美国​德克萨斯​州​奥斯汀-2020​年​6​月​16​日-​国家​仪器​（National Instruments（NASDAQ：NATI）​今天​发布​全新​的​品牌​标识，​包含​新的​公司​标识、​视觉​形象​和​增强​的​数字​体验，​以此​展开​新​品牌​宣传，​庆祝​并​致敬​每天​践​行​Engineer Ambitiously™​的​工程​师、​企业​和​他们​做出​的​贡献。​从​现在​起，​国家​仪器​将​名称​简化​为“NI”，​公司​致力​于​将​勇于​突破​的​人才、​思想​和​技术​联结​在一起，​推动​我们​的​世界​前​行。​同时，​为​分享​那些​志​存​高远​的​人​和​故事，​公司​在​官​网​开辟Perspectives专栏，​NI​首席​执行​官​Eric Starkloff​在​今天​发布​开​篇​致辞。

“NI​的​核心​是​致力​于​赋​能​工程​师​人群，​是​他们​在​为​我们​解决​今天、​明天​乃至​下​一个​百年​的​问题。”NI​首席​营​销​官​Carla Piñeyro Sublett​表示：“我们​的​客户​正在​这个​世界​留下​他们​的​印记，​他们​灿烂​的​功绩​激励​着​我们​所有​人，​他们​创新​的​壮举​将​对​整个​星球​甚至​更​广阔​的​领域​产生​影响。​我们​全新​的​品牌​形象​融入​他们​的​故事，​铭刻​他们​非凡​的​工程​创造​力，​并​致敬​他们​对​整个​社会​的​贡献。”

40​多​年以来，​NI​与​众多​优秀​的​工程​师​和​企业​携​手，​用​测试​测量​技术​共同​解决​全球​最​紧迫​的​挑战。​从​数据​和​自动​化​到​研究​和​验证，​NI​软件​互​联​的​方法​正在​帮助​客户​更​快速、​更​可靠、​更​安全​地​测试​创新​的​想法。​NI​多年​积累​的​丰富​的​软件​结合​最新​的​云​计算​和​机器​学习，​正在​推动​测试​测量​行业​整体​的​现代​化，​帮助​客户​快速​构​建​下一代​产品。

“我们​正在​开发​先进​的​等​离子​火箭​推进​技术，​它​将使​各种​地​月​间​和​外太空​间​技术​的​商业​应用​成为​可能。”Ad Astra​首席​执行​官​兼​总裁、​美国​宇航​局​宇航​员​名人​堂​成员​Franklin Chang-​Diaz​博士​表示，“NI​是​我们​这​一​旅程​中​关键​的​技术​合作​伙伴，​我们​将​重新​定义​下一代​的​太空​旅行，​它的​测试​和​测量​技术​使​我们​能够​专注​于​自己​最​擅长​的​领域​—​为​人类​下​一个​巨大​的​飞跃​做好​准备。”

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