征​得​您​同意​后，​我们​可​出于​任何​目的​披露​您​的​个人​信息。​除​下述​情况​外，​未经​您​同意，​我们​不会​出于​第三​方​营​销​目的​向​其​披露​您​的​个人​信息。

我们​也​可能​出于​以下​目的​与​以下​类别​的​第三​方​共享​您​的​个人​信息：

服务​提供​商​和​业务​合作​伙伴

我们​与​服务​提供​商、​在​线​顾问​和​业务​合作​伙伴​合作，​以​协助​我们​运营​和​授权​您​访问​我们​的​网站​和​其他​NI​服务。 这些​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​可以​开展​广告​服务、​处理​安全​付款、​履行​订单、​优​化​服务、​为我​方​客户​提供​集成​服务、​提供​技术​服务、​提供​在​线​行为​广告、​发送​新闻​简报​和​调查、​支持​电子​邮件​和​在​线​社区​服务、​管理​投票​和​问卷调查​以及​分析​信息​以​帮助​我们​改善​业务。 我们​的​某些​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​可能​会​自行​雇佣​服务​提供​商​或​业务​合作​伙伴​来​进一步​为​我们​提供​帮助。 在​这些​情况​下，​不​允许​接收​方​出于​任何​目的​（代表​我们​执行​特定​业务​的​情况​除外）​保留、​使用​或​披露​个人​信息。

NI​联盟​合作​伙伴​计划

NI​联盟​合作​伙伴​计划​的​成员​都是​专业​领域​的​专家，​我们​可以​让​其​就​您​请求​的​服务​或​产品​与​您​取得​联系。​在​这种​情况​下，​我们​将​仅​与​联盟​合作​伙伴​共享​相关​的​联系​信息​以及​与​您​请求​相关​的​服务​或​产品​有关​的​信息。​然后，​联盟​合作​伙伴​会​就​您​的​请求​与​您​取得​联系。​有关​联盟​伙伴​计划​的​更多​信息，​请​访问https://​www.ni.com/​alliance/。

联合​研讨会

NI​有时会​与​其他​公司​合作，​力求​为​您​的​测量​和​自动​化​应用​提供​最​相关、​最​详细​的​信息。 在​某些​情况​下，​NI​和​这些​第三​方​会​举行​联合​研讨​会，​我们​可能​会​进行​联合​营​销​活动。​在​这些​活动​中，​在​接收​您​的​个人​信息​用于​营​销​活动​之前，​NI​和​第三​方​会​向​您​发出​相应​的​通知，​您​可​选择​不​分享​您​的​个人​信息。



法律​要求​或​出于​其他​保护​性​原因

如果​我们​认为​遵守​法律​或​法规​义务​或​以​其他​方式​保护​我​方​权利​或​任何​第三​方​权利​所​必需，​我们​会​与​执法​机构、​法院、​其他​政府​机构​或​其他​第三​方​共享​您​的​个人​信息。



如果​NI​出于​合理​原因​认为​有​必要​保护​NI、​其​客户​或​公众，​我们​也​会​共享​您​的​个人​信息​中​与​欺诈​保护​或​其他​法律​程序​有关​的​内容。

发生​合并、​收购​或​出售

如果​NI​被​其他​公司​收购​或​与​其他​公司​合并，​或者​NI​销售​或​转让​全部​或​部分​资产​或​业务，​我们​会​与​公司​交易​谈判​或​达成​可能​涉及​的​交易​合作​伙伴、​服务​提供​商、​顾问​或​其他​第三​方​共享​您​的​个人​信息。

我们​可​与本​节​中​所述​的​第三​方​共享​的​个人​信息​包括​以下​类别：

身份​标识​信息；

受​保护​的​特征​信息；

商业​信息；

地理位置​数据；

互​联​网​或​其他​电子​网络​活动​信息；

财务​信息；

音​频、​电子、​图像​或​类似​信息；

职业​信息；

教育​信息；和

联络​方式。