什么​是​DAQExpress™?

DAQExpress​是​NI​数据​采集​硬件​的​配套​软件，​包含​在​诸​多​NI DAQ​产品​中。 此​交互​式​软件​可​帮助​您​记录、​查看​和​浏览​数据。

选择​符合​您​应用​需求​的​硬件

NI​提供​有​各种​硬件​供​您​选择，​从​低成本​设备​到​高性能​模​块​化​系​统，​应有​尽​有，​可​满足​您​的​应用​需求​和​预算。

采用​高​品质​硬件，​捕获​精确​的​数据

快速​访问​NI DAQ​设备​支持​的​所有​测量​数据，​节省​时间。 立即​访问​所有​可用​的​传感器​类型​或​输出。

自信​地​进行​接​线​和​连接

对照​硬件​手册​和​引​脚​连接​图，​验证​连​线​是否​正确​并​进行​文​档​记述。

快速​可​视​化​和​分析​信号

即时​可​视​化​测量​数据，​并​通过​交互​方式​分析​信号​并​做出​决策。

无缝​软件​解决​方案

进行​准确​的​测量​，​为​决策​提供​更​可靠​的​依据

DAQExpress​可​帮助​您​轻松​配置​兼容​的​测量​硬件，​并​使用​交互​式​分析​面板​来​查看​和​分析​数据。 您​无​需​编​程​即可​即时​捕获​测量​数据，​也​可​使用​DAQExpress​编辑​器​创建​基本​LabVIEW VI​来​实现​基本​任务​的​自动​化。

主要​优势​

简化​系统​设置

插入​后，​即可​快速、​清晰​地​访问​DAQ​设备​支持​的​所有​测量​数据。

快速​捕获​和​探索​数据

无​需​编​程​即可​即时​访问​所需​的​数据。​

自信​地​做出​决策

使用​内​置​的​交互​式​工具​对​捕获​的​数据​进行​分析，​快速​做出​有​据​可​依​的​决策。

内容​推荐

此​电子​资源​包​详细​介绍​了​如何​为​您​的​应用​选择​最佳​传感器、​DAQ​硬件、​计算​机​总​线、​软件、​分析​工具​和​数据​存储​方案。 在​构​建​新的​数据​采集​应用​程序，​建议​您​先​阅读​此​资源。

无​需​编​程，​即可​使用​DAQExpress​配置​各种​测量。 了解​如何​采集​传感器​的​数据、​生成​输出​信号、​进行​数字​输入​输出​以及​读​取​计数​器​和​编码​器​的​数据。

借助​DAQExpress，​您​可以​交互​式​地​分析​数据​集。 在​某些​情况​下，​比如​进行​滤波​时，​您​也可以​采用​编​程​方式​实现​此​分析，​以​自动​化​或​重复​执行​测量​数据​分析。​

您​可在​DAQExpress​编辑​器​中​创建​基本​的​LabVIEW VI​来​实现​测量​自动​化。 了解​如何​通过​编​程​方式​采集​和​分析​数据。

选​购​设备

Shop by Measurement Type

Shop hardware that includes DAQExpress with purchase (excludes PXI and Single-​Board RIO product models as well as PCI-7811/3 and USB-8451/2).

CompactDAQ USB Chassis

DAQExpress is included with your purchase of these USB CompactDAQ chassis, which provides the plug-​and-​play simplicity of USB to sensor and electrical measurements.

单槽​USB CompactDAQ​机​箱 - cDAQ-9171​是​一​款​总​线​供电​的​CompactDAQ USB​机​箱，​专​为​小型​便​携​式​传感器​测量​系统​而​设计。

4​槽​USB CompactDAQ​机​箱​ - cDAQ-9174​是​专​为​小型​便​携​式​传感器​测量​系统​而​设计​的​CompactDAQ USB​机​箱。

8​槽​USB CompactDAQ​机​箱 - cDAQ-9178​是​专​为​小型​便​携​式​传感器​测量​系统​而​设计​的​CompactDAQ USB​机​箱。

14​槽​USB 3.0 CompactDAQ​机​箱 - cDAQ-9179​是​专​为​小型​便​携​式​传感器​测量​系统​而​设计​的​CompactDAQ USB​机​箱。

Students and Educators

DAQExpress is included with your purchase of the portable myDAQ device that gives students the ability to measure and analyze live signals anywhere, anytime.

该​设备​提供​了​一套​完整​的​基于​计算​机​的​即​插​即​用​型​实验​室​仪器，​且​便于​携带，​方便​学生​在​实验​室内​外​进行​动手​实践。