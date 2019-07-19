LabWindows/​CVI ANSI C 可​整合​程式設計​環境，​協助​您​打造​客​制​工​化​程​應用。​透過​精簡​的​單一​分​頁​式​工作​區，​您​即可​管理​專案、​編輯​原始碼​並​除錯、​建​置​使用者​介面，​以及​測試​程式碼​輸出​與其​效能。​LabWindows/​CVI 中的​工具​可​進行​進​階​除錯、​程式碼​記錄、​系統​部署，​以便​進一步​整合​原始碼​控制、​需求、​資料​管理​系統。​此​軟體​利用​內建​的​儀器 I/​O 程式​庫、​儀器​驅動​程式​或 2 個​互動​式​量​測​小​幫手，​更​輕鬆​地​自 GPIB、​USB、​序列、​乙太網路、​PXI、​VXI 與 FPGA 儀器​中​快速​擷取​資料。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 LabWindows/​CVI 使用者可​升級 至​最新​版本​的 LabWindows/​CVI。