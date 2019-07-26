LabWindows™/CVI ANSI C集成编程环境可用于创建自定义工程设计应用程序、管理项目、编辑和调试源代码以及创建用户界面，其经过简化的选项卡式工作区可用于测试代码输出和性能。 LabWindows™/CVI包含用于高级调试、代码文档记录和系统部署的工具，可帮助集成源代码控制、需求和数据管理系统。该软件采用内置仪器I/O库、内置仪器驱动程序或两个交互式测量辅助工具，有助于更轻松地快速采集来自GPIB、USB、串行、以太网、PXI、VXI和FPGA仪器的数据。拥有有效标准服务项目(SSP)会员资格的LabWindows/CVI用户可升级至最新版本的LabWindows/CVI。
LabWindows/CVI是多功能一体式的ANSI C开发环境，可用于创建测试和测量应用程序。详细了解以下常见应用中LabWindows/CVI的用途。
软件优势
标准服务项目
购买软件即可免费获得一年标准服务项目(SSP)会员资格。该项目提供以下服务：
Automated Test Software Suite是一套用于电子器件特性分析、验证和测试的软件。
LabWindows/CVI提供完整的ANSI C开发环境，可用于创建测试和应用程序代码。NI建议将LabWindows/CVI与TestStand结合使用，以便在更短的时间内为自动化测试系统构建、部署和管理应用程序代码。
TestStand功能亮点：
• 使用以任何语言编写的代码模块自定义测试并实现测试自动化
• 使用本地报告生成和数据库连接功能，快速报告测试结果。
• 使用TestStand Deployment Utility和调试工具，高效复制和维护测试系统。
LabWindows/CVI Real-Time模块可扩展LabWindows/CVI开发环境的功能，旨在帮助用户为专用的实时硬件创建可靠且确定的应用程序。
LabWindows标志经Microsoft公司(Microsoft Corporation)许可使用。Windows是Microsoft公司在美国和其他国家/地区的注册商标。
Linux®注册商标在全球范围内的所有权归Linus Torvalds所有，其使用已获得Linus Torvalds独家授权商LMI的再授权。