Fundamentos para Desarrollar un Sistema de Pruebas

En un mundo perfecto, los sistemas nunca fallarían. Desafortunadamente, esto no es una realidad, al menos todavía no. Los sistemas fallan y las fallas repentinas e inesperadas pueden ser costosas. Aunque no puede eliminar completamente este riesgo, incluso con los planes mejor pensados, puede reducirlo. Asegúrese de tener una estrategia de mantenimiento que pueda ayudarlo a administrar los costos si algo sale mal con su sistema de pruebas.