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大型​实验​性​研究​（Large-​Scale Experimental Research，​LSER）

科学​家​需要​更高​的​粒子​能量​和​等​离子​功率​来​进行​大型​开创​性​研究。​定制​的​商用​现成​(COTS)​系统​使​工程​师​能够​搭建​完全​符合​其​需求​且​具有​高​成本​效益​的​测量、​诊断​和​控制​系统。

借助​可​定制​的​现成​平台，​加速​科学​发现

粒子​加速器​以及​托​卡​马克​测量​和​控制​系统​需要​广泛​的​I/​O、​信号​处理​功能​和​连接​性能。​工程​师​在​交付​这些​系统​时，​必须​在​成本、​紧迫​的​时间​截​点​和​可靠性​指标​之间​进行​权衡​和​平衡。​NI​软件​定义​的​COTS​平台​采用​最​先进​的​组​件​和子​系统，​可​为​您​的​应用​提供​可靠​且​经济​高效​的​解决​方案。​数​十年​来，​研究​人员​和​科学​家​一直​依靠​NI​的​模​块​化​仪器​和​应用​软件​来​帮助​他们​更好、​更​智能​且​更​高效​地​工作，​以​快速​实现​从​设计​到​生产​等​各个​阶段​的​目标。

内容​推荐

NI​波束​定位​监测​和​控制​解决​方案​可​同时​对​多个​通道​执行​严格​的​测量，​并​通过​高速​信号​处理​实现​闭​环​控制。

CERN​使用​LabVIEW​和​PXI​硬件​实​时​测量​和​控制​大型​强​子​对​撞​机​中的​粒子​束。

托​卡​马克​诊断​数据​采集​系统​提供​具有​高性能​测量​和​信号​处理​功能​的​定制​诊断。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

我们​的​承诺

优质​服务​伴​您​成功

NI​拥有​领先​业界​的​产品，​并​在​世界​各地​配备​专业​人员​来​提供​丰富​的​服务​项目​以​帮助​用户​实现​目标。​在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划，​帮助​您​取得​成功。

与​技术​专家​讨论​您​的​LSER​应用

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