University of Bristol and Lund University 的​研究​人員​已​成功​證明，​這項​技術​在​頻寬​效率​上​比​現行​的 4G 行動​技術​高出 20 倍，​為​部署 6 GHz 以下 5G 頻帶​開啟​了​新的​可能性。