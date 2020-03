Zugang zu den neuesten 3GPP-Standards

Das 5G NR Test UE Bundle für FR1 ist in vollem Umfang mit dem 3GPP Release 15 kompatibel, emuliert 5G Benutzergeräte (UE) und liefert bei Anschluss an eine Basisstation (gNodeB) Leistungsinformationen in Echtzeit. Mit einer Bandbreite von 100 MHz und 4x2 MIMO können damit Komponenten, Subsysteme und/oder gesamte Ausstattung der Basisstation in jedem 5G-Band getestet werden.