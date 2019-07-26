借助​LabWindows/​CVI，​您​可以​快速​创建​验证​测试​代码，​同时​使用​统一​的​开发​方法​灵活​地​执行​多种​测试。​该​软件​可​无缝​集成​各种​硬件，​并​可​帮助​您​针对​特定​项目​设计​UI，​因而​您​可以​灵活​地​创建​满足​自身​要求​的​自​定义​测试。​内​置​的​分析​和​信号​处理​库​可​帮助​您​更​高效​地​进行​项目​开发。