任何​其他​场所​参与​调查、​抽奖​或​其他​促销​活动；
  • 提供​好​评​推荐；
  • 订阅​新闻​简报、​市场​营​销​和​促销​电子​邮件​或​其他​材料；
  • 在​第三​方​社交​网络​上​与​我们​互动​（需​遵守​相应​第三​方​的​使用​条款​和​隐私​政策）；
  • 申请​职位；或
  • 联系​我们。

 

您​可以​选择​不​提供​个人​信息，​也​可​随时​撤销​您​同意​我们​处理​您​个人​信息​的​声明，​但​这样​做​可能​会​导致​我们​无法​向​您​提供​相关​信息​或​服务。

 

当​您​访问​我们​网站​的​某些​网页​以及​通过​其他​方式​与​NI​交互​时，​我们​可能​会​要求​您​提供​更​完善​的​个人​信息，​以​帮助​我们​改善​您​的​网站​访问​体验，​协助​您​解决​技术​支持​问题，​进行​后​续​跟进，​并​就​订单​处理、​产品​召回​或​退​货、​服务​合同​权利​以及​软件​或​相关​服务​必需​的​其他​事项​与​您​进行​沟通。​这些​信息​可能​包括​您​的​姓名、​电子​邮件​地址、​公司​信息、​职务、​邮寄​地址、​应用​程序​信息、​产品​首​选项​或​首​选​联系​人。  如需​了解​有关​您​的​www.ni.com​个人​资料​及​相关​权益​的​详细​信息，​请​访问https://​www.ni.com/​profile

 

从​第三​方​收集​的​信息

为了​在​您​与​NI​交互​时​为​您​提供​更加​一致​和​个性​化​的​体验，​我们​可能​会​整合​通过​多个​来源​收集​到​的​您​的​个人​信息。​其中​可能​包括​您​通过​不同​设备​访问​我们​网站​时​用于​确认​您​身份​的​信息。​我们​还​可能​使用​从​其他​方​（包括​我们​可​信赖​的​业务​合作​伙伴​和​其他​第三​方）​获取​的​信息​补充​我们​收集​的​信息。​我们​可能​通过​如下所示​的​多种​方式​使用​这些​信息：​使用​您​的​个人​数据​来​改善​您​对​NI​网站​的​访问​体验，​针对​您​的​偏好​为​您​提供​量​身​定制​的​选项​和​有​针对​性的​推广​信息（如下​所述），​以及​帮助​预防​和​发现​欺诈​行为​等。

我们​从​第三​方​收到​的​个人​信息​可能​包括​以下​类别：

 

  • 身份​标识​信息 - 例如​您​的​姓名、​电子​邮件​地址、​邮政​地址、​电话​号码、​用户​名和​密码、​社交​媒体​资料​或​其他​类似​的​标识​信息。
  • 受​保护​的​特征​信息 - 例如​您​的​性别、​年龄、​种族​或​适用​法律​规定​的​其他​受​保护​信息​类别。
  • 财务​信息 - 可能​包括​银行​账​号、​信用卡​号​或​其他​财务​信息。
  • 音​频、​电子、​图像​或​类似​信息 - 例如​您​的​照片​或​IP​地址。
  • 职业​信息 - 例如​有关​您​的​雇主、​薪​资、​工作​经历、​工作​意向​或​职务​的​信息。
  • 教育​信息 - 例如​您​的​教育​经历、​学位​或​获得​的​证书。

 

我们​自动​收集​的​信息

与​大​多数​网站​一样，​我们​会​使用​Cookie​或​类似​技术​来​自动​收集​某些​信息，​这些​信息​有助​于​我们​分析​总体​趋势​并​管理​我们​的​网站。​这些​信息​可能​包括​以下​类别​的​信息：

 

  • 身份​标识​信息 - 例如​互​联​网​协议​(IP)​地址、​浏览​器​类型​和​语言、​互​联​网​服务​提供​商​(ISP)、​设备​标识​符​和​地理位置；
  • 互​联​网​或​其他​电子​网络​活动​信息 - 例如​将​您​引​向​我们​网站​的​网站​统一​资源​定位​符​(URL)​以及​您​单击​我们​网站​上​的​链​接​后转​到​的​URL，​您​在​我们​网站​上​浏览​的​页​面​和​访问​时间。

NI​如何​使用​个人​信息？

NI​可能​将​您​的​个人​信息​用于：

 

  • 提供​产品、​服务​和​支持​或​进行​您​请求​的​交易；
  • 与​您​沟通​相关​信息，​包括​有关​产品​安全​的​信息、​交易​状态​（包括​有关​购物​车​中​产品​和​订单​确认​的​通知）、​您​选择​参加​的​特定​NI​计划、​NI​产品​和​服务、​活动、​促销​优惠​和​市场​调查；
  • 改善​您​在​使用​我们​网站​和​在​线​社区​论坛​时​的​体验，​包括​定制​网页​语言​和​内容；
  • 促进​您​与​我们​的​授权​分销​商​和​业务​合作​伙伴​的​交流；
  • 定制、​分析​和​改善​我们​的​产品​和​服务​（包括​我们​网站​上​的​内容​和​广告，​以​分析​网站​使用​趋势​或​我​方​营​销​活动​的​效果）、​技术、​沟通​方式​以及​与​您​的​关系；
  • 更好​地​了解​我们​的​客户​和​在​线​用户，​包括​根据​您​在​我们​网站​的​操作​确定​您​感兴趣​的​内容；
  • 定制​内容，​满足​您​的​偏好；
  • 执行​我们​与​您​签订​的​销售​条款、​网站​条款​和​单独​的​合同​（如果​适用）；
  • 预防​欺诈​和​其他​遭​禁​或​非法​的​活动；
  • 确保​我们​的​网站、​业务​以及​产品​或​服务​的​安全​性​或​完整性；
  • 执行​我们​在​收集​信息​时​向​您​披露​的​其他​功能​或​用于​其他​目的，​或​用于​法律​要求​或​允许​的​目的。

 

处理​信息​的​法律​依据

我们​收集​和​使用​您​的​个人​信息​的​法律​依据​因​相关​个人​信息、​我们​收集​个人​信息​的​特定​环境​以及​信息​的​使用​方式​而​异。​通常，​我们​基于​以下​一项​或​多​项​依据​来​收集​和​处理​您​的​个人​信息：

 

  • 您​的​同意​声明 - 例如，​我们​征​得​您​的​同意，​使用​您​的​个人​数据​来​开展​某些​活动​（例如​使用​Cookie​进行​在​线​跟踪​和​分析）。​您​可以​随时​联系privacy@ni.com撤销​您​的​同意​声明。​如果​您​撤销​同意​声明，​那么​在​您​撤销​之前，​根据​您​的​同意​声明​进行​的​任何​操作​仍然​合法。​如​适用，​我们​会​在​您​提供​个人​信息​时​就​信息​的​处理​方式​征​得​您​的​同意。
  • 出于​履行​合同​义务​的​目的 - 例如，​当​您​从​我​方​购买​产品​后，​我们​会​使用​您​的​配送​信息​以​完成​交货​目标；​或者​您​在​购买​前，​要求​我​方​进行​某些​操作​时，​比如​提供​报价，​我们​会​使用​您​的​电子​邮件​地址。​在​收集​信息​时，​我们​会​告知​您​是否​必须​提供​个人​信息，​以及​不​提供​信息​可能​带来​的​后果。
  • 出于​履行​NI​的​法律​义务​的​目的 - 其他​法律​（例如，​健康​与​安全​法、​税收​法​和​反​洗钱​法）​要求​处理​您​的​个人​信息，​或​我们​需要​您​的​个人​信息​来​保护​您​或​他人​的​重要​权益。
  • 维护​NI（及其​商业​伙伴）​的​合法​权益 - 包括​提供​本​网站​和/​或​相关​产品​和​服务，​和/​或​进行​市场​营​销​和​个性​化​活动，​前提​是​始终​确保​我​方​合法​权益​不​因​任何​偏见​而​受到​损害，​并且​不会​损害​您​的​权利​和​自由。

 

如果​您​对​我们​收集​贵​方​个人​信息​的​法律​依据​有​任何​疑问​或​需要​更多​信息，​请​通过privacy@ni.com联系​我们。

 

留存​您​的​个人​信息

在​您​的​帐户​存​续​期间​或​出于​为​您​提供​支持​或​服务​的​目的，​我们​会​根据​NI​的​留存​做法​和​法律​要求​留存​您​的​信息。  在​某些​必要​的​情况​下，​我们​会​延长​留存​期限，​例如，​为了​履行​我​方​法律​义务、​解决​纠纷​和​执行​我​方​协议。

国际​信息​传输

如​本​隐私​声明​中​所述​目的​有​相关​要求，​NI​可以​在​NI​子​公司​之间​和/​或​其​授权​分销​商​和​业务​合作​伙伴​之间​共享​您​的​个人​信息。​这​可能​需要​将​您​的​个人​信息​传输​到​您​所在​国家​或​地区​之外​的​国家/​地区，​包括​欧洲​经济​区​（如果​您​位于​该​地区）​以外​的​国家/​地区。​目标​国家/​地区​的​数据​保护​级别​可能​与​您​所在​的​国家/​地区​不同。​这些​国家/​地区​包括​但​不限于​美国​以及​NI、​其​子​公司​或​其​授权​分销​商​和​业务​合作​伙伴​设施​所在地​所属​的​其他​国家/​地区。​为了​在​传输​您​的​个人​信息​时​提供​足够​保护，​我们​依照​自己​的“隐私​护​盾”自我​认证​方式​（下​文​将​详细​介绍）​传输​个人​信息，​具体​方法​是​通过​与​我们​的​子​公司、​授权​分销​商​和​业务​合作​伙伴​就​此类​传输​以​书面​合同​的​形式​做出​安排​（如​适用）；​或​依据​其他​法律​批准​的​传输​机制​传输。​我们​会​采取​一切​合理​的​技术​和​组织​措施​来​保护​我们​传输​的​个人​信息。

 

隐私​护​盾​框架

NI​已​加入“欧盟-​美国​隐私​护​盾​框架”和“瑞士-​美国​隐私​护​盾​框架”，​并​已​获得​合​规​性​认证。  我们​承诺​将​遵照“隐私​护​盾​框架”及其​原则，​处理​从​欧洲​经济​区内​的​国家/​地区​和​瑞士​境内​接收​到​的​所有​个人​数据。​如需​了解​有关“隐私​护​盾​框架”和“隐私​护​盾​原则”的​更多​信息，​以及​了解​我们​的​认证​情况，​请​访问https://​www.privacyshield.gov

 

NI​有​责任​遵照“隐私​护​盾​框架”的​规定​来​处理​接收​的​个人​信息​以及​后​续​将​这些​个人​信息​传输​给​代表​NI​开展​活动​的​第三​方​代理商。  对于​从​欧盟​地区​发起​的​所有​个人​数据​传输，​NI​均​遵守“隐私​护​盾​原则”，​包括​关于​传输​责任​的​规定。

 

对于​依据“欧盟-​美国隐私​护​盾​框架”接收​或​传输​的​个人​信息，​NI​受​美国​联邦​贸易​委员​会​的​监管​执法​权​约束。  在​某些​情况​下，​我们​会​应​公共​机构​的​合法​要求​（包括​满足​国家安全​或​执法​要求）​披露​个人​信息。

 

如果​您​遇到​了​隐私​或​数据​使用​问题，​并且​对​我们​的​解决​方式​不​满意，​请​通过https://​feedback-​form.truste.com/​watchdog/​request与​我​方​美国​境内​的​第三​方​争议​解决​提供​商​联系​（免费）。  在​某些​情况​下，​如果​其他​争议​解决​程序​均​无效，​您​有权​提出​强制​性​仲裁，​详细​说明​请​访问https://​www.privacyshield.gov/​article?​id=How-​to-​Submit-​a-​Complaint

 

NI​如何​共享​个人​信息

征​得​您​同意​后，​我们​可​出于​任何​目的​披露​您​的​个人​信息。​除​下述​情况​外，​未经​您​同意，​我们​不会​出于​第三​方​营​销​目的​向​其​披露​您​的​个人​信息。

 

我们​也​可能​出于​以下​目的​与​以下​类别​的​第三​方​共享​您​的​个人​信息：

 

服务​提供​商​和​业务​合作​伙伴

我们​与​服务​提供​商、​在​线​顾问​和​业务​合作​伙伴​合作，​以​协助​我们​运营​和​授权​您​访问​我们​的​网站​和​其他​NI​服务。  这些​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​可以​开展​广告​服务、​处理​安全​付款、​履行​订单、​优​化​服务、​为我​方​客户​提供​集成​服务、​提供​技术​服务、​提供​在​线​行为​广告、​发送​新闻​简报​和​调查、​支持​电子​邮件​和​在​线​社区​服务、​管理​投票​和​问卷调查​以及​分析​信息​以​帮助​我们​改善​业务。  我们​的​某些​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​可能​会​自行​雇佣​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​来​进一步​为​我们​提供​帮助。  在​这些​情况​下，​不​允许​接收​方​出于​任何​目的​（代表​我们​执行​特定​业务​的​情况​除外）​保留、​使用​或​披露​个人​信息。 

 

NI​联盟​合作​伙伴​计划

NI​联盟​合作​伙伴​计划​的​成员​都是​专业​领域​的​专家，​我们​可以​让​其​就​您​请求​的​服务​或​产品​与​您​取得​联系。​在​这种​情况​下，​我们​将​仅​与​联盟​合作​伙伴​共享​相关​的​联系​信息​以及​与​您​请求​相关​的​服务​或​产品​有关​的​信息。​然后，​联盟​合作​伙伴​会​就​您​的​请求​与​您​取得​联系。​有关​联盟​伙伴​计划​的​更多​信息，​请​访问https://​www.ni.com/​alliance/

 

联合​研讨会

NI​有时会​与​其他​公司​合作，​力求​为​您​的​测量​和​自动​化​应用​提供​最​相关、​最​详细​的​信息。  在​某些​情况​下，​NI​和​这些​第三​方​会​举行​联合​研讨​会，​我们​可能​会​进行​联合​营​销​活动。​在​这些​活动​中，​在​接收​您​的​个人​信息​用于​营​销​活动​之前，​NI​和​第三​方​会​向​您​发出​相应​的​通知，​您​可​选择​不​分享​您​的​个人​信息。 

 

法律​要求​或​出于​其他​保护​性​原因

如果​我们​认为​遵守​法律​或​法规​义务​或​以​其他​方式​保护​我​方​权利​或​任何​第三​方​权利​所​必需，​我们​会​与​执法​机构、​法院、​其他​政府​机构​或​其他​第三​方​共享​您​的​个人​信息。

 

如果​NI​出于​合理​原因​认为​有​必要​保护​NI、​其​客户​或​公众，​我们​也​会​共享​您​的​个人​信息​中​与​欺诈​保护​或​其他​法律​程序​有关​的​内容。

 

发生​合并、​收购​或​出售

如果​NI​被​其他​公司​收购​或​与​其他​公司​合并，​或者​NI​销售​或​转让​全部​或​部分​资产​或​业务，​我们​会​与​公司​交易​谈判​或​达成​可能​涉及​的​交易​合作​伙伴、​服务​提供​商、​顾问​或​其他​第三​方​共享​您​的​个人​信息。

 

我们​可​与本​节​中​所述​的​第三​方​共享​的​个人​信息​包括​以下​类别：

 

身份​标识​信息；

受​保护​的​特征​信息；

商业​信息；

地理位置​数据；

互​联​网​或​其他​电子​网络​活动​信息；

财务​信息；

音​频、​电子、​图像​或​类似​信息；

职业​信息；

教育​信息；

联络​方式。

如何​访问​和​更新​我的​信息？

NI​希望​帮助​您​确保​个人​信息​准确​无误。  如需​访问、​更正、​更改、​更新​或​删除​您​在​www.ni.com​上​的​个人​信息，​请​访问www.ni.com/​profile并​登录​您​的​帐户，​或​联系privacy@ni.com。​我们​将​在​30​天内​回复​您​的​访问​请求。​我们​会​立即​在​内部​客户​数据​库​中​记录​更改​联络​偏好​的​任何​请求；​这些​更改​将会​在​10​个​工作​日内​生效。

欧盟​数据​保护权

如果​您​的​个人​信息​的​处理​受​欧盟​数据​保护​法​约束，​那么​您​拥有​如下​数据​主体​权利。​请​注意，​这些​权利​并非​绝对​权利，​在​某些​情况​下​受​适用​法律​规定​的​条件​限制。

 

  • 访问​权：  请求​访问​您​的​个人​数据​（参见​GDPR​中​规定​的​条款）；
  • 更正​权：  请求​更正​您​的​个人​数据；
  • 清除​权：  请求​清除​您​的​个人​数据；
  • 反对​权：  反对​针对​您​的​个人​数据​进行​某些​处理；
  • 限制​权：  请求​限制​对​您​的​个人​数据​的​处理；
  • 便​携​性：  请求​将​您​的​个人​数据​传输​给​您​或​第三​方；
  • 撤销​同意​权：  撤销​您​对​处理​您​的​个人​数据​的​同意​声明；
  • 自动​化​决策​权：  如果​非​人工​干预​的​自动​决策​机制​作出​的​决策​可能​会​影响​您​的​合法​权益​或​类似​重大​影响，​您​有权​拒绝​这类​决策。

 

除​上述​权利​外，​如果​您​认为​我们​对​您​的​个人​信息​的​处理​违反​了​适用​的​数据​保护​法，​您​有权​向​监管​机构​提出​申诉。

 

如果​您​对​我们​保留​的​关于​您​的​个人​信息​类型​有​任何​疑问，​您​想​请求​删除​或​更正​我们​保留​的​关于​您​的​个人​信息，​或者​您​需要​提交​数据​主体​访问​请求​以​行使​任何​其他​数据​主体​的​权利，​请将​书面​请求​发送至privacy@ni.com或​本​隐私​声明​末尾​提供​的​邮寄​地址。​我们​将​在​合理​范围​内​尽力​满足​您​的​要求，​但​我们​保留​拒绝​此类​访问​请求​的​权利，​以及​在​适用​法律​要求​或​允许​的​情况​下​对​此类​请求​施加​限制​或​要求​的​权利。 

加利福尼亚​州​网站​访问​者​和​客户

根据​《加利福尼亚​州​消费​者​隐私​法》​的​要求，​您​拥有​与​您​的​个人​信息​有关​的​某些​权利。  这些​权利​包括：

 

  • 访问​和​接收​您​的​个人​信息​的​可​转移​副本；
  • 删除​您​的​个人​信息​（受​适用​法律​的​某些​限制​约束）；
  • 接收​与​我们​对​您​个人​信息​的​使用​有关​的​信息；
  • 在​行使​法律​赋予​的​权利​时​不受​歧视；
  • 要求​我们​不得​出售​您​的​个人​信息。 

 

如​要​行使​上述​任​一​权利，​请​联系privacy@ni.com或​致电​免费​热线​(877) 388-1952​联系​我们。  NI​绝不​会​出售​个人​信息。 

如何​设定​联络​偏好？

您​可以​随时​更改​您​的​联络​偏好，​包括​选择​不​接收​任何​市场​推广​资料。​您​可以​通过​以下​任意​一种​方式​来​指明​和​管理​您​的​偏好，​包括：

 

  • 访问https://​www.ni.com/​myni，​在​个人​资料​的​联络​偏好​区域​管理​您​的​首​选项​并​自​定义​希望​接收​的​资讯。
  • 通过​我们​发送​给​您​的​任何​电子​市场​推广​邮件​的​文末​链​接​来​取消​订阅。
  • 发送​电子​邮件至privacy@ni.com、​致电​(877) 388-1952或致函本​隐私​声明​末尾​列出​的​地址，​向​我们​提出​相关​请求。

 

NI​或​代表​NI​的​任何​第三​方​都​将​根据​适用​的​法律​开展​任何​营​销​活动，​并​提供​相关​方法​（如​适用），​以便​您​指明​个人​偏好​（包括​从​上述​广告​和​推广​名单​中将​您​删除​的​可能性）。

 

如果​您​选择​不​接收​市场​推广​资讯，​我们​仍​会​就​您​请求​的​交易​和/​或​服务​相关​事宜​与​您​联系。

NI​如何​使用​Cookie​及​类似​技术？

NI​网站​利用​NI​和​服务​提供​商​的​Cookie​及​类似​技术，​来​让​您​快速​登录​我们​的​服务、​打造​针对​您​的​个性​化​在​线​体验、​分析​趋势​并​跟踪​用户​在​网站​上​的​活动。​我们​使用​Cookie​将​您​的​首​选项​和​其他​信息​存储​在​您​的​计算​机上，​让​您​不必​重复​输入​相同​信息，​从而​节省​您​的​时间。


​Cookie​是​存储​在​您​计算​机​硬盘​上​的​一段​文本。​根据​您​选择​的​设置，​浏览​器​会​将​该​文本​作为​小​文件​添加​到​您​的​设备​中。​许多​浏览​器​默认​设置​为​接受​Cookie。您​可以​自行​决定​接受​或​拒绝​Cookie。​通常​情况​下，​Web​浏览​器​的“帮助”部分​（通常​位于​工具​栏​上）​会​说明​如何​阻止​浏览​器​接受​新的​Cookie，​如何​让​浏览​器​在​收到​新的​Cookie​时​通知​您，​或者​如何​完全​禁用​Cookie。


​如需​了解​有关​Cookie​的​更多​信息、​我们​在​www.ni.com​上​使用​Cookie​的​方式​以及​您​该​如何​查看​或​删除​Cookie，​请​参阅​Cookie“帮助”页​面：https://​www.ni.com/​help/​cookies.htm。 如果​您​选择​拒绝​Cookie，​您​仍然​可以​使用​我们​的​网站，​但是​在​使用​我们​网站​时​可能​会​受到​部分​限制。

 

我们​还​使用​脚本、​像​素​和​类似​技术​来​帮助​管理​网站​上​的​内容。​例如，​我们​可以​使用​脚本​来​为​您​提供​个性​化​体验，​向​您​展示​对​您​所在​行业​有​帮助​的​产品。  我们​还​可能​利用​这些​技术​确定​我们​网站​上​最​受欢迎​的​内容，​帮助​我们​为​客户​提供​更​优质​的​网页，​并排​查​客户​对​我们​的​网站​运营​提出​的​任何​问题。

针对​性的​展示​广告

在​您​访问​NI.com​和​其他​网站​时，​我们​可能​通过​第三​方​广告​公司，​利用​Cookie​和​互​联​网​浏览​记录​来​帮助​我们​向​您​展示​个性​化​内容​和​适当的​广告。​例如，​如果​您​在​NI​网站​上​查看​了​某​款​产品，​那么​可能​会​在​您​访问​的​其他​网站​上​看到​类似​产品​的​优惠​信息。​这些​广告​公司​放置​的​Cookie​还​可​帮助​我们​评估​广告​活动​的​效果，​并​确定​您​查看​的​页​面、​您​单击​的​链​接​和​广告、​在​这些​网页​上​执行​的​其他​操作​以及​您​在​转​到此​网页​之前​访问​的​网站。​无论​您​在​NI.com​还是​其他​网站​上，​这些​Cookie​均​有效。​如果​您​选择​不​接收​针对​性的​展示​广告，​我们​便​不会​使用​与​这些​Cookie​相关​的​数据。

 

如果​您​不​希望​这些​信息​用于​向​您​投放​针对​性​广告，​可以​访问https://​preferences-​mgr.truste.com（如果​您​位于​欧盟​地区，​请​单击https://​www.youronlinechoices.eu/），​拒绝​发布​商​提供​的​内容。​请​注意，​此​操作​并无​不能​阻止​全部​的​广告。​您​会​继续​收到​常规​广告。

“不​跟踪”信号

请​注意，​您​可以​通过​上述​链​接​选择​停止​接收​针对​性​广告，​可以​按照​前文“NI​如何​使用​Cookie​和​类似​技术”章节​所述，​通过​Web​浏览​器​设置​Cookie，​同时​还​可以​通过​某些​Web​浏览​器​启用“不​跟踪”设置。​此​设置​会​向​您​浏览​的​网站​发送​特殊​信号。​这种“不​跟踪”信号​不同​于​通过​在​浏览​器​设置​中​拒绝​Cookie​来​禁用​某些​形式​的​跟踪，​因此​启用​了“不​跟踪”设置​的​浏览​器​仍然​能够​接受​Cookie。​NI​目前​不会​响应​Web​浏览​器​的“不​跟踪”信号。​如果​将来​响应​这类​信号，​我们​会​在​本​隐私​声明​中​说明​我们​的​响应​方式。​有关“不​跟踪”的​更多​信息，​请​访问www.allaboutdnt.org

NI​如何​保护​我的​个人​信息？

保护​您​的​个人​信息​是​我们​的​重要​工作。​我们​遵守​公认​的​标准，​保护​您​的​个人​信息​免​遭​滥用、​干扰​和​丢失​以及​未经​授权​的​访问、​修改​或​披露。  我们​的​保护​措施​包括： 

 

  • 在​收集​或​传输​敏感​信息​（例如​信用卡​详细​信息）​时​使用​加密​手段；
  • 限制​外来​人员​进入​我们​的​办公​场所；
  • 限制​对​我们​收集​的​有关​您​的​信息​的​访问；
  • 确保​我们​和​我们​的​业务​合作​伙伴​采取​适当的​安全​保护​措施，​保障​个人​信息​安全；
  • 根据​法律​要求​销毁​个人​信息​或​对​其​进行​去​标识​化​处理。

 

但是，​任何​互​联​网​传输​方法​或​电子​存储​方法​都不是​100%​安全​的。​因此，​我们​不能​保证​个人​信息​的​绝对​安全。  我们​鼓励​您​妥善​保存​您​的​所有​密码，​并​警惕“网络​钓鱼”诈骗：​不法​分子​可能​会​向​您​发送​看似​来自​NI​的​电子​邮件，​要求​您​提供​个人​信息。  NI​不会​通过​电子​邮件​向​您​索​要​ID​或​密码。

 

当​您​在​浏览​器​窗口​的​下部​看到​实​心​钥匙​图​标​或​上​锁​的​锁​形​图​标​时，​表示​您​与​我们​网站​的​连接​（包括​您​可能​输入​的​敏感​付款​信息​的​传输）​通过​安全​套接​字​层​(SSL)​受到​了​保护。​如果​您​没有​看到​上述​任​一​图​标，​请​联系​NI​并​通过​电话​完成​交易。 

未成年​人的​个人​信息

NI​非常​重视​未成年​人的​隐私​权。​我们​不会​有意​通过​我们​的​网站​收集​未成年​人的​个人​信息。​如果​您​是​您​所在​国家/​地区​法律​规定​的​未成年​人，​请​不要​通过​我们​的​网站​提交​任何​个人​信息。

社交​媒体​功能

我们​的​网站​包含​社交​媒体​功能，​例如​Facebook​和​LinkedIn​按钮。​这些​功能​可能​会​收集​您​的​IP​地址​以及​您​在​我们​网站​上​访问​的​页​面，​并且​可能​会​设置​Cookie​以便​这些​功能​正常​运行。​社交​媒体​功能​由​第三​方​托管，​或​直接​托管​在​我们​的​网站​上。​您​与​这些​功能​的​交互​受​功能​提供​方​公司​的​隐私​声明​约束。

NI​社区​功能

公开​的​会员​目录​和​社区​个人​资料

如果​您​在​我们​的​网站​上​创建​社区​个人​资料，​我们​可能​会​在​公开​访问​的​成员​目录​中​列出​有关​您​的​少量​信息。​您​可以​登录​社区​帐户​来​更改​隐私​设置​或​更新​社区​个人​资料。 如果​您​希望​请求​从​我们​的​目录​中​删除​您​的​信息，​或者​希望​删除​您​的​社区​个人​资料，​请​联系community@ni.com。 

 

好评

除​其他​认可​形式​外，​我们​还​会​在​网站​上​展示​客户​表达​其​满意​度​的​个人​评价。​征​得​您​同意​后，​我们​会​在​发布​您​的​好​评​时​附上​您​的​名字。​如果​您​想​更新​或​删除​好​评，​请​通过privacy@ni.com联系​我们。

 

使用​NI​公共​论坛

您​选择​在​我们​网站​的​公共​区域​披露​的​任何​信息​（包括​个人​信息），​例如​联盟​合作​伙伴​计划、​NI​论坛、​聊天​室、​论坛、​留言板​或​其他​公共​论坛​（例如​贸易​展览​或​会议），​都​将​成为​其他​人​可以​收集、​传播​和​使用​的​公开​信息。​您​输入​的​所有​消息​文字​都是​公开​信息。​由于​NI​无法​也不会​控制​他人​的​行为，​因此​您​在​决定​在​此类​公共​论坛​上​披露​有关​您​本人​或​他人​的​信息​时，​应​谨慎​行事。​如需​请求​从​我们​的​博​客​或​社区​论坛​中​删除​您​发布​的​帖子​或​您​的​个人​信息，​请​填写​网站​反馈​表​（网址www.ni.com）​或​联系privacy@ni.com。 在​某些​情况​下，​我们​可能​无法​删除​您​的​个人​信息。​在​这种​情况​下，​我们​将​告知​您​无法​删除​的​原因。

指向​第三​方​网站​和​服务​的​链接

与​我们​网站​相关​联​的​所有​第三​方​网站​的​内容​均​由​相应​第三​方​控制。  提供​这些​链​接​旨​在​为​您​提供​便利。​如果​您​通过​上述​任意​链​接​将​个人​信息​提交​到​任何​第三​方​网站，​则​您​提供​的​个人​信息​将​受​第三​方​隐私​声明​的​约束。​我们​建议​您​仔细​阅读​您​访问​的​任何​网站​的​隐私​声明。 

隐私​声明​变更​通知

我们​随时​会​更新​本​隐私​声明，​以​反映​我们​信息​处理​措施​的​变化。​如果​我们​做出​重大​更改，​将​在​更改​生效​之前​通过​电子​邮件​（发送​到​您​NI​帐户​对应​的​电子​邮件​地址）​通知​拥有​NI​帐户​的​用户，​或者​在​本​网站​上​发布​通知。​本​隐私​声明​的​所有​更新​版本​都​将​包含​更新​内容​的​生效​日期。  我们​建议​您​定期​查看​此​页​面，​获取​有关​我们​的​隐私​保护​措施​的​最新​信息。

联系​我们

如果​您​对​本​隐私​声明​有​任何​疑问，​或​想​联系​我们​了解​我们​的​隐私​保护​措施，​联系​方式​如下：

 

NI Privacy

National Instruments Corporation

11500 North Mopac Expressway

2​号​楼​4-8​层

美国​免费​电话：​(877) 388-1952

电子​邮件​地址：privacy@ni.com