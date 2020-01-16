Home 產品​選購 無線​設計​與​測試 什麼​是 MIMO 原型​驗證​系統？

什麼​是 MIMO 原型​驗證​系統？

MIMO 原型​驗證​系統​具​軟​硬體​可​執行​即時、​空中​傳輸​多重​輸入​與​輸出 (MIMO) 系統，​無需​額外​程式碼。

MIMO 系統​硬體​簡介

現成​可用​軟體​定義​無線 (SDR) 硬體​可與 FPGA、​時脈​裝置、​PXI 結合，​以​建立 MIMO 測試​台，​並可​擴充 4 至 128 支​天線。

焦點​內容

Massive MIMO 技術​可​針對​新一代​無線​資料​網路​提供​多方​優勢，​以​更高​的​資料​傳輸​率​容納​更多​使用者，​並於​加強​穩定​度​之餘​降低​耗電量。

University of Bristol and Lund University 的​研究​人員​已​成功​證明，​這項​技術​在​頻寬​效率​上​比​現行​的 4G 行動​技術​高出 20 倍，​為​部署 6 GHz 以下 5G 頻帶​開啟​了​新的​可能性。

MIMO Application Framework，​是​一​款​即時​多重 FPGA 實體​層​參考​設計，​可​支援​多​使用者 MIMO、​單一​使用者 MIMO 與 Massive MIMO。

產品​體驗

探索 MIMO Application Framework

LabVIEW Communications Application Framework 具​進​階​的 FPGA 架構​軟體​參考​設計，​適用於​無線​系統​研究​與​原型​驗證。​內建​的 LabVIEW Communications、​Application Framework 可與​諸多​軟體​定義​無線​硬體​配對​使用 ，​包含 USRP RIO、​PXIe FlexRIO 與 RF FAM，​構成​一套​完整​的​無線​通訊​系統​原型​驗證​解決​方案。 

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