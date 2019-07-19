選擇 LabWindows™/​CVI 版本

LabWindows/CVI 是一款 ANSI C 軟體開發環境，可滿足您的測試與量測需求。妥善利用其完整的程式設計工具，有效地建立程式碼。選擇最佳授權選項或考慮購買 Automated Test Suite中的 LabWindows/CVI。
|免費體驗版
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免費體驗版
|主要差異
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|標準服務計畫
|一年的技術支援
|一年的軟體升級
|全天候線上訓練課程
|硬體整合
|擷取 NI 硬體的資料
|擷取第三方硬體的資料
|IVI 驅動程式連結
|DAQ Assistant
|Instrument I/O Assistant
|部署至即時硬體
|需要外掛程式 1
|需要外掛程式 1
|部署至 FPGA 硬體
|需要外掛程式 1
|需要外掛程式 1
|程式設計功能
|充分整合的開發環境
|使用者介面控制元件
|程式碼除錯
|遠端除錯
|最佳化編譯器
|LabWindows/CVI Execution Profiler Toolkit
|記憶體流失偵測工具
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|OpenMP 函式庫
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|數學
|標準數學函式
|統計函式庫
|線性代數
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|複雜的操作
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|曲線擬合
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|內插與外插
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|微積分
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|訊號分析與控制
|PID 控制
|訊號產生函式庫
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|濾波函式庫
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|分窗函式庫
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|轉換
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|訊號處理函式庫
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|視覺分析
|需要外掛程式 1
|需要外掛程式 1
|讀取、寫入與資料分享
|讀寫檔案
|網路串流函式庫
|網路變數 API
|3D 圖形
|XML 功能
|COM 伺服器
|TDMS 資料儲存
|LabWindows/CVI SQL Toolkit
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|軟體可互通性與程式碼整合
|.NET 支援功能
|ActiveX 功能
|TestStand 整合
|可介接 Win32 API
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|網際網路連結函式庫
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|程式碼部署與分布
|安裝程式與修補程式建置工具
|建立可執行檔
|建立組合
|將程式碼部署到 Linux 系統
|需要外掛程式 1
|需要外掛程式 1
透過 LabWindows/CVI Real-Time Module，即可針對專屬的即時硬體，建立穩定又精確的應用。
LabVIEW FPGA Module 可幫助您開發、除錯可編譯的客制硬體邏輯並部署至 NI FPGA 硬體。
NI Vision Development Module，可用來開發 Windows 與即時系統適用的機器視覺與影像處理應用程式。
LabWindows/CVI Run-Time Module for Linux® 可編譯與執行 Windows 在多重 Linux 分配所建立的應用。
1 外掛程式可提供專案所需的重要功能，但須另行購買。
LabWindows 商標經 Microsoft Corporation 授權使用。Windows 為 Microsoft Corporation 於美國與其他國家/地區的註冊商標。
Linux® 註冊商標的使用方式係根據 LMI 的轉授權許可；Linus Torvalds 持有此商標在全球的擁有權，LMI 則取得了 Linus Torvalds 的獨家授權。