Home 在​线​商城 无线​设计​和​测试 什么​是​USRP​软件​无线​电？

什么​是​USRP​软件​无线​电​设备？

USRP​软件​无线​电​设备​提供​软件​定义​的​RF​架构，​可​让​工程​师​使用​自​定义​信号​处理​功能​来​设计、​原型​验证​和​部署​无线​系统。​从​具有​固定​FPGA​的​经济​款​到​配有​大型​开放​式​FPGA​的​高性能​无线​电​设备，​多种​硬件​满足​您​的​不同​需求。

为​SDR​应用​创建​自​定义​I/​O​配置

与​其他​现成​的​商用​软件​无线​电​(SDR)​相比，​USRP SDR​提供​了​最为​广泛​的​RF I/​O​选择。​NI RF​硬件​提供​各种​各样​的​频率​范围​和​高达​160 MHz​的​瞬时​带​宽，​可​满足​最新​的​行业​标准。

简化​FPGA​编程

使用​集成​的​设计​软件，​更​轻松​地​对​FPGA​进行​编​程，​而且​可​通过​一个​统一​的​直观​环境​对​处理​器、​FPGA​和​I/​O​进行​编​程。​随着​带​宽的​增加​以及​对​延迟​的​要求​日益​严苛，​使用​LabVIEW​进行​USRP​编​程​可以​将​硬件​定制​设计​相关​的​底层​设计​任务​进行​抽象，​从而​使​FPGA​编​程​更​容易​实现。

软件​任​您选

由于​USRP​硬件​可以​兼容​市面上​的​各种​软件，​因此​无论​您​选择​哪​种​开发​工具，​都可以​毫无​顾虑​地​对​USRP​硬件​进行​编​程。​您​可以​选择​LabVIEW，​保持​统一​的​数据​流​编​程​风格，​也可以​选择​结合​开​源​驱动​使用​C、​C​+​+、​MathWorks MATLAB®、​GNU Radio​等​编​程​语言。

可​针对​多​通道​需求​进行​扩展

USRP​硬件​提供​多种​同步​选项，​可以​轻松​地​扩展​RF​通道​数，​以​满足​大规模​MIMO​和​其他​多​通道​应用​的​需求。​您​可​选择​硬件​同步、​GPS​同步​或​基于​以太​网​的​White Rabbit​时钟​同步。

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