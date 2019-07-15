台北訊 – 2019 年 7 月 9 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是軟體定義平台的供應商，此平台能加速開發自動化測試與自動化量測系統，並提升其效能。今日，NI 於 Analog Devices, Inc. (ADI) 在波士頓舉辦的全球供應商日 (Global Supplier Day) 中，獲頒 ADI 的「年度供應商」(Supplier of the Year) 與「設備與服務最佳表現獎」(Top Performer for Equipment and Services) 等 2 項獎項。
在所有 ADI 供應商中，NI 於成果交付、品質、新產品、應變能力，以及對 ADI 策略目標的整體配合度等方面，皆有卓越表現，因此贏得該活動的主要獎項「年度供應商」獎。
「獲頒 ADI 的 2018 年度最佳供應商獎，使整體 NI 團隊的士氣更為振奮，因為這代表著我們力求為所有客戶提供的價值。」NI 的 CEO Alex Davern 表示。「NI 的半導體業務之所以能快速成長，皆因 ADI 與其他業界領導者採用我們的半導體測試系統 (STS) 執行生產測試；此系統具備高可靠度、高產能、小巧體積，低測試成本。」
NI 也贏得「設備與服務最佳表現獎」，這是表彰頂尖設備製造商與服務的獎項。ADI 全球營運與技術集團之所以選擇 NI，是因為 NI 能夠支援該公司為更快實現獲利而不斷調整的業務與目標。這段合作關係讓 ADI 在作業成本與可靠度上，皆能持續達成組織目標。
「NI 與本公司工程團隊的合作關係格外出色，因此得以共同激盪出與眾不同且具成本競爭力的可靠測試解決方案，以因應 ADI 的測試作業需求。」ADI 全球營運與技術資深副總裁 John Hassett 表示。「NI 為 ADI 提供優異支援，讓 ADI 能掌握並因應各種可能性，成為具備競爭力、不斷成長茁壯的解決方案公司。」
ADI 的「卓越供應商獎」(Supplier Excellence Awards) 表彰符合 ADI 供應商計畫嚴格標準的公司。獎項得主必須於卓越製造品質、領導能力，以及準時交付商品與服務等方面，展現出全心致力投入的風範。如需進一步了解 ADI，請造訪 www.analog.com。
若要深入了解 NI 與 ADI 的合作夥伴關係，請參閱 NIWeek 2019 主題演講簡報的 ADI 部分。
NI (ni.com) 開發高效能的自動化測試與自動化量測系統，協助您解決當前與未來的設計挑戰。我們的開放式軟體定義平台使用模組化硬體與豐富的生態系統，能將強大的可能性轉化為實際的解決方案。
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