美国德克萨斯州奥斯汀-2020年6月16日-国家仪器（National Instruments（NASDAQ：NATI）今天发布全新的品牌标识，包含新的公司标识、视觉形象和增强的数字体验，以此展开新品牌宣传，庆祝并致敬每天践行Engineer Ambitiously™的工程师、企业和他们做出的贡献。从现在起，国家仪器将名称简化为“NI”，公司致力于将勇于突破的人才、思想和技术联结在一起，推动我们的世界前行。同时，为分享那些志存高远的人和故事，公司在官网开辟Perspectives专栏，NI首席执行官Eric Starkloff在今天发布开篇致辞。
“NI的核心是致力于赋能工程师人群，是他们在为我们解决今天、明天乃至下一个百年的问题。”NI首席营销官Carla Piñeyro Sublett表示：“我们的客户正在这个世界留下他们的印记，他们灿烂的功绩激励着我们所有人，他们创新的壮举将对整个星球甚至更广阔的领域产生影响。我们全新的品牌形象融入他们的故事，铭刻他们非凡的工程创造力，并致敬他们对整个社会的贡献。”
40多年以来，NI与众多优秀的工程师和企业携手，用测试测量技术共同解决全球最紧迫的挑战。从数据和自动化到研究和验证，NI软件互联的方法正在帮助客户更快速、更可靠、更安全地测试创新的想法。NI多年积累的丰富的软件结合最新的云计算和机器学习，正在推动测试测量行业整体的现代化，帮助客户快速构建下一代产品。
“我们正在开发先进的等离子火箭推进技术，它将使各种地月间和外太空间技术的商业应用成为可能。”Ad Astra首席执行官兼总裁、美国宇航局宇航员名人堂成员Franklin Chang-Diaz博士表示，“NI是我们这一旅程中关键的技术合作伙伴，我们将重新定义下一代的太空旅行，它的测试和测量技术使我们能够专注于自己最擅长的领域—为人类下一个巨大的飞跃做好准备。”
在NI，我们将人员、想法和技术汇聚在一起，助力前瞻性的思想家和创造性的问题解决者应对人类最大的挑战。从数据和自动化到研究和验证，我们提供的量身定制、软件互联的系统，每一天都在和工程师和企业们一起Engineer Ambitiously™。
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