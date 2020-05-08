测试系统工程师需要持续管理不断变化的设计变更请求，提供大量的I/O组合来满足各种需求，以及（希望）通过实现最终测试系统的自动化，提高生产率，并确保产品设计能够顺利进入到生产阶段。
借助NI无线测试平台，您可以专注于解决设计测试的难题，而不必疲于应付测试系统问题，该平台具有：
以软件为中心的开放式系统设计方法，可实现大型混合I/O测试系统的定制和自动化
可靠且可重复的验证，确保遵守法规或内部合规标准
长期性系统维护，因此更新旧设计时，只需少量的验证工作
软件无线电(SDR)架构，具有与射频仪器同等的性能，占用空间小，可测试多种蜂窝和无线标准
集成的处理、定时和同步功能，可减少台式机的占用空间
PXI系统将单个机箱中集成了模块化仪器、信号I/O以及定时和同步功能，可大幅减少测试系统的占地空间。
PXI矢量信号收发仪(VST)在PXI模块中集成了SDR架构，同时具有与RF仪器同等的性能，适用于测试各种蜂窝和连接标准。
使用TestStand测试管理软件来构建和部署测试系统，并实现测试系统自动化。
使用LabVIEW系统工程软件，控制第三方仪器、编程NI测量硬件以及生成自定义测试报告。
NI无线设计和测试应用软件提供了基于配置的工作流程，兼具COTS的便利性与DIY的灵活性。
通过无缝的硬件集成，轻松更换硬件
在多个测量仪器中使用相同的API，减少编程时间
利用高速低延迟的PXI通信总线，连接各种仪器、信号I/O和计算机控制接口，最大程度提高性能
通过将模块化仪器插入机架中，告别堆叠式台式仪器，大幅减少系统的占用空间（或所需的机架空间）
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI和我们遍布全球的联盟商的帮助，获取完整的系统解决方案。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴均可通过其独有的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。您还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
NI联盟伙伴(National Instruments Alliance Partner)是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。