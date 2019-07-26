如何​使用​LabWindows™/​CVI™​设置​电子​设备​特性​分析​测试？

LabWindows/​CVI​是​一个​ANSI C​开发​环境，​可​帮助​您​更​快​地​验证​各种​电子​设备，​同时​可以​灵活​地​连接​到​几乎​任何​仪器、​快速​设计​自​定义​UI​并​使用​现成​的​分析​库。

LabWindows/​CVI​的​应用

借助​LabWindows/​CVI，​您​可以​快速​创建​验证​测试​代码，​同时​使用​统一​的​开发​方法​灵活​地​执行​多种​测试。​该​软件​可​无缝​集成​各种​硬件，​并​可​帮助​您​针对​特定​项目​设计​UI，​因而​您​可以​灵活​地​创建​满足​自身​要求​的​自​定义​测试。​内​置​的​分析​和​信号​处理​库​可​帮助​您​更​高效​地​进行​项目​开发。

LabWindows/​CVI​的​功能

可​连接​至​几乎​所有​仪器，​减少​系统​设置​时间

LabWindows/​CVI​可​无缝​集成​NI DAQ​硬件​和​PXI​模​块​化​仪器，​并​配有​内​置​库​和​测量​工具，​用于​采集​和​控制​数据。​它​还​可​访问​数​千​种​驱动​程序​（包括​API、​文​档​和​示例），​因而​简化​了​与​第三​方​仪器​的​连接。

快速​创建​图形​化​用户​界面，​实现​测试​结果​可​视化

LabWindows/​CVI​提供​了​所需​的​工具​和​组​件​来​帮助​您​创建​自动​化​测试​和​自动​化​测量​应用​的​用户​界面。​此外，​拖​放​式​功能​可​帮助​您​轻松​自​定义​项目​的​UI​组​件。

使用​现成​的​科学​分析​函数，​缩短​开发​时间

LabWindows/​CVI​提供​用于​生成、​修改​和​处理​数据​的​高级​分析​和​信号​处理​函数​库、​用于​调制​信号​的​加​窗、​滤波、​变换​等​工具​以及​用于​执行​代数、​曲线​拟​合​和​复杂​运算​的​工具。