测试​系统​工程​师​需要​持续​管理​不断​变化​的​设计​变更​请求，​提供​大量​的​I/​O​组合​来​满足​各种​需求，​以及​（希望）​通过​实现​最终​测试​系统​的​自动​化，​提高​生产​率，​并​确保​产品​设计​能够​顺利​进入​到​生产​阶段。

借助​NI​无线​测试​平台，​您​可以​专注​于​解决​设计​测试​的​难题，​而​不必​疲​于​应付​测试​系统​问题，​该​平台​具有：