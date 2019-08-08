台北訊 – 2019 年 7 月 30 日 - NI 國家​儀器 (Nasdaq: NATI) 今日​發表​任命 Ritu Favre 擔任​半導體​業務​的​資深​副總​暨​總經理。​Favre 的​職責​包含​擬定​策略​方向，​以此​帶動​業務​成長，​同時​以​公司​於​業界​的​正向​動​能為​基礎，​繼續​成長​茁壯。

「Ritu 在​半導體​產業​已有​超過 25 年​的​經驗，​並​對​我們​的​目標​市場​與​客戶​有著​深入​了解。​她是​備受​肯定​的​領導者，​向來​對​激發​團隊​潛能​以​獲致​成果​抱持​極大​熱忱。」​NI 總裁​暨​營運​長 Eric Starkloff 表示。​「已​顯露​強勁​成長​動​能​的​半導體​產業，​是​我們​正​著眼​的​發展​重點；​我們​期盼 Ritu 所​締造​的​出色​成長​記錄，​能​為此​注入​一劑​強心針。​現在​我們​的​產業​領導​團隊​已經​全員​到齊，​我​對​此​感到​非常​開心。」

Favre 是​一位​經驗​豐富​的​高科技​產業​領袖，​在 RF 與​半導體​產業​皆​擔任​過​統籌​管理​與​執行​領導​的​職務。​她​最近​期​的​職務​為 NEXT Biometrics 執行長​與 Cohu 董事會​成員。

「有鑑於 5G 的​商用​化，​以及​現今​智慧​裝置​以​軟體​為主​的​發展​趨勢，​我​相信 NI 握有​絕佳​優勢，​有​能力​掌握​隨​之​而來​的​龐大​商機。」​Favre 表示。​「我​十分​期待​能​善用​自身​經驗，​除了​協助 NI 在​步調​快速​的​半導體​市場​中​突飛猛進​之外，​同時​也​著眼​於​驅動​永​續​成長​上。」

Favre 在​執掌 NEXT Biometrics 執行長​之前，​曾於​多​家​業界​一流​公司​擔任​資深​管理​職務，​例如 Motorola、​Freescale Semiconductor 與 Synaptics 等，​並​一手​建立​可​帶來​獲利​的​事業。​她在​亞利桑納州​立​大學 (Arizona State University) 獲得​電機​工程​的​學士​與​碩士學位。

前瞻性​聲明

本稿​內含​「前瞻性​聲明」，​其中​包括​與​以下​內容​相關​的​聲明：​帶動​業務​成長，​並​以​公司​於​業界​的​正向​動​能為​基礎，​繼續​成長​茁壯；​已​顯露​強勁​成長​動​能​的​半導體​產業，​是​我們​正​著眼​的​發展​重點，​我們​期盼​能​為此​注入​一劑​強心針；​有鑑於 5G 的​商用​化，​以及​現今​智慧型​裝置​以​軟體​為主​的​發展​趨勢，​NI 握有​絕佳​優勢，​有​能力​掌握​隨​之​而來​的​龐大​商機；​除了​協助 NI 在​步調​快速​的​半導體​市場​中​突飛猛進​之外，​同時​也​著眼​於​驅動​永​續​成長​上。​這些​聲明​可能​受​各種​風險​與​不​確定​因素​影響，​包含：​全球​經濟​不利​變化​或​波動​的​風險；​我們​的​產業​發生​更​大幅​的​不利​波動；​外匯​波動；​客戶​對 NI 產品​需求​的​波動 (包含 NI 大型​客戶​的​訂單​量​有所​波動)；​元件​短缺；​新​產品​上市​延遲；​公司​有效​管理​營運​支出、​製造​效率​不​彰​與​產能​利用​率​的​能力；​NI 近期​或​未來​收購​所​致​影響；​費用​超支；​以及​價格​變動​或​有效​稅率​的​不利​影響。​實際​結果​可能​與​預期​結果​相差​甚大。​本公司​建議​讀者​參考​結算​至 2018 年 12 月 31 日​為止​的 10-​K 年度​財務報表、​結算​至 2019 年 3 月 31 日​為止​的 10-​Q 季度​財務報表、​本公司​呈報​至​美國​證券​交易​委員會​的​其他​文件，​以​了解​其他​與​本公司​未來​營運​表現​相關​的​風險。