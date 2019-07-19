選擇 LabWindows™/​CVI 版本

LabWindows/​CVI 是​一​款 ANSI C 軟體​開發​環境，​可​滿足​您​的​測試​與​量​測​需求。​妥善​利用​其​完整​的​程式設計​工具，​有效​地​建立​程式碼。​選擇​最佳​授權​選項​或​考慮​購買 Automated Test Suite中的 LabWindows/​CVI。

  LabWindows/​CVI Base LabWindows/​CVI Full
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免費​體驗版

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主要​差異
  • 建議​用於​桌上​型​與​即時​量​測​應用
  • 包含​適用於 NI 硬體​與​第三​方​儀器​的​裝置​驅動​程式
  • 包含​基礎​數學、​訊號​處理​和​除錯​工具
  • 推薦​用於​行​內​進​階​數學、​訊號​產生​與​訊號​處理
  • 包含 Execution Profiler Toolkit 與​用於​測試​最佳​化​的​記憶體​流失​偵測​功能
  • 適用於​資料庫​連結​的 SQL 工具
標準​服務​計畫
一年​的​技術​支援    
一年​的​軟體​升級    
全天候​線上​訓練​課程    
硬體​整合
擷取 NI 硬體​的​資料    
擷取​第三​方​硬體​的​資料    
IVI 驅動​程式​連結    
DAQ Assistant    
Instrument I/​O Assistant    
部署​至​即時​硬體 需要​外掛​程式 ​1 需要​外掛​程式 ​1
部署​至 FPGA 硬體 需要​外掛​程式 ​1 需要​外掛​程式 ​1
程式設計​功能
充分​整合​的​開發​環境    
使用者​介面​控制​元件    
程式碼​除錯    
遠端​除錯    
最佳​化​編譯器    
LabWindows/​CVI Execution Profiler Toolkit    
記憶體​流失​偵測​工具  
OpenMP 函式庫  
數學
標準​數學​函式    
統計​函式庫    
線性代數  
複雜​的​操作  
曲線​擬合  
內插​與​外插  
微積分  
訊號​分析​與​控制
PID 控制    
訊號​產生​函式庫  
濾波​函式庫  
分​窗​函式庫  
轉換  
訊號​處理​函式庫  
視覺​分析 需要​外掛​程式 ​1 需要​外掛​程式 ​1
讀取、​寫入​與​資料​分享
讀寫​檔案    
網路​串​流​函式庫    
網路​變數 API    
3D 圖形    
XML 功能    
COM 伺服器    
TDMS 資料​儲存    
LabWindows/​CVI SQL Toolkit  
軟體​可​互通性​與​程式碼​整合
.NET 支援​功能    
ActiveX 功能    
TestStand 整合    
可​介​接 Win32 API  
網際網路​連結​函式庫  
程式碼​部署​與​分布
安裝​程式​與​修補​程式​建​置​工具    
建立​可​執行檔    
建立​組合    
將​程式碼​部署​到 Linux 系統 需要​外掛​程式 ​1 需要​外掛​程式 ​1

LabWindows/​CVI Real-​Time Module

透過 LabWindows/​CVI Real-​Time Module，​即可​針對​專屬​的​即時​硬體，​建立​穩定​又​精確​的​應用。

LabVIEW FPGA Module

LabVIEW FPGA Module 可​幫助​您​開發、​除錯​可​編譯​的​客​制​硬體​邏輯​並​部署​至 NI FPGA 硬體。

Vision Development Module

NI Vision Development Module，​可​用來​開發 Windows 與​即時​系統​適用​的​機器​視覺​與​影像​處理​應用​程式。

LabWindows/​CVI Run-​Time Module for Linux®

LabWindows/​CVI Run-​Time Module for Linux® 可​編譯​與​執行 Windows 在​多重 Linux 分配​所​建立​的​應用。

1 外掛​程式​可​提供​專案​所需​的​重要​功能，​但須​另行​購買。

 

LabWindows 商標​經 Microsoft Corporation 授權​使用。​Windows 為 Microsoft Corporation 於​美國​與​其他​國家/​地區​的​註冊​商標。

 

Linux® 註冊​商標​的​使用​方式​係​根據 LMI 的​轉​授權​許可；​Linus Torvalds 持有​此​商標​在​全球​的​擁有權，​LMI 則​取得​了 Linus Torvalds ​的​獨家​授權。

 