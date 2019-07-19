什麼​是 LabWindows™/​CVI？

LabWindows/​CVI 是​一​款 ANSI C 軟體​開發​環境，​具備​全​方位​的​程式設計​工具​組，​有助於​打造​測試​與​量​測​應用。

探索 LabWindows/​CVI 功能

LabWindows/​CVI ANSI C 可​整合​程式設計​環境，​協助​您​打造​客​制​工​化​程​應用。​透過​精簡​的​單一​分​頁​式​工作​區，​您​即可​管理​專案、​編輯​原始碼​並​除錯、​建​置​使用者​介面，​以及​測試​程式碼​輸出​與其​效能。​LabWindows/​CVI 中的​工具​可​進行​進​階​除錯、​程式碼​記錄、​系統​部署，​以便​進一步​整合​原始碼​控制、​需求、​資料​管理​系統。​此​軟體​利用​內建​的​儀器 I/​O 程式​庫、​儀器​驅動​程式​或 2 個​互動​式​量​測​小​幫手，​更​輕鬆​地​自 GPIB、​USB、​序列、​乙太網路、​PXI、​VXI 與 FPGA 儀器​中​快速​擷取​資料。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 LabWindows/​CVI 使用者可​升級 至​最新​版本​的 LabWindows/​CVI。

LabWindows/​CVI 有​哪些​功能？

LabWindows/​CVI 提供​多​合一​工作​環境，​適用於 ANSI C 開發，​以​建立​測試​與​量​測​應用。​深入​了解 LabWindows/​CVI 在​以下​常見​應用​中​所​扮演​的​角色。

開發 ATE 系統​量產​測試

透過 LabWindows/​CVI，​您​可​經由​虛擬​控制​所有​硬體、​設計​客​制​使用者​介面，​以​建立​並​部署​測試​應用，​進而​縮短​開發​時間。

最佳​化​您​的​測試​程式碼，​以​建立 ATE 量產​系統

透過 LabWindows/​CVI 建立​具有​更高​測試​效能​的​應用，​妥善​利用​內建​效能​分析​分析、​平行​執行​選項、​完整​的​資料​儲存​系統，​以​最佳​化​您​的​程式碼​與​製造​測試​產能。

建立​電子​裝置​特性​分析​測試

使用 LabWindows/​CVI，​就​能​自動化​產品​的​驗證​作業，​以​滿足​嚴苛​的​上市​時間​與​效能​需求。​妥善​利用​無縫​硬體​整合、​建立​客​制 UI、​深度​硬體​函式​庫，​以​打造​靈活​應用。

適用於​電子​裝置​特性​分析​的​除錯​程式碼

透過 LabWindows/​CVI，​您​可​妥善​利用​適用於​單一​與​多​流程​工作​的​直覺​式​除錯​工具、​更​輕鬆​地​精簡​測試​與​量​測​應用、​縮短​破碎​程式碼​導致​的​停機​時間。

軟體​優勢

標準​服務​計畫

您​所​購買​的​每份​軟體，​均​隨​附​為期 1 年​並可​續約​的​軟體​標準​服務​計畫 (SSP) 會員​資格，​其中​包含：

  • 由​當地​合格​工程師​透過​電話​與​電子郵件​提供​的​即時​技術​支援
  • LabWindows/​CVI 自動​版本​更新
  • 全天候​存取​精選​線上​訓練​課程​與​虛擬​示範
  • 舊​版​軟體​存取​權限 (如果​需要​與​團隊​共用​程式碼)

哪​一個 LabWindows/​CVI 版本​適用於​我的​專案？

LabWindows/​CVI Base

聯絡 NI
  • 建議​用於​桌上​型​與​即時​量​測​應用
  • 包含​適用於 NI 硬體​與​第三​方​儀器​的​裝置​驅動​程式
  • 包含​基礎​數學、​訊號​處理​和​除錯​工具

LabWindows/​CVI Full

聯絡 NI
  • 推薦​用於​行​內​進​階​數學、​訊號​產生​與​訊號​處理
  • 包含 OpenMP 函式​庫​與​適用於​測試​最佳​化​的​記憶體​流失​偵測​功能
  • 適用於​資料庫​連結​的 SQL 工具

如何​購買 LabWindows/​CVI

每份 LabWindows/​CVI 單機​授權，​都可​與​個人​或​特定​電腦 ID 建立​關聯。

大量​授權​方案​是​專為​需要 5 份​以上​授權​的​團隊​所​設計。​有助於​減少​軟體​的​總​擁有​成本，​同時​順暢​管理​組織​資產。

Automated Test Software Suite 包含​一系列​的​軟體，​可​用來​驗證​與​測試​電子​裝置，​並為​其​進行​特性​特性​分析。

不​確定​哪個​類型​的​授權​適合​您​嗎？

歡迎​聯絡​我們以​深入​了解。

需要​自動化​您​的​測試​序列？

LabWindows/​CVI 提供​完整 ANSI C 開發​開發，​適用於​建立​測試​與​應用。​NI 建議​使用 TestStand 與 LabWindows/​CVI 以​更少​的​時間​建立、​部署、​管理​自動化​測試​系統​應用​程式碼。

 

TestStand 焦點​功能：

• 使用​以​任何​語言​編寫​的​程式碼​模組，​以​客​制​並​自動化​測試​作業

• 使用​原生​的​報表​產生​與​資料庫​連線​功能，​快速​回報​測試​結果

• 使用 TestStand 部署​公用​程式​與​除錯​工具，​迅速​複製​並​維護​測試​系統

相關​產品

LabWindows/​CVI Real-​Time Module 可​擴充 LabWindows/​CVI 開發​環境，​協助​您​針對​特定​即時​硬體​打造​出​穩定​又​精確​的​應用。

立即​取得​免費​體驗版

LabWindows 商標​經 Microsoft Corporation 授權​使用。​Windows 為 Microsoft Corporation 於​美國​與​其他​國家/​地區​的​註冊​商標。

Linux® 註冊​商標​的​使用​方式​係​根據 LMI 的​轉​授權​許可；​Linus Torvalds 持有​此​商標​在​全球​的​擁有權，​LMI 則​取得​了 Linus Torvalds ​的​獨家​授權。