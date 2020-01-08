NI Linux技术
NI提供了可支持各种Linux版本的硬件和软件产品。这些产品不仅适用于台式应用，同样也适用于嵌入式应用，从而解决了院校和工业界Linux使用者的不同需求。
NI开发了具有内置工业级实时性能的全新Linux操作系统NI Linux Real-Time。该实时操作系统专为嵌入式系统而开发，它不仅可提供实时性能，而且具有桌面操作系统的方便性和易用性。LabVIEW Real-Time模块完全支持NI Linux Real-Time。
NI Linux Real-Time终端可让您应用来自Linux生态系统的代码；复用内部代码；以及使用Eclipse或其他IDE开发、部署和调试C/C++代码。
SEA GmbH使用基于Linux的实时操作系统，以更短的时间和更低的成本向市场提供了有竞争力的状态监测解决方案。
了解CompactRIO控制器以及基于LabVIEW的Proclucid DataFabric软件如何帮助公用事业单位和电力提供商快速、经济地部署模块化微电网解决方案。
对于那些更熟悉Linux，希望将Linux的各种优势充分运用到LabVIEW Real-Time应用的用户而言，NI Linux Real-Time社区为其提供了丰富且实用的技术讲解文档，并提供了一个专门的论坛来让用户交流NI Linux Real-Time相关的问题。
注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权，Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。