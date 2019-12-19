智易科技 (Arcadyan) 使用NI 與全球儀器PTS 解決方案提升測試速度、降低測試成本

智易科技是全球知名的寬頻網路設備領導廠商，專注研發無線通訊、寬頻網路、行動寬頻、無線影音與多媒體等解決方案。產品開發包含有：無線區域網路、DSL終端設備、光纖通訊網路、行動通訊、數位家庭應用等產品。隨著通訊規格迅速演進，加速了無線市場的普及，在新一代的802.11ac無線網路規格問世後，整體無線網路的傳輸速率、訊號穩定性、連網裝置數上都有更好的成效，也同時讓我們思考，在不斷演進的技術洪流中，產品的測試技術，是否能有更準確、穩定且具彈性的解決方案。

在尋找新一代的WLAN測試解決方案時，原本就在無線自動化測試領域和我們長期合作的全球儀器，得知智易需求，開啟雙方彼此在 802.11ac 測試上的合作。全球儀器使用了 NI LabVIEW 搭配 PXIe-5644R，以及 NI 其他 WLAN 相關模組，完成了 PTS系統 (Production Test Sequencer)。我們將 PTS 系統使用在 True MIMO 和 Composite 的測試上，待正式使用於產測後，成效非常好，相較於原本所使用的測試系統，除了穩定性達到要求之外，整體測試速度及產出也明顯提升，藉由全球儀器所架構的 PTS 系統，工程師只需要透過簡單的互動介面或是文字檔編輯，便可用任何程式來呼叫、執行，提升測試工程師的工作效能。

除了在產線和研發端測試的完美成效之外，全球儀器和 NI 讓智易感到最滿意的莫過於工程問題的即時支援，以及系統調整的高彈性。藉由全球儀器派駐工廠工程師的協助，智易產線從架機、校正、到產測程序編程等複雜事項，皆可在第一時間被解決，有效提升整體績效。同時因為NI RF解決方案的高彈性軟體無線電(Software Defined Radio, SDR)架構特色，讓智易可以在同一套硬體上進行802.11ac與 LTE專案的測試，與舊有的系統比較起來，NI的RF解決方案對於多樣的通訊協定產品測試有較高的相容性，在進行不同協定的產品測試時，智易無須重複投資硬體設備，大幅降低硬體設備成本。同時基於PXI平台的模組化儀器架構，在進行多天線MIMO測試時，也保有硬體擴充的彈性。

因為有 NI 的產品和全球儀器的系統整合，全球儀器的PTS 此一解決方案自 2012 年 8 月開始進入產線至今，有效提升智易產線的測試速度，也讓智易在既有的測試方案之外，同時擁有更好的解決方案。我們認為在圖形化系統設計平台(Graphical System Design, GSD)的架構下，藉由軟體和硬體的完美整合，能夠帶來較大的優勢，協助智易創造利基，提供更好的產品給客戶。

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