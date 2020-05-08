Home 创新 电子​产品 自动​化​设计​确认​与​验证 蜂​窝​和​连接​标准​测试，​只需​一个​系统

蜂​窝​和​连接​标准​测试，​只需​一个​系统

测试​系统​工程​师​需要​持续​管理​不断​变化​的​设计​变更​请求，​提供​大量​的​I/​O​组合​来​满足​各种​需求，​以及​（希望）​通过​实现​最终​测试​系统​的​自动​化，​提高​生产​率，​并​确保​产品​设计​能够​顺利​进入​到​生产​阶段。 

 

借助​NI​无线​测试​平台，​您​可以​专注​于​解决​设计​测试​的​难题，​而​不必​疲​于​应付​测试​系统​问题，​该​平台​具有：

 

  • 以​软件​为​中心​的​开放​式​系统​设计​方法，​可​实现​大型​混合​I/​O​测试​系统​的​定制​和​自动化

  • 可靠​且​可​重复​的​验证，​确保​遵守​法规​或​内部​合​规​标准

  • 长期​性​系统​维护，​因此​更新​旧​设计​时，​只需​少量​的​验证​工作

  • 软件​无线​电​(SDR)​架构，​具有​与​射频​仪器​同等​的​性能，​占用​空间​小，​可​测试​多种​蜂​窝​和​无线​标准 

  • 集成​的​处理、​定​时​和​同步​功能，​可​减少​台式​机​的​占用​空间

用于​互​联​电子​设备​的​无线​标准​验证​测试​系统

  • PXI​系统将​单​个​机​箱​中​集成​了​模​块​化​仪器、​信号​I/​O​以及​定​时​和​同步​功能，​可​大幅​减少​测试​系统​的​占地​空间。

  • PXI​矢量​信号​收​发仪(VST)​在​PXI​模​块​中​集成​了​SDR​架构，​同时​具有​与​RF​仪器​同等​的​性能，​适用​于​测试​各种​蜂​窝​和​连接​标准。

  • 使用TestStand测试​管理​软件​来​构​建​和​部署​测试​系统，​并​实现​测试​系统​自动​化。

  • 使用LabVIEW系统​工程​软件，​控制​第三​方​仪器、​编​程​NI​测量​硬件​以及​生成​自​定义​测试​报告。

  • NI无线​设计​和​测试​应用​软件提供​了​基于​配置​的​工作​流程，​兼具​COTS​的​便利​性​与​DIY​的​灵活​性。

NI​解决​方案​的​优势

  • 通过​无缝​的​硬件​集成，​轻松​更换​硬件

  • 在​多个​测量​仪器​中​使用​相同​的​API，​减少​编​程​时间 ​

  • 利用​高速​低​延迟​的​PXI​通信​总​线，​连接​各种​仪器、​信号​I/​O​和​计算​机​控制​接口，​最大​程度​提高​性能

  • 通过​将​模​块​化​仪器​插入​机​架​中，​告别​堆​叠​式​台式​仪器，​大幅​减少​系统​的​占用​空间​（或​所需​的​机​架​空间）

“在​我们​采用​软件​设计​的​PXI​矢量​信号​收​发​仪​和​[WLAN​测量​工具​包]​之后，​测试​速度​比​传统​机​架​堆​叠​式​仪器​快了​200​倍​以上，​测试​覆盖​范围​也​显著​扩大。”

— Doug Johnson，​高​通​创​锐​讯​(Qualcomm Atheros)

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​和​我们​遍布​全球​的​联盟​商​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​均可​通过​其​独​有​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​您​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

无线​标准​验证​测试​解决​方案​手册

了解​用于​多​标准​无线​设计​验证​的​NI​软件​和​硬件。

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