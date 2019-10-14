新闻发布 — 2019年9月30日 — 美国国家仪器(National Instruments)是一家以软件为中心的平台供应商，致力于帮助用户加速自动化测试和自动测量系统的开发和性能，该公司今日发布了用于6G研究的实时sub THz软件无线电(SDR)，该平台基于NI毫米波收发仪系统(MTS)和Virginia Diodes (VDI)射频头构建而成。
MTS使用VDI射频头，其频率范围可以扩展到sub THz范围。该测试平台使用SDR和FPGA构建，因此可以对软件进行升级和自定义，以满足广泛的研究需求和应用。用户可以利用现有的软件参考设计进行信道探测，还可以利用无线通信协议创建用于6G研究的实时测试平台。
典型无线标准的开发周期约为10年。由于5G的商业推广已于2019年开始，无线通信研究人员已经在研究可为6G奠定基础的技术和想法。sub THz和THz频率可以用于多种通信应用，并且在可预见的将来可能会成为6G研究的主要领域。
“由于5G逐渐成为主流，因此必须对毫米波和亚毫米波频段进行更深层次的通信研究。目前看来，D频段俨然已经成为新的E频段。”VDI首席运营官Gerhard Schoenthal说道，
“研究人员需要使用sub THz测试台来为众多无线用例开发原型。这些测试台必须高度灵活，而且还必须提供最先进的性能，才能在极高频率下充分探索和挖掘无线技术的极限。”NI无线研究总监James Kimery表示，“NI MTS与VDI射频头相结合，为探索sub THz和THz频谱以及相关应用创造了一个极好的平台，有助于推动6G技术相关的创新。”
NI MTS提供了模块化的基带和IF组件，这些组件可与FPGA结合使用，构成最基本的OTA系统，同时也可进行扩展以创建具有多种数字信号处理能力的复杂MIMO系统。VDI射频头覆盖了sub THz范围内的多个频带。这两者相结合，组成了一个功能强大的测试平台来满足当今和未来6G研究的需求。
NI和VDI sub THz测试平台可提供高达2 GHz的瞬时带宽和110-170 GHz的频率范围。NI提供了两种基于NI MTS的软件参考设计：一种用于信道探测，另一种用于单载波物理层通信链路。信道探测参考设计主要用于单发射机和单接收机配置，帮助用户进行基本的信道探测测量，例如信道脉冲响应、到达时间和路径损耗。单载波物理层设计主要用于具有2 GHz实时带宽的SISO配置（最高4x4 MIMO配置）的系统。编码及其他所有信号处理都是在基本MTS系统的FPGA上实时进行。系统总吞吐量取决于帧结构和使用的通道数。使用默认帧结构时，典型的预期吞吐量为7.2 Gbps/通道。无论采用哪一种参考设计，用户都可以在软件前面板实时查看系统级性能。
|了解有关sub THz测试平台的更多信息。
NI毫米波收发仪系统和VDI射频头相结合，构成了适用于6G研究的sub-THz测试平台。
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