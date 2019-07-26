LabWindows/CVI是一个ANSI C开发环境，可帮助您更快地验证各种电子设备，同时可以灵活地连接到几乎任何仪器、快速设计自定义UI并使用现成的分析库。
借助LabWindows/CVI，您可以快速创建验证测试代码，同时使用统一的开发方法灵活地执行多种测试。该软件可无缝集成各种硬件，并可帮助您针对特定项目设计UI，因而您可以灵活地创建满足自身要求的自定义测试。内置的分析和信号处理库可帮助您更高效地进行项目开发。
LabWindows/CVI可无缝集成NI DAQ硬件和PXI模块化仪器，并配有内置库和测量工具，用于采集和控制数据。它还可访问数千种驱动程序（包括API、文档和示例），因而简化了与第三方仪器的连接。
LabWindows/CVI提供了所需的工具和组件来帮助您创建自动化测试和自动化测量应用的用户界面。此外，拖放式功能可帮助您轻松自定义项目的UI组件。
LabWindows/CVI提供用于生成、修改和处理数据的高级分析和信号处理函数库、用于调制信号的加窗、滤波、变换等工具以及用于执行代数、曲线拟合和复杂运算的工具。
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