奥斯汀，德克萨斯州—2020年4月28日— NI（Nasdaq：NATI），软件定义平台的领先供应商，致力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升，今日发布了针对个人项目使用的LabVIEW大众版和LabVIEW NXG大众版。
LabVIEW大众版将免费提供给非商业用户使用，该版本提供了与LabVIEW专业版相同的功能。其中包含LINX工具包的更新版本，以帮助工程爱好者将LabVIEW应用程序连接或部署到主流的计算硬件上，例如Arduino、Raspberry Pi和BeagleBoards等。
NI联合创始人兼LabVIEW发明者Jeff Kodosky表示：“我们很激动能够鼓励业余爱好者在家使用LabVIEW开发他们感兴趣的项目，充分激发他们的无限潜力。我们开发了LabVIEW大众版，让工程师可以免费使用该软件，通过编程的方式追求他们的个人兴趣和梦想，同时他们也能够与同行合作开发和分享IP。”
LabVIEW大众版还取代了LabVIEW中学生版，并为K-12年级的学生提供了一种更有趣的方式来吸引他们在科学、技术、工程和数学领域进行探索和尝试。
LabVIEW NXG大众版还包括LabVIEW NXG Web模块，即使完全没有学习过Web开发技能的用户也可以借助该模块轻松创建Web应用程序。利用该软件的图形化编程语言，他们可以将开发的LabVIEW应用程序部署到网络中，在网页浏览器中运行，而且无需任何其他软件。此外，软件中包含的SystemLink™Cloud评估版可帮助用户托管和共享Web应用程序。
“ LabVIEW大众版和LabVIEW NXG大众版将会让越来越多的制造商和工程师认识这种直观的图形化语言，” GCentral.org的创始人兼总裁Chris Cilino（同时兼任Composed Systems公司的顾问）表示，“这些版本无疑将充分调动开发人员的主动性和创造力以及促进新的合作方式，我很期待看到未来的变化。”
在过去的几个月中，LabVIEW大众版的Beta版测试用户展示了该软件的许多新应用，包括采用众包模式的机器人、用于控制机械臂的平板电脑用户界面以及为用于仿真测试的实际设备开发数字孪生模型。
自NI 30多年前首次发布LabVIEW至今 ，该软件已经广泛应用于各行各业，为工程师开发测试、测量和控制应用提供了无缝的硬件集成以及深度的数据洞察。多年来，随着行业的发展，软件功能和性能也在不断增强来满足变化的客户需求和市场需求，如今该软件已具有：
如需了解更多信息以及下载LabVIE大众版，请访问ni.com/labviewcommunity 。
LabVIEW大众版将免费提供给非商业用户使用，该版本提供了与LabVIEW专业版相同的功能。
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