選擇 LabWindows™/​CVI 版本

1 外掛​程式​可​提供​專案​所需​的​重要​功能，​但須​另行​購買。

LabWindows 商標​經 Microsoft Corporation 授權​使用。​Windows 為 Microsoft Corporation 於​美國​與​其他​國家/​地區​的​註冊​商標。

Linux® 註冊​商標​的​使用​方式​係​根據 LMI 的​轉​授權​許可；​Linus Torvalds 持有​此​商標​在​全球​的​擁有權，​LMI 則​取得​了 Linus Torvalds ​的​獨家​授權。