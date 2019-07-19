透過 LabWindows/​CVI，​您​可​快速​建立​適用於​驗證​測試​的​程式碼，​同時​擁有​涵​蓋​大​測試​範圍​的​靈活性，​以及​一致​的​開發​方案。​無縫​整合​您​需要​的​硬體，​並​快速​設計​專案​特定 UI，​進而​取得​建立​客​制​測試​的​靈活性、​滿足​您​的​需求。​開發​專案​時，​可​使用​內建​分析​與​訊號​處理​函式​庫，​以​有效​地​利用​時間。