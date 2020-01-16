什麼是 MIMO 原型驗證系統？
MIMO 原型驗證系統具軟硬體可執行即時、空中傳輸多重輸入與輸出 (MIMO) 系統，無需額外程式碼。
現成可用軟體定義無線 (SDR) 硬體可與 FPGA、時脈裝置、PXI 結合，以建立 MIMO 測試台，並可擴充 4 至 128 支天線。
Massive MIMO 技術可針對新一代無線資料網路提供多方優勢，以更高的資料傳輸率容納更多使用者，並於加強穩定度之餘降低耗電量。
University of Bristol and Lund University 的研究人員已成功證明，這項技術在頻寬效率上比現行的 4G 行動技術高出 20 倍，為部署 6 GHz 以下 5G 頻帶開啟了新的可能性。
MIMO Application Framework，是一款即時多重 FPGA 實體層參考設計，可支援多使用者 MIMO、單一使用者 MIMO 與 Massive MIMO。
產品體驗
探索 MIMO Application Framework
LabVIEW Communications Application Framework 具進階的 FPGA 架構軟體參考設計，適用於無線系統研究與原型驗證。內建的 LabVIEW Communications、Application Framework 可與諸多軟體定義無線硬體配對使用 ，包含 USRP RIO、PXIe FlexRIO 與 RF FAM，構成一套完整的無線通訊系統原型驗證解決方案。