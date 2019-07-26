LabWindows™/​CVI ANSI C​集成​编​程​环境​可​用于​创建​自​定义​工程​设计​应用​程序、​管理​项目、​编辑​和​调​试​源​代码​以及​创建​用户​界面，​其​经过​简化​的​选项​卡式​工作​区​可​用于​测试​代码​输出​和​性能。 LabWindows™/​CVI​包含​用于​高级​调​试、​代码​文​档​记录​和​系统​部署​的​工具，​可​帮助​集成​源​代码​控制、​需求​和​数据​管理​系统。​该​软件​采用​内​置​仪器​I/​O​库、​内​置​仪器​驱动​程序​或​两​个​交互​式​测量​辅助​工具，​有助​于​更​轻松​地​快速​采集​来自​GPIB、​USB、​串​行、​以太​网、​PXI、​VXI​和​FPGA​仪器​的​数据。​拥有​有效​标准​服务​项目​(SSP)​会员​资格​的​LabWindows/​CVI​用户可升级至​最新​版本​的​LabWindows/​CVI。