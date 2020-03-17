什么是DAQExpress™?
DAQExpress是NI数据采集硬件的配套软件，包含在诸多NI DAQ产品中。 此交互式软件可帮助您记录、查看和浏览数据。
NI提供有各种硬件供您选择，从低成本设备到高性能模块化系统，应有尽有，可满足您的应用需求和预算。
快速访问NI DAQ设备支持的所有测量数据，节省时间。 立即访问所有可用的传感器类型或输出。
对照硬件手册和引脚连接图，验证连线是否正确并进行文档记述。
即时可视化测量数据，并通过交互方式分析信号并做出决策。
无缝软件解决方案
进行准确的测量，为决策提供更可靠的依据
DAQExpress可帮助您轻松配置兼容的测量硬件，并使用交互式分析面板来查看和分析数据。 您无需编程即可即时捕获测量数据，也可使用DAQExpress编辑器创建基本LabVIEW VI来实现基本任务的自动化。
插入后，即可快速、清晰地访问DAQ设备支持的所有测量数据。
无需编程即可即时访问所需的数据。
使用内置的交互式工具对捕获的数据进行分析，快速做出有据可依的决策。
此电子资源包详细介绍了如何为您的应用选择最佳传感器、DAQ硬件、计算机总线、软件、分析工具和数据存储方案。 在构建新的数据采集应用程序，建议您先阅读此资源。
无需编程，即可使用DAQExpress配置各种测量。 了解如何采集传感器的数据、生成输出信号、进行数字输入输出以及读取计数器和编码器的数据。
借助DAQExpress，您可以交互式地分析数据集。 在某些情况下，比如进行滤波时，您也可以采用编程方式实现此分析，以自动化或重复执行测量数据分析。
您可在DAQExpress编辑器中创建基本的LabVIEW VI来实现测量自动化。 了解如何通过编程方式采集和分析数据。
单槽USB CompactDAQ机箱 - cDAQ-9171是一款总线供电的CompactDAQ USB机箱，专为小型便携式传感器测量系统而设计。
14槽USB 3.0 CompactDAQ机箱 - cDAQ-9179是专为小型便携式传感器测量系统而设计的CompactDAQ USB机箱。