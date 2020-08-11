德克萨斯​州​奥斯汀​市​——​2020​年​8​月​11​日​——NI（纳​斯​达​克：​NATI）​宣布​推出​企业​版​SystemLink​软件。​通过​将​共享​和​分析​数据​的​方式​进行​标准​化，​新版​软件​在​整个​组织​内部​提升​了​测试​系统​的​可见​性​和​控制​力。​以​这种​方式，​SystemLink​软件​成为​工程​部门​和​制造​部门​之间​的​重要​桥梁，​可以​提高​整体​运营​效率​并​推动​数字​化​转型。

在​当今​不可​预测​的​商业​环境​中，​组织​利用​好​测试​洞察​的​能力​对​它​能否​保持​竞争​力​具有​深远​的​影响。​在​组织​需要​做出​更​明智​的​决策​时，​数据​是​他们​最为​重要​的​资产。​而​当​数据​变成​互不​兼容​的​孤岛​时，​它​却​成为​了​时间​和​资源​流失​的​管道。​SystemLink​软件​可以​将​测试​工作​流程​与​业务​绩效​联系​起来，​将​整个​企业，​从​工程​设计、​到​生产、​再到​部署​现场​的​人员、​流程​和​技术​紧密​联系​在一起。

除了​帮助​企业​节省​资金​并​提高​效率​之外，​新版​软件​还​可以​节约​工程​师​的​时间。​他们​无​需​再​执行​各种​费​时​的​任务，​例如：​手工​配置​系统、​跟踪​关键​资产​和​搜索​浏览​数据。​相反，​他们​可以​专注​于​快速​发现​规律、​并​在​问题​成立​之前​主动​予以​解决。​NI 全球​市场​客户​体验​副总裁​Josh Mueller​表示：“让​工程​师​腾​出​精力、​专注​于​对​组织​产生​最大​影响​的​工作​是​明智​的​做法，​这​也是​NI​企业​愿景​核心​的​组成​部分 - 提升​并​赋​能​工程​师。”

Cree Lighting，​室内​外​和​消费​照明​市场​的​领先​制造​商，​利用​SystemLink​软件​部署​了​实​时​数据​监测​与​显示、​测试​后​分析​以及​工厂​管理​等​工具。​Cree Lighting​测试​工程​经理​Ian Yeager​表示：“SystemLink​使​我们​的​生产​车间​一步​跨​进​了​未来。​我们​能够​更​为​迅速​地​响应​各种​市场​情况，​同时​优​化​我们​团队​在​全球​范围​内的​生产​活动。​现在，​我​用​在​管理​部署​项目​和​后期​数据​处理​上​的​时间​大幅​减少，​而将​更多​的​时间​用​来​通过​内​置​工具​抓住​各种​唾手可得​的​机会，​同时​提高​团队​的​效率。”

新版​SystemLink​软件​是​NI​首​款​不受​硬件​限制​的​系统​和​数据​管理​工具，​本次​宣布​对​企业​级​的​支持​强调​了​NI​的​企业​软件​战略，​将​测试​运营​与​最近​收购​OptimalPlus​实现​的​高级​产品​分析​相​结合​帮助​客户​加速​数字​化​转型。​通过​解​锁​测试​数据​的​价值、​并​允许​企业​内​更多​的​团队​协同​工作，​NI​正在​把​勇于​突破​的​人才、​思想​和​技术​联结​起来，​共同​推动​世界​向前​发展。

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