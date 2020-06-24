奥斯汀，​德克萨斯​州 – ​2020​年​6​月​9​日 – NI (Nasdaq:NATI)​是​一家​软件​定义​平台​供应​商，​致力​于​帮助​用户​加快​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​速度​并​提高​其​性能，​于​今日​宣布​推出​全新​ECU​测试​系统​产品。

随着​汽车​行业​从​采用​机械​系统​到​采用​电子​系统​的​转变，​现代​消费​类​车辆​中​电子​控制​单元​(ECU)​的​数量​和​复杂​性​也​与​日​俱​增。​现代​汽车​的“大脑”由​100​多个​ECU​共同​组成​的​网络​构成。​这个​大脑​为​汽车​领域​的​全​方位​创新​提供​了​动力，​如​车辆​安全​性、​连​通​性、​效率​和​舒适​性。​ECU​具备​自动​紧急制动​和​车道​偏离​警告​系统​等​ADAS​功能，​令​安全​性​得到​提升。​这些​控制器​还​提供​了​更加​精准​的​发动​机​控制，​使​内燃​机​的​性能​更上一层​楼。​舒适​度​和​便捷​性​是​ECU​的​另一​优势，​例如​可以​根据​感应​钥匙​自动​调节​的​豪华​座椅，​或者​可以​根据​降雨量​来​调节​速度​的​雨​感​式​雨刷​系统。

随着​ECU​的​普及，​对于​测试​每​个​控制器​的​需求​变得​比​以往​任何​时候​都​更加​重要。​但是，​ECU（及其​支持​的​功能）​的​越​发​先进​使得​测试​也​变得​愈加​复杂。​汽车​行业​正​竭尽​心力​应对​这​一​挑战。​据​美国《2019​年​汽车​缺陷​召回​报告》显示，​2018​年​因​软件​问题​召回​的​汽车​量​同​比​增加​两​倍。​这些​缺陷​车辆​是​当年​美国​召回​的​所有​车辆​的​三分之一。

NI​意识​到了​这些​难题​的​严重​性​以及​生产​线​终端​测试​的​重要性，​因为​这项​测试​是​设备​交付​给​供应​商​并​集成​到​OEM​生产​线​之前​的​最后​一项​测试。​出于​多种​原因，​供应​商​为了​在​预算​范围​内​按时​交付​功能​测试​系统​绞尽脑汁。​NI​希望​帮助​供应​商​减轻​这种​压力，​因此​推出​了​首​个​专​为​测试​汽车​ECU​开发​的​系统，​并且​已经​在​试​点​客户​中​看到​了​成效。

Vitesco Technologies​的​I&IE​测试​工程​师​Sergio Mejia​表示：“与​NI​合力​解决​我们​的​ECU​功能​测试​难题，​降低​总​测试​成本​的​同时​又​保持​了​高​质量​标准。​通过​实现​NI​测试​系统​的​标准​化，​我们​缩短​了​周期​和​开发​时间，​增强​了​系统​重用​性，​并​使​调​试、​部署​和​维护​变得​更加​容易。”

ECU​测试​系统​(ECUTS)是​一​款​出色​的​解决​方案，​具备​标准​化​和​灵活​性，​可​提高​测试​系统​开发​和​维护​的​效率，​并​缩短​测试​时间。​NI​将​第一​级​的​通用​组​件​集成​到了​标准​化​的​测试​架构​中，​旨​在​缩短​客户​开发​时间，​简化​测试​系统​的​维护。​由于​采用​了​模​块​化​PXI​设计，​测试​十分​灵活，​且​可以​扩展​到​各种​机​身、​机​箱​和​动力​总​成​ECU（基于​所​选​仪器）。​此外，​高性能​硬件​（由​TestStand​提供​支持）​有助​于​缩短​测试​时间。​一个​测试​系统​可以​并行​测试​多​达​四​个​DUT。

ECUTS​帮助​降低​测试​总​成本​并​助力​供应​商​取得​成功​的​方式：

起点​更高， 加快​发展​速度 。​系统​研发​团队​已经​将​仪表、​布线、​负载、​交换​和​大规模​互​连​集成​到了​核心​机​架​中，​因此​客户​可以​专注​于​构​建​合适​的​测试​序列，​对​ECU​进行​全面​测试。

。​系统​研发​团队​已经​将​仪表、​布线、​负载、​交换​和​大规模​互​连​集成​到了​核心​机​架​中，​因此​客户​可以​专注​于​构​建​合适​的​测试​序列，​对​ECU​进行​全面​测试。 全局​架构​实现​标准化 ，​以​应对​机​身、​机​箱​和​动力​总​成​ECU​的​功能​测试。​优势​体现​在​可​利用​标准​化​的​综合​服务​计划、​重复​使用​操作​员​培训​课程，​并且​能够​跨​站​点​关联​数据。

，​以​应对​机​身、​机​箱​和​动力​总​成​ECU​的​功能​测试。​优势​体现​在​可​利用​标准​化​的​综合​服务​计划、​重复​使用​操作​员​培训​课程，​并且​能够​跨​站​点​关联​数据。 可​并行​测试​多​达​四​个​ECU， 缩短​测试​周期​时间 。

。 使用​一个​高​吞吐量​测试​系统，​完成​以前​多个​系统​的​工作， 减少​占用​空间 。

。 借助​内​置​的​故障​分析​工具​和​可​简化​维修​和​更换​工作​的​全球​服务​计划，​提高​系统​的​可靠性​和​可​维护​性，降低​停​机​风险。

降低​ECU​的​测试​成本，​节省​金钱​和​认知​资本，​使​测试​工程​师​可以​解决​当下​的​问题，​同时​进行​创新，​以​应对​未来​的​测试​难题。​NI​不想​仓促​应付，​只为​按时​完成​任务，​而是​希望​提高​测试​团队​能力，​使​他们​反应​敏捷​且​安心​无​忧，​能够​在​预算​范围​内​按时​交付​测试​系统。

了解​有关ECU​测试​系统​(ECUTS)的​详细​信息。