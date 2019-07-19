如何​使用 LabWindows™/​CVI™ 建立​電子​裝置​特性​分析​測試？

LabWindows/​CVI 是​一​款 ANSI C 開發​環境，​協助​您​更​快​地​驗證​諸多​電子​裝置， 並​具備​可​虛擬​連接​至​任何​儀器​的​靈活性、​快速​設計​客​制 UI、​使用​預​建​分析​函式​庫。

了解 LabWindows/​CVI 的​眾多​用途

透過 LabWindows/​CVI，​您​可​快速​建立​適用於​驗證​測試​的​程式碼，​同時​擁有​涵​蓋​大​測試​範圍​的​靈活性，​以及​一致​的​開發​方案。​無縫​整合​您​需要​的​硬體，​並​快速​設計​專案​特定 UI，​進而​取得​建立​客​制​測試​的​靈活性、​滿足​您​的​需求。​開發​專案​時，​可​使用​內建​分析​與​訊號​處理​函式​庫，​以​有效​地​利用​時間。

查看 LabWindows/​CVI 功能

可​虛擬​連接​至​任何​儀器，​以​降低​系統​設定​時間

LabWindows/​CVI 無縫​整合 NI DAQ 硬體​與 PXI 模組化​儀器，​適用於​資料​擷取​與​控制，​且​具有​內建​函式​庫​與​量​測​工具。​可​簡化​第三​方​儀器​連接、​可​存取​數千​個​驅動​程式，​包含 API、​使用​說明​與​範例。

迅速​建立​圖形​化​使用者​介面，​以​呈現​測試​結果

LabWindows/​CVI 提供​工具​與​元件​以​建立​可​客​制​化​使用者​介面，​適用於​自動化​測試​與​量​測​應用。​拖曳​式​功能​可​輕鬆​客​制​專案 UI 元件。

使用​預​建​科學​分析​功能，​以​縮短​開發​時間

LabWindows/​CVI 提供​進​階​分析​函式​庫​與​訊號​處理​功能，​以​產生、​修改​與​處理​資料，​且​具有​調節​訊號 (如​分​窗、​濾波、​轉換​等)，​以及​可​進行​代數、​曲線​擬​合、​複雜​操作​的​工具。