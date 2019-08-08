台北訊 – 2019 年 7 月 30 日 - NI 國家儀器 (Nasdaq: NATI) 今日發表任命 Ritu Favre 擔任半導體業務的資深副總暨總經理。Favre 的職責包含擬定策略方向，以此帶動業務成長，同時以公司於業界的正向動能為基礎，繼續成長茁壯。
「Ritu 在半導體產業已有超過 25 年的經驗，並對我們的目標市場與客戶有著深入了解。她是備受肯定的領導者，向來對激發團隊潛能以獲致成果抱持極大熱忱。」NI 總裁暨營運長 Eric Starkloff 表示。「已顯露強勁成長動能的半導體產業，是我們正著眼的發展重點；我們期盼 Ritu 所締造的出色成長記錄，能為此注入一劑強心針。現在我們的產業領導團隊已經全員到齊，我對此感到非常開心。」
Favre 是一位經驗豐富的高科技產業領袖，在 RF 與半導體產業皆擔任過統籌管理與執行領導的職務。她最近期的職務為 NEXT Biometrics 執行長與 Cohu 董事會成員。
「有鑑於 5G 的商用化，以及現今智慧裝置以軟體為主的發展趨勢，我相信 NI 握有絕佳優勢，有能力掌握隨之而來的龐大商機。」Favre 表示。「我十分期待能善用自身經驗，除了協助 NI 在步調快速的半導體市場中突飛猛進之外，同時也著眼於驅動永續成長上。」
Favre 在執掌 NEXT Biometrics 執行長之前，曾於多家業界一流公司擔任資深管理職務，例如 Motorola、Freescale Semiconductor 與 Synaptics 等，並一手建立可帶來獲利的事業。她在亞利桑納州立大學 (Arizona State University) 獲得電機工程的學士與碩士學位。
前瞻性聲明
本稿內含「前瞻性聲明」，其中包括與以下內容相關的聲明：帶動業務成長，並以公司於業界的正向動能為基礎，繼續成長茁壯；已顯露強勁成長動能的半導體產業，是我們正著眼的發展重點，我們期盼能為此注入一劑強心針；有鑑於 5G 的商用化，以及現今智慧型裝置以軟體為主的發展趨勢，NI 握有絕佳優勢，有能力掌握隨之而來的龐大商機；除了協助 NI 在步調快速的半導體市場中突飛猛進之外，同時也著眼於驅動永續成長上。這些聲明可能受各種風險與不確定因素影響，包含：全球經濟不利變化或波動的風險；我們的產業發生更大幅的不利波動；外匯波動；客戶對 NI 產品需求的波動 (包含 NI 大型客戶的訂單量有所波動)；元件短缺；新產品上市延遲；公司有效管理營運支出、製造效率不彰與產能利用率的能力；NI 近期或未來收購所致影響；費用超支；以及價格變動或有效稅率的不利影響。實際結果可能與預期結果相差甚大。本公司建議讀者參考結算至 2018 年 12 月 31 日為止的 10-K 年度財務報表、結算至 2019 年 3 月 31 日為止的 10-Q 季度財務報表、本公司呈報至美國證券交易委員會的其他文件，以了解其他與本公司未來營運表現相關的風險。
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