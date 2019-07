台北訊 – 2019 年 7 月 9 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是​軟體​定義​平台​的​供應​商,​此​平台​能​加速​開發​自動化​測試​與​自動化​量​測​系統,​並​提升​其​效能。​今日,​NI 於 Analog Devices, Inc. (ADI) 在​波士頓​舉辦​的​全球​供應​商​日 (Global Supplier Day) 中,​獲頒 ADI 的​「年度​供應​商」​(Supplier of the Year) 與​「設備​與​服務​最佳​表現​獎」​(Top Performer for Equipment and Services) 等 2 項​獎​項。

在​所有 ADI 供應​商​中,​NI 於​成果​交付、​品質、​新​產品、​應變​能力,​以及​對 ADI 策略​目標​的​整體​配合​度​等​方面,​皆有​卓越​表現,​因此​贏得​該​活動​的​主要​獎​項​「年度​供應​商」​獎。

「獲頒 ADI 的 2018 年度​最佳​供應​商​獎,​使​整體 NI 團隊​的​士氣​更為​振奮,​因為​這​代表​著​我們​力求​為​所有​客戶​提供​的​價值。」​NI 的 CEO Alex Davern 表示。​「NI 的​半導體​業務​之所以​能​快速​成長,​皆​因 ADI 與​其他​業界​領導者​採用​我們​的​半導體​測試​系統 (STS) 執行​生產​測試;​此​系統​具備​高​可靠​度、​高​產能、​小巧​體積,​低​測試​成本。」

NI 也​贏得​「設備​與​服務​最佳​表現​獎」,​這是​表彰​頂尖​設備​製造商​與​服務​的​獎​項。​ADI 全球​營運​與​技術​集團​之所以​選擇 NI,​是​因為 NI 能夠​支援​該​公司​為​更​快​實現​獲利​而​不斷​調整​的​業務​與​目標。​這段​合作​關係​讓 ADI 在​作業​成本​與​可靠​度​上,​皆​能​持續​達成​組織​目標。

「NI 與​本公司​工程​團隊​的​合作​關係​格外​出色,​因此​得以​共同​激盪​出​與眾不同​且​具​成本​競爭力​的​可靠​測試​解決​方案,​以​因應 ADI 的​測試​作業​需求。」​ADI 全球​營運​與​技術​資深​副總裁 John Hassett 表示。​「NI 為 ADI 提供​優異​支援,​讓 ADI 能​掌握​並​因應​各種​可能性,​成為​具備​競爭力、​不斷​成長​茁壯​的​解決​方案​公司。」

ADI 的​「卓越​供應​商​獎」​(Supplier Excellence Awards) 表彰​符合 ADI 供應​商​計畫​嚴格​標準​的​公司。​獎​項​得​主​必須​於​卓越​製造​品質、​領導​能力,​以及​準時​交付​商品​與​服務​等​方面,​展現出​全​心​致力​投入​的​風範。​如需​進一步​了解 ADI,​請​造訪 www.analog.com。

若要​深入​了解 NI 與 ADI 的​合作​夥伴​關係,請​參閱 NIWeek 2019 主題​演講​簡報​的 ADI 部分。