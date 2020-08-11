德克萨斯州奥斯汀市——2020年8月11日——NI（纳斯达克：NATI）宣布推出企业版SystemLink软件。通过将共享和分析数据的方式进行标准化，新版软件在整个组织内部提升了测试系统的可见性和控制力。以这种方式，SystemLink软件成为工程部门和制造部门之间的重要桥梁，可以提高整体运营效率并推动数字化转型。
在当今不可预测的商业环境中，组织利用好测试洞察的能力对它能否保持竞争力具有深远的影响。在组织需要做出更明智的决策时，数据是他们最为重要的资产。而当数据变成互不兼容的孤岛时，它却成为了时间和资源流失的管道。SystemLink软件可以将测试工作流程与业务绩效联系起来，将整个企业，从工程设计、到生产、再到部署现场的人员、流程和技术紧密联系在一起。
除了帮助企业节省资金并提高效率之外，新版软件还可以节约工程师的时间。他们无需再执行各种费时的任务，例如：手工配置系统、跟踪关键资产和搜索浏览数据。相反，他们可以专注于快速发现规律、并在问题成立之前主动予以解决。NI 全球市场客户体验副总裁Josh Mueller表示：“让工程师腾出精力、专注于对组织产生最大影响的工作是明智的做法，这也是NI企业愿景核心的组成部分 - 提升并赋能工程师。”
Cree Lighting，室内外和消费照明市场的领先制造商，利用SystemLink软件部署了实时数据监测与显示、测试后分析以及工厂管理等工具。Cree Lighting测试工程经理Ian Yeager表示：“SystemLink使我们的生产车间一步跨进了未来。我们能够更为迅速地响应各种市场情况，同时优化我们团队在全球范围内的生产活动。现在，我用在管理部署项目和后期数据处理上的时间大幅减少，而将更多的时间用来通过内置工具抓住各种唾手可得的机会，同时提高团队的效率。”
新版SystemLink软件是NI首款不受硬件限制的系统和数据管理工具，本次宣布对企业级的支持强调了NI的企业软件战略，将测试运营与最近收购OptimalPlus实现的高级产品分析相结合帮助客户加速数字化转型。通过解锁测试数据的价值、并允许企业内更多的团队协同工作，NI正在把勇于突破的人才、思想和技术联结起来，共同推动世界向前发展。
在NI，我们将人员、想法和技术汇聚在一起，助力前瞻性的思想家和创造性的问题解决者应对人类最大的挑战。从数据和自动化到研究和验证，我们提供的量身定制、软件互联的系统，每一天都在和工程师和企业们一起Engineer Ambitiously™。
NI Corporate Media Relations
Email: pr@ni.com