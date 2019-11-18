奥斯汀，​德克萨斯​州​—​2019​年​11​月​14​日— NI（Nasdaq：NATI），​软件​定义​平台​的​领先​供应​商，​助力​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​进程​和​性能​提升。​今日​公布​了​与​ETAS GmbH​联​手​组​建​合资​公司​ETAS NI Systems​的​背景​和​效益。

车辆​制造​商​及其​供应​链​正​面临​日益​复杂​的​汽车​系统，​以及​验证​高级​驾驶​员​辅助​系统​（ADAS）​运行​的​一​长​串​测试​场景。​随着​每​一项​消费​者​驱动​的​创新​出现，​这​一串​测试​场景​清单​还​在​不断​扩展，​迫使​汽车​OEM​及其​供应​商​确定​如何​实施​可​重复​的​真实​场景​测试。​除此之外，​他们​还​要​应对​电气​化​动力​总​成​的​复杂​性，​其中​包括：​电机、​逆​变​器​和​电池。​为了​提升​效率​和​驾驶​体验，​每​个​组​件​都在​经历​重大​的​创新，​因此​测试​需求​也在​不断​发生​变化。

通过​采用​仿真​技术，​硬件​在​环​（HIL）​系统​提供​了​一种​高效、​可​重复、​切实​可行​的​方法，​工程​师​可以​用​这种​方法​来​满足​自己​具体​的​测试​需求，​并​将​成本​高昂​且​存在​潜在​危险​的​道路​测试​最小​化。​过去，​这些​测试​需求​必须​通过​定制​的​封闭​式​测试​系统​来​满足，​此类​系统​针对​每​组​独特​的​客户​要求​而​做​全新​设计，​或者​由​内部​测试​团队​通过​集成​不同​测试​供应​商​的​组​件​来​完成。

ETAS NI Systems​目前​正在​构​建​预​集成​的​HIL​系统，​旨​在​缩短​设计​周期、​减少​测试​时间、​并​帮助​客户​加快​产品​上市。​通过​将​ETAS​在​开发​和​集成​HIL​解决​方案​方面​的​专业​技术​知识​与​NI​软件​定义​的​平台​和​全面​的​I/​O​功能​相​结合，​测试​团队​能够​从​两​种​现有​的​方法​中​受益。​预​集成​的​系统​能够​通过​通用​基础​设施​进行​快速​配置，​以​满足​每​个​客户​的​具体​需求，​而​基于​NI​平台​构​建​还​意味​着​能够​随时​对​测试​仪​进行​更换，​以​跟上​技术​变革​的​步伐。

ETAS NI Systems​将​在​2020​年​1​月​1​日​之前​全面​投入​运营。点​击​这里进一步​了解​此次​合作​的​详情。

“Safe Harbor”前瞻性​声明

本​新闻​稿​包含“前瞻性​陈述”，​包括：​测试​团队​将​ETAS​在​开发​和​集成​HIL​解决​方案​方面​的​专业​技术​知识​与​NI​的​软件​定义​平台​和​全面​的​I/​O​功能​相​结合，​能够​同时​实现​两​种​方法​的​优势；​预​集成​的​系统​将​能够​通过​通用​基础​设施​进行​快速​配置，​以​满足​每​个​客户​的​具体​需求；​基于​NI​平台​构​建​意味​着​还能够​随时​对​测试​仪​进行​更换，​以​跟上​技术​变革​的​步伐；​ETAS NI Systems​将​在​2020​年​1​月​1​日​之前​全面​投入​运营。​这些​陈述​受到​诸​多​风险​和​不​确定​性的​影响，​包括：​NI​与​ETAS​在​合资​公司​方面​成功​开展​合作​的​能力，​合资​公司​产品​技术​的​需求​水平​或​市场​接受​度，​全球​经济​的​变化​或​波动​（包括​影响​汽车​行业​的​那些​变化​或​波动），​合资​公司​新​产品​发布​推迟，​竞争​态势，​以及​合资​公司​留住​重要​员工、​客户​及​其他​关系​的​能力。​实际​结果​可能​与​预期​结果​相差​甚​远。​NI​建议​读者​使用​截至​2018​年​12​月​31​日​的​年度​10-​K​表格，​2019​年​10​月​31​日​提交​的​最新​10-​Q​表格，​以及​向​SEC​提交​的​其他​文件，​以​了解​NI​未来​业绩​方面​的​其他​风险。​告诫​股东​不要​过分​依赖​NI​的​前瞻性​陈述，​因为​这些​陈述​仅​在​作出​当日​有效。​NI​没有​义务​公开​更新​任何​前瞻性​陈述，​以​反映​本​新闻​稿​发布​之后​的​事件、​情况​或​新​信息，​或​反映​意外​事件​的​发生。