新闻​发布 — 2019​年​9​月​30​日 — 美国​国家​仪器​(National Instruments)​是​一家​以​软件​为​中心​的​平台​供应​商，​致力​于​帮助​用户​加速​自动​化​测试​和​自动​测量​系统​的​开发​和​性能，​该​公司​今日​发布​了​用于​6G​研究​的​实​时​sub THz​软件​无线​电​(SDR)，​该​平台​基于​NI​毫米波​收​发​仪​系统​(MTS)​和​Virginia Diodes (VDI)​射频​头​构​建​而​成。

MTS​使用​VDI​射频​头，​其​频率​范围​可以​扩展​到​sub THz​范围。​该​测试​平台​使用​SDR​和​FPGA​构​建，​因此​可以​对​软件​进行​升级​和​自​定义，​以​满足​广泛​的​研究​需求​和​应用。​用户​可以​利用​现有​的​软件​参考​设计​进行​信道​探测，​还​可以​利用​无线​通信​协议​创建​用于​6G​研究​的​实​时​测试​平台。

典型​无线​标准​的​开发​周期​约​为​10​年。​由于​5G​的​商业​推广​已​于​2019​年​开始，​无线​通信​研究​人员​已经​在​研究​可​为​6G​奠定​基础​的​技术​和​想法。​sub THz​和​THz​频率​可以​用于​多种​通信​应用，​并且​在​可​预见​的​将来​可能​会​成为​6G​研究​的​主要​领域。

“由于​5G​逐渐​成为​主流，​因此​必须​对​毫米波​和​亚​毫米波​频​段​进行​更深​层次​的​通信​研究。​目前​看来，​D​频​段​俨然​已经​成为​新的​E​频​段。”VDI​首席​运营​官​Gerhard Schoenthal​说道，

“研究​人员​需要​使用​sub THz​测试​台​来​为​众多​无线​用例​开发​原型。​这些​测试​台​必须​高度​灵活，​而且​还​必须​提供​最​先进​的​性能，​才能​在​极​高​频率​下​充分​探索​和​挖掘​无线​技术​的​极限。”NI​无线​研究​总监​James Kimery​表示，“NI MTS​与​VDI​射频​头​相​结合，​为​探索​sub THz​和​THz​频​谱​以及​相关​应用​创造​了​一个​极好​的​平台，​有助​于​推动​6G​技术​相关​的​创新。”

NI MTS​提供​了​模​块​化​的​基​带​和​IF​组​件，​这些​组​件​可与​FPGA​结合​使用，​构成​最​基本​的​OTA​系统，​同时​也​可​进行​扩展​以​创建​具有​多种​数字​信号​处理​能力​的​复杂​MIMO​系统。​VDI​射频​头​覆盖​了​sub THz​范围​内的​多个​频带。​这​两者​相​结合，​组成​了​一个​功能​强大​的​测试​平台​来​满足​当今​和​未来​6G​研究​的​需求。

NI​和​VDI sub THz​测试​平台​可​提供​高达​2 GHz​的​瞬时​带​宽​和​110-170 GHz​的​频率​范围。​NI​提供​了​两​种​基于​NI MTS​的​软件​参考​设计：​一种​用于​信道​探测，​另​一种​用于​单​载波​物理​层​通信​链​路。​信道​探测​参考​设计​主要​用于​单​发射​机​和​单​接收​机​配置，​帮助​用户​进行​基本​的​信道​探测​测量，​例如​信道​脉冲​响应、​到达​时间​和​路径​损耗。​单​载波​物理​层​设计​主要​用于​具有​2 GHz​实​时​带​宽的​SISO​配置​（最高​4x4 MIMO​配置）​的​系统。​编码​及​其他​所有​信号​处理​都是​在​基本​MTS​系统​的​FPGA​上​实​时​进行。​系统​总​吞吐量​取决​于​帧​结构​和​使用​的​通道​数。​使用​默认​帧​结构​时，​典型​的​预期​吞吐量​为​7.2 Gbps/​通道。​无论​采用​哪​一种​参考​设计，​用户​都可以​在​软件​前​面板​实​时​查看​系统​级​性能。