对于​那些​更​熟悉​Linux，​希望​将​Linux​的​各种​优势​充分​运用​到​LabVIEW Real-​Time​应用​的​用户​而言，​NI Linux Real-​Time​社区​为​其​提供​了​丰富​且​实用​的​技术​讲解​文​档，​并​提供​了​一个​专门​的​论坛​来​让​用户​交流​NI Linux Real-​Time​相关​的​问题。