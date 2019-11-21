粒子​加速器​以及​托​卡​马克​测量​和​控制​系统​需要​广泛​的​I/​O、​信号​处理​功能​和​连接​性能。​工程​师​在​交付​这些​系统​时，​必须​在​成本、​紧迫​的​时间​截​点​和​可靠性​指标​之间​进行​权衡​和​平衡。​NI​软件​定义​的​COTS​平台​采用​最​先进​的​组​件​和子​系统，​可​为​您​的​应用​提供​可靠​且​经济​高效​的​解决​方案。​数​十年​来，​研究​人员​和​科学​家​一直​依靠​NI​的​模​块​化​仪器​和​应用​软件​来​帮助​他们​更好、​更​智能​且​更​高效​地​工作，​以​快速​实现​从​设计​到​生产​等​各个​阶段​的​目标。