LabWindows/CVI ANSI C 可整合程式設計環境，協助您打造客制工化程應用。透過精簡的單一分頁式工作區，您即可管理專案、編輯原始碼並除錯、建置使用者介面，以及測試程式碼輸出與其效能。LabWindows/CVI 中的工具可進行進階除錯、程式碼記錄、系統部署，以便進一步整合原始碼控制、需求、資料管理系統。此軟體利用內建的儀器 I/O 程式庫、儀器驅動程式或 2 個互動式量測小幫手，更輕鬆地自 GPIB、USB、序列、乙太網路、PXI、VXI 與 FPGA 儀器中快速擷取資料。具備標準服務計畫 (SSP) 有效會員資格的 LabWindows/CVI 使用者可升級 至最新版本的 LabWindows/CVI。
LabWindows/CVI 提供多合一工作環境，適用於 ANSI C 開發，以建立測試與量測應用。深入了解 LabWindows/CVI 在以下常見應用中所扮演的角色。
軟體優勢
標準服務計畫
您所購買的每份軟體，均隨附為期 1 年並可續約的軟體標準服務計畫 (SSP) 會員資格，其中包含：
Automated Test Software Suite 包含一系列的軟體，可用來驗證與測試電子裝置，並為其進行特性特性分析。
LabWindows/CVI 提供完整 ANSI C 開發開發，適用於建立測試與應用。NI 建議使用 TestStand 與 LabWindows/CVI 以更少的時間建立、部署、管理自動化測試系統應用程式碼。
TestStand 焦點功能：
• 使用以任何語言編寫的程式碼模組，以客制並自動化測試作業
• 使用原生的報表產生與資料庫連線功能，快速回報測試結果
• 使用 TestStand 部署公用程式與除錯工具，迅速複製並維護測試系統
LabWindows/CVI Real-Time Module 可擴充 LabWindows/CVI 開發環境，協助您針對特定即時硬體打造出穩定又精確的應用。
LabWindows 商標經 Microsoft Corporation 授權使用。Windows 為 Microsoft Corporation 於美國與其他國家/地區的註冊商標。
Linux® 註冊商標的使用方式係根據 LMI 的轉授權許可；Linus Torvalds 持有此商標在全球的擁有權，LMI 則取得了 Linus Torvalds 的獨家授權。