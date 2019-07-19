LabWindows/CVI 是一款 ANSI C 開發環境，協助您更快地驗證諸多電子裝置， 並具備可虛擬連接至任何儀器的靈活性、快速設計客制 UI、使用預建分析函式庫。
透過 LabWindows/CVI，您可快速建立適用於驗證測試的程式碼，同時擁有涵蓋大測試範圍的靈活性，以及一致的開發方案。無縫整合您需要的硬體，並快速設計專案特定 UI，進而取得建立客制測試的靈活性、滿足您的需求。開發專案時，可使用內建分析與訊號處理函式庫，以有效地利用時間。
LabWindows/CVI 無縫整合 NI DAQ 硬體與 PXI 模組化儀器，適用於資料擷取與控制，且具有內建函式庫與量測工具。可簡化第三方儀器連接、可存取數千個驅動程式，包含 API、使用說明與範例。
LabWindows/CVI 提供工具與元件以建立可客制化使用者介面，適用於自動化測試與量測應用。拖曳式功能可輕鬆客制專案 UI 元件。
LabWindows/CVI 提供進階分析函式庫與訊號處理功能，以產生、修改與處理資料，且具有調節訊號 (如分窗、濾波、轉換等)，以及可進行代數、曲線擬合、複雜操作的工具。
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