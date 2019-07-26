LabWindows/CVI是一个专用于测试和测量的ANSI C软件开发环境，其提供的全套编程工具可帮助用户更高效地构建代码。您可以选择满足自身需求的最佳许可选项，或者考虑购买含LabWindows/CVI在内的Automated Test Suite套件。
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|编程功能
|完全集成的开发环境
|用户界面控件
|代码调试
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|优化编译器
|LabWindows/CVI执行评测工具包
|内存泄露检测工具
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|OpenMP库
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|数学计算
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|信号处理库
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|视觉分析
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|需要附加工具1
|读写和共享数据
|读写文件
|网络流数据库
|网络变量API
|3D图形
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|COM服务器
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|LabWindows/CVI SQL工具包
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|软件互操作性和代码集成
|.NET支持
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|TestStand集成
|Win32 API的接口
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|互联网连接库
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|代码部署和发布
|安装程序和补丁生成器
|生成可执行文件
|生成程序包
|将代码部署到Linux系统
|需要附加工具1
|需要附加工具1
LabWindows/CVI Real-Time模块可帮助您针对专用实时硬件开发可靠且确定的应用程序。
LabVIEW FPGA模块可帮助您开发和调试自定义硬件逻辑，并将其编译和部署到NI FPGA硬件。
NI视觉开发模块可帮助您在Windows和实时系统上开发机器视觉和图像处理应用程序。
Linux®版LabWindows/CVI Run-Time模块可帮助您在多个Linux发行版本上编译和运行基于Windows系统的应用程序。
1 附加工具提供了某个特性的所有功能，但必须单独购买。
LabWindows标志经Microsoft公司(Microsoft Corporation)许可使用。 Windows是Microsoft公司在美国和其他国家/地区的注册商标。
Linux®注册商标在全球范围内的所有权归Linus Torvalds所有，其使用已获得Linus Torvalds独家授权商LMI的再授权。