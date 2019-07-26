什么​是​LabWindows™/​CVI？

LabWindows/​CVI​是​一个​ANSI C​软件​开发​环境，​提供​了​丰富​的​编​程​工具​来​帮助​用户​更​快速​创建​测试​和​测量​应用​程序。

了解​LabWindows/​CVI​的​功能

LabWindows™/​CVI ANSI C​集成​编​程​环境​可​用于​创建​自​定义​工程​设计​应用​程序、​管理​项目、​编辑​和​调​试​源​代码​以及​创建​用户​界面，​其​经过​简化​的​选项​卡式​工作​区​可​用于​测试​代码​输出​和​性能。 LabWindows™/​CVI​包含​用于​高级​调​试、​代码​文​档​记录​和​系统​部署​的​工具，​可​帮助​集成​源​代码​控制、​需求​和​数据​管理​系统。​该​软件​采用​内​置​仪器​I/​O​库、​内​置​仪器​驱动​程序​或​两​个​交互​式​测量​辅助​工具，​有助​于​更​轻松​地​快速​采集​来自​GPIB、​USB、​串​行、​以太​网、​PXI、​VXI​和​FPGA​仪器​的​数据。​拥有​有效​标准​服务​项目​(SSP)​会员​资格​的​LabWindows/​CVI​用户可升级至​最新​版本​的​LabWindows/​CVI。

LabWindows/​CVI​有​哪些​用途？

LabWindows/​CVI​是​多功能​一体​式​的​ANSI C​开发​环境，​可​用于​创建​测试​和​测量​应用​程序。​详细​了解​以下​常见​应用​中​LabWindows/​CVI​的​用途。

开发​生产​ATE​系统​所需​的​测试

借助​LabWindows/​CVI，​您​可以​控制​几乎​所有​硬件​并​设计​自​定义​用户​界面，​从而​自行​创建​和​部署​测试​应用​程序​并​缩短​开发​时间。

优​化​测试​代码​以​开发​生产​ATE​系统

借助​LabWindows/​CVI​的​内​置​性能​分析​工具、​并行​执行​选项​和​综合​数据​存储​系统，​您​可以​优​化​代码​和​制造​测试​吞吐量，​从而​开发​更​高性能​的​测试​应用​程序。

设置​电子​设备​特性​分析​测试

借助​LabWindows/​CVI，​您​可以​自动​验证​设备，​以​满足​苛刻​的​上市​时间​和​性能​要求。​无缝​的​硬件​集成、​自​定义​UI​创建​以及​丰富​的​硬件​分析​库​均可​帮助​您​创建​灵活​的​应用​程序。

调​试​电子​设备​特性​分析​代码

借助​LabWindows/​CVI​直观​的​单​流程​和​多​流程​任务​调​试​工具，​更​轻松​优​化​测试​和​测量​应用​程序，​并​最大限度​地​减少​因​代码​有​问题​而​导致​的​停​机​时间。

软件​优势

标准​服务​项目

购买​软件​即可​免费​获得​一年​标准​服务​项目​(SSP)​会员​资格。​该​项目​提供​以下​服务：

  • 由​当地​资​深​工程​师​提供​的​实​时​电话​支持​和​电子​邮件​技术​支持
  • LabWindows/​CVI​的​自动​版本​更新
  • 随时​参加​指定​在​线​培训​以及​观看​虚拟​演示
  • 访问​历史​版本，​以便​与​团队​成员​共享​代码

哪个​LabWindows/​CVI​版本​适合​我的​项目？

LabWindows/​CVI​基本版

联系​我们
  • 推荐​用于​桌面​和​实​时​测量​应用
  • 包含​适用​于​NI​硬件​和​第三​方​仪器​的​设备​驱动
  • 包含​基本​数学​计算、​信号​处理​和​调​试​工具

LabWindows/​CVI​完整版

联系​我们
  • 推荐​用于​在​线​高级​数学​计算、​信号​生成​和​信号​处理
  • 包含​OpenMP​库​和​用于​测试​优​化​的​内存​泄露​检测​功能
  • 包含​用于​数据​库​连接​的​SQL​工具

如何​购买​LabWindows/​CVI

LabWindows/​CVI​单​席​许可​证​可​关联​到​个人​或​特定​计算​机​ID。​

批量​许可​证​计划​专​为​需要​五​个​及​以上​许可​证​席位​的​团队​设计，​可​帮助​组织​简化​资产​管理，​降低​总​拥有​成本。

Automated Test Software Suit​e​是​一套​用于​电子​器件​特性​分析、​验证​和​测试​的​软件。

不​确定​哪​种​许可​证​更​适合​您？

联系​我们​，​了解​更多​信息。

需要​实现​测试​排序​自动​化？

LabWindows/​CVI​提供​完整​的​ANSI C​开发​环境，​可​用于​创建​测试​和​应用​程序​代码。​NI​建议​将​LabWindows/​CVI​与​TestStand​结合​使用，​以便​在​更​短​的​时间​内​为​自动​化​测试​系统​构​建、​部署​和​管理​应用​程序​代码。

 

TestStand​功能​亮​点：

• 使用​以​任何​语言​编写​的​代码​模​块​自​定义​测试​并​实现​测试​自动化

• 使用​本地​报告​生成​和​数据​库​连接​功能，​快速​报告​测试​结果。

• 使用​TestStand Deployment Utility​和​调​试​工具，​高效​复制​和​维护​测试​系统。

相关​产品

LabWindows/​CVI Real-​Time​模​块​可​扩展​LabWindows/​CVI​开发​环境​的​功能，​旨​在​帮助​用户​为​专用​的​实​时​硬件​创建​可靠​且​确定​的​应用​程序。

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LabWindows​标志​经​Microsoft​公司​(Microsoft Corporation)​许可​使用。​Windows​是​Microsoft​公司​在​美国​和​其他​国家/​地区​的​注册​商标。

Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权​归​Linus Torvalds​所有，​其​使用​已​获得​Linus Torvalds​独家​授权​商​LMI​的​再​授权。