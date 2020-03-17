DAQExpress​可​帮助​您​轻松​配置​兼容​的​测量​硬件，​并​使用​交互​式​分析​面板​来​查看​和​分析​数据。 您​无​需​编​程​即可​即时​捕获​测量​数据，​也​可​使用​DAQExpress​编辑​器​创建​基本​LabVIEW VI​来​实现​基本​任务​的​自动​化。