奥斯汀，德克萨斯州—2019年11月14日— NI（Nasdaq：NATI），软件定义平台的领先供应商，助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升。今日公布了与ETAS GmbH联手组建合资公司ETAS NI Systems的背景和效益。
车辆制造商及其供应链正面临日益复杂的汽车系统，以及验证高级驾驶员辅助系统（ADAS）运行的一长串测试场景。随着每一项消费者驱动的创新出现，这一串测试场景清单还在不断扩展，迫使汽车OEM及其供应商确定如何实施可重复的真实场景测试。除此之外，他们还要应对电气化动力总成的复杂性，其中包括：电机、逆变器和电池。为了提升效率和驾驶体验，每个组件都在经历重大的创新，因此测试需求也在不断发生变化。
通过采用仿真技术，硬件在环（HIL）系统提供了一种高效、可重复、切实可行的方法，工程师可以用这种方法来满足自己具体的测试需求，并将成本高昂且存在潜在危险的道路测试最小化。过去，这些测试需求必须通过定制的封闭式测试系统来满足，此类系统针对每组独特的客户要求而做全新设计，或者由内部测试团队通过集成不同测试供应商的组件来完成。
ETAS NI Systems目前正在构建预集成的HIL系统，旨在缩短设计周期、减少测试时间、并帮助客户加快产品上市。通过将ETAS在开发和集成HIL解决方案方面的专业技术知识与NI软件定义的平台和全面的I/O功能相结合，测试团队能够从两种现有的方法中受益。预集成的系统能够通过通用基础设施进行快速配置，以满足每个客户的具体需求，而基于NI平台构建还意味着能够随时对测试仪进行更换，以跟上技术变革的步伐。
ETAS NI Systems将在2020年1月1日之前全面投入运营。点击这里进一步了解此次合作的详情。
“Safe Harbor”前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括：测试团队将ETAS在开发和集成HIL解决方案方面的专业技术知识与NI的软件定义平台和全面的I/O功能相结合，能够同时实现两种方法的优势；预集成的系统将能够通过通用基础设施进行快速配置，以满足每个客户的具体需求；基于NI平台构建意味着还能够随时对测试仪进行更换，以跟上技术变革的步伐；ETAS NI Systems将在2020年1月1日之前全面投入运营。这些陈述受到诸多风险和不确定性的影响，包括：NI与ETAS在合资公司方面成功开展合作的能力，合资公司产品技术的需求水平或市场接受度，全球经济的变化或波动（包括影响汽车行业的那些变化或波动），合资公司新产品发布推迟，竞争态势，以及合资公司留住重要员工、客户及其他关系的能力。实际结果可能与预期结果相差甚远。NI建议读者使用截至2018年12月31日的年度10-K表格，2019年10月31日提交的最新10-Q表格，以及向SEC提交的其他文件，以了解NI未来业绩方面的其他风险。告诫股东不要过分依赖NI的前瞻性陈述，因为这些陈述仅在作出当日有效。NI没有义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之后的事件、情况或新信息，或反映意外事件的发生。
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