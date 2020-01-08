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NI Linux​技术

NI​提供​了​可​支持​各种​Linux​版本​的​硬件​和​软件​产品。​这些​产品​不仅​适用​于​台式​应用，​同样​也​适用​于​嵌入式​应用，​从而​解决​了​院校​和​工业​界​Linux​使用者​的​不同​需求。

构​建​实​时​Linux​嵌入式​系统

NI​开发​了​具有​内​置​工业​级​实​时​性能​的​全新​Linux​操作​系统​NI Linux Real-​Time。​该​实​时​操作​系统​专​为​嵌入式​系统​而​开发，​它​不仅​可​提供​实​时​性能，​而且​具有​桌面​操作​系统​的​方便​性​和​易​用​性。​LabVIEW Real-​Time​模​块​完全​支持​NI Linux Real-​Time。

了解​C/​C​+​+嵌入式​系统​设计​的​软件​选项

NI Linux Real-​Time​终端​可​让​您​应用​来自​Linux​生态​系统​的​代码；​复​用​内部​代码；​以及​使用​Eclipse​或​其他​IDE​开发、​部署​和​调​试​C/​C​+​+代码。

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NI Linux Real-​Time​社区

对于​那些​更​熟悉​Linux，​希望​将​Linux​的​各种​优势​充分​运用​到​LabVIEW Real-​Time​应用​的​用户​而言，​NI Linux Real-​Time​社区​为​其​提供​了​丰富​且​实用​的​技术​讲解​文​档，​并​提供​了​一个​专门​的​论坛​来​让​用户​交流​NI Linux Real-​Time​相关​的​问题。

注册​商标​Linux​®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。