奥斯汀，德克萨斯州 – 2020年6月9日 – NI (Nasdaq:NATI)是一家软件定义平台供应商，致力于帮助用户加快自动化测试和自动化测量系统的开发速度并提高其性能，于今日宣布推出全新ECU测试系统产品。
随着汽车行业从采用机械系统到采用电子系统的转变，现代消费类车辆中电子控制单元(ECU)的数量和复杂性也与日俱增。现代汽车的“大脑”由100多个ECU共同组成的网络构成。这个大脑为汽车领域的全方位创新提供了动力，如车辆安全性、连通性、效率和舒适性。ECU具备自动紧急制动和车道偏离警告系统等ADAS功能，令安全性得到提升。这些控制器还提供了更加精准的发动机控制，使内燃机的性能更上一层楼。舒适度和便捷性是ECU的另一优势，例如可以根据感应钥匙自动调节的豪华座椅，或者可以根据降雨量来调节速度的雨感式雨刷系统。
随着ECU的普及，对于测试每个控制器的需求变得比以往任何时候都更加重要。但是，ECU（及其支持的功能）的越发先进使得测试也变得愈加复杂。汽车行业正竭尽心力应对这一挑战。据美国《2019年汽车缺陷召回报告》显示，2018年因软件问题召回的汽车量同比增加两倍。这些缺陷车辆是当年美国召回的所有车辆的三分之一。
NI意识到了这些难题的严重性以及生产线终端测试的重要性，因为这项测试是设备交付给供应商并集成到OEM生产线之前的最后一项测试。出于多种原因，供应商为了在预算范围内按时交付功能测试系统绞尽脑汁。NI希望帮助供应商减轻这种压力，因此推出了首个专为测试汽车ECU开发的系统，并且已经在试点客户中看到了成效。
Vitesco Technologies的I&IE测试工程师Sergio Mejia表示：“与NI合力解决我们的ECU功能测试难题，降低总测试成本的同时又保持了高质量标准。通过实现NI测试系统的标准化，我们缩短了周期和开发时间，增强了系统重用性，并使调试、部署和维护变得更加容易。”
ECU测试系统(ECUTS)是一款出色的解决方案，具备标准化和灵活性，可提高测试系统开发和维护的效率，并缩短测试时间。NI将第一级的通用组件集成到了标准化的测试架构中，旨在缩短客户开发时间，简化测试系统的维护。由于采用了模块化PXI设计，测试十分灵活，且可以扩展到各种机身、机箱和动力总成ECU（基于所选仪器）。此外，高性能硬件（由TestStand提供支持）有助于缩短测试时间。一个测试系统可以并行测试多达四个DUT。
ECUTS帮助降低测试总成本并助力供应商取得成功的方式：
降低ECU的测试成本，节省金钱和认知资本，使测试工程师可以解决当下的问题，同时进行创新，以应对未来的测试难题。NI不想仓促应付，只为按时完成任务，而是希望提高测试团队能力，使他们反应敏捷且安心无忧，能够在预算范围内按时交付测试系统。
了解有关ECU测试系统(ECUTS)的详细信息。
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