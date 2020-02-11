USRP​软件​无线​电​设备​提供​软件​定义​的​RF​架构，​可​让​工程​师​使用​自​定义​信号​处理​功能​来​设计、​原型​验证​和​部署​无线​系统。​从​具有​固定​FPGA​的​经济​款​到​配有​大型​开放​式​FPGA​的​高性能​无线​电​设备，​多种​硬件​满足​您​的​不同​需求。