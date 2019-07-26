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LabWindows/​CVI​是​一个​专用​于​测试​和​测量​的​ANSI C​软件​开发​环境，​其​提供​的​全套​编​程​工具​可​帮助​用户​更​高效​地​构​建​代码。​您​可以​选择​满足​自身​需求​的​最佳​许可​选项，​或者​考虑​购买​含​LabWindows/​CVI​在内的Automated Test Suite套​件。

  LabWindows/​CVI​基本版 LabWindows/​CVI​完整版
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主要​功能
  • 推荐​用于​桌面​和​实​时​测量​应用
  • 包含​适用​于​NI​硬件​和​第三​方​仪器​的​设备​驱动
  • 包含​基本​数学​计算、​信号​处理​和​调​试​工具
  • 推荐​用于​在​线​高级​数学​计算、​信号​生成​和​信号​处理
  • 包含​执行​评​测​工具​包​和​用于​测试​优​化​的​内存​泄露​检测
  • 包含​用于​数据​库​连接​的​SQL​工具
标准​服务​项目
一年​技术​支持    
一年​软件​升级    
随时​访问​在​线​培训​课程    
硬件​集成
采集​NI​硬件​的​数据    
采集​第三​方​硬件​的​数据    
IVI​驱动​程序​连接    
DAQ​助手    
仪器​I/​O​助手    
部署​至​实​时​硬件 需要​​附加​工具1 需要​​附加​工具1
部署​至​FPGA​硬件 需要​​附加​工具1 需要​​附加​工具1
编​程​功能
完全​集成​的​开发​环境    
用户​界面​控件    
代码​调试    
远程​调试    
优​化​编译器    
LabWindows/​CVI​执行​评​测​工具包    
内存​泄露​检测​工具  
OpenMP库  
数学​计算
标准​数学​函数    
数据​统计库    
线性代数  
复杂​操作  
曲线​拟合  
内​插​和​外插  
微积分  
信号​处理​和​控制
PID​控制    
信号​生成库  
滤波库  
加​窗​函数库  
变换  
信号​处理库  
视觉​分析 需要​​附加​工具1 需要​​附加​工具1
读写​和​共享​数据
读写​文件    
网络​流​数据库    
网络​变量​API    
3D​图形    
XML​功能    
COM​服务器    
TDMS​数据​存储    
LabWindows/​CVI SQL​工具包  
软件​互​操作性​和​代码​集成
.NET​支持    
ActiveX​功能    
TestStand​集成    
Win32 API​的​接口  
互​联​网​连接库  
代码​部署​和​发布
安装​程序​和​补丁​生成器    
生成​可​执行​文件    
生成​程序包    
将​代码​部署​到​Linux​系统 需要​​附加​工具1 需要​​附加​工具1

LabWindows/​CVI Real-​Time​模块

LabWindows/​CVI Real-​Time​模​块​可​帮助​您​针对​专用​实​时​硬件​开发​可靠​且​确定​的​应用​程序。

LabVIEW FPGA​模块

LabVIEW FPGA​模​块​可​帮助​您​开发​和​调​试​自​定义​硬件​逻辑，​并​将​其​编译​和​部署​到​NI FPGA​硬件。

视觉​开发​模块

NI​视觉​开发​模​块​可​帮助​您​在​Windows​和​实​时​系统​上​开发​机器​视觉​和​图像​处理​应用​程序。

Linux®​版​LabWindows/​CVI Run-​Time​模块

Linux®​版​LabWindows/​CVI Run-​Time​模​块​可​帮助​您​在​多个​Linux​发行​版本​上​编译​和​运行​基于​Windows​系统​的​应用​程序。

1 附加​工具​提供​了​某​个​特性​的​所有​功能，​但​必须​单独​购买。

 

LabWindows​标志​经​Microsoft​公司​(Microsoft Corporation)​许可​使用。 Windows​是​Microsoft​公司​在​美国​和​其他​国家/​地区​的​注册​商标。

 

Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权​归​Linus Torvalds​所有，​其​使用​已​获得​Linus Torvalds​独家​授权​商​LMI​的​再​授权。

 