奥斯汀，​德克萨斯​州​—​2020​年​4​月​28​日— NI（Nasdaq：NATI），​软件​定义​平台​的​领先​供应​商，​致力​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​进程​和​性能​提升，​今日​发布​了​针对​个人​项目​使用​的​LabVIEW​大众​版​和​LabVIEW NXG​大众​版。

LabVIEW​大众版将​免费​提供​给​非​商业​用户​使用，​该​版本​提供​了​与​LabVIEW​专业​版​相同​的​功能。​其中​包含​LINX​工具​包​的​更新​版本，​以​帮助​工程​爱好​者​将​LabVIEW​应用​程序​连接​或​部署​到​主流​的​计算​硬件​上，​例如​Arduino、​Raspberry Pi​和​BeagleBoards​等。

NI​联合​创始​人​兼​LabVIEW​发明​者​Jeff Kodosky​表示：“我们​很​激动​能够​鼓励​业余​爱好​者​在家​使用​LabVIEW​开发​他们​感兴趣​的​项目，​充分​激发​他们​的​无限​潜力。​我们​开发​了​LabVIEW​大众​版，​让​工程​师​可以​免费​使用​该​软件，​通过​编​程​的​方式​追求​他们​的​个人​兴趣​和​梦想，​同时​他们​也​能够​与​同行​合作​开发​和​分享​IP。”

LabVIEW​大众​版​还​取代​了​LabVIEW​中学生​版，​并​为​K-12​年级​的​学生​提供​了​一种​更​有趣​的​方式​来​吸引​他们​在​科学、​技术、​工程​和​数学​领域​进行​探索​和​尝试。

LabVIEW NXG​大众版还​包括​LabVIEW NXG Web​模​块，​即使​完全​没有​学习​过​Web​开发​技能​的​用户​也可以​借助​该​模​块​轻松​创建​Web​应用​程序。​利用​该​软件​的​图形​化​编​程​语言，​他们​可以​将​开发​的​LabVIEW​应用​程序​部署​到​网络​中，​在​网页​浏览​器​中​运行，​而且​无​需​任何​其他​软件。​此外，​软件​中​包含​的​SystemLink™Cloud​评估​版​可​帮助​用户​托管​和​共享​Web​应用​程序。

“ LabVIEW​大众​版​和​LabVIEW NXG​大众​版​将会​让​越来越​多​的​制造​商​和​工程​师​认识​这种​直观​的​图形​化​语言，” GCentral.org​的​创始​人​兼​总裁​Chris Cilino（同时​兼任​Composed Systems​公司​的​顾问）​表示，“这些​版本​无疑​将​充分​调动​开发​人员​的​主动​性​和​创造​力​以及​促进​新的​合作​方式，​我​很​期待​看到​未来​的​变化。”

在​过去​的​几个​月​中，​LabVIEW​大众​版​的​Beta​版​测试​用户​展示​了​该​软件​的​许多​新​应用，​包括​采用​众​包​模式​的​机器​人、​用于​控制​机械​臂​的​平板​电脑​用户​界面​以及​为​用于​仿真​测试​的​实际​设备​开发​数字​孪​生​模型。

自​NI 30​多​年前​首次​发布LabVIEW至今 ，​该​软件​已经​广泛​应用​于​各行各业，​为​工程​师​开发​测试、​测量​和​控制​应用​提供​了​无缝​的​硬件​集成​以及​深度​的​数据​洞察。​多年​来，​随着​行业​的​发展，​软件​功能​和​性能​也在​不断​增强​来​满足​变化​的​客户​需求​和​市场​需求，​如今​该​软件​已​具有：

直观​的​图形​化​编​程​语言

丰富​的​IP库

广泛​的​硬件​连接

庞大​的​开发​者​社区

如需​了解​更多​信息​以及​下载​LabVIE​大众​版，​请​访问ni.com/​labviewcommunity 。