大型实验性研究（Large-Scale Experimental Research，LSER）
科学家需要更高的粒子能量和等离子功率来进行大型开创性研究。定制的商用现成(COTS)系统使工程师能够搭建完全符合其需求且具有高成本效益的测量、诊断和控制系统。
粒子加速器以及托卡马克测量和控制系统需要广泛的I/O、信号处理功能和连接性能。工程师在交付这些系统时，必须在成本、紧迫的时间截点和可靠性指标之间进行权衡和平衡。NI软件定义的COTS平台采用最先进的组件和子系统，可为您的应用提供可靠且经济高效的解决方案。数十年来，研究人员和科学家一直依靠NI的模块化仪器和应用软件来帮助他们更好、更智能且更高效地工作，以快速实现从设计到生产等各个阶段的目标。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
我们的承诺
优质服务伴您成功
NI拥有领先业界的产品，并在世界各地配备专业人员来提供丰富的服务项目以帮助用户实现目标。在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划，帮助您取得成功。
NI联盟伙伴是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。