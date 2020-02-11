与其他现成的商用软件无线电(SDR)相比，USRP SDR提供了最为广泛的RF I/O选择。NI RF硬件提供各种各样的频率范围和高达160 MHz的瞬时带宽，可满足最新的行业标准。
使用集成的设计软件，更轻松地对FPGA进行编程，而且可通过一个统一的直观环境对处理器、FPGA和I/O进行编程。随着带宽的增加以及对延迟的要求日益严苛，使用LabVIEW进行USRP编程可以将硬件定制设计相关的底层设计任务进行抽象，从而使FPGA编程更容易实现。
由于USRP硬件可以兼容市面上的各种软件，因此无论您选择哪种开发工具，都可以毫无顾虑地对USRP硬件进行编程。您可以选择LabVIEW，保持统一的数据流编程风格，也可以选择结合开源驱动使用C、C++、MathWorks MATLAB®、GNU Radio等编程语言。
USRP硬件提供多种同步选项，可以轻松地扩展RF通道数，以满足大规模MIMO和其他多通道应用的需求。您可选择硬件同步、GPS同步或基于以太网的White Rabbit时钟同步。
约克大学使用LabVIEW Communications部署USRP设备，实现了经济高效的低空空口测试平台。
PXI FlexRIO协处理器模块具有高性能FPGA，可为PXI系统增加信号处理能力。这些模块利用Xilinx最新的FPGA芯片、PCI Express等串流技术以及NI Peer-to-peer高速传输技术，通过背板与其他模块进行高带宽数据通信。与SDR搭配使用时，PXI FlexRIO协处理器模块可提供额外FPGA资源来实时运行复杂的算法。
FlexRIO功能亮点：
硬件服务
服务项目选项
购买USRP即可享受以下服务：
作为扩展服务项目的一部分，NI还提供额外的硬件服务，可帮助用户进一步延长正常运行时间，降低维护成本。
*您可以购买软件标准服务项目（NI荣誉会员），获得更多技术支持。
MATLAB®是MathWorks公司的注册商标。