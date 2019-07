LabWindows™/CVI zur Entwicklung von Produktionstestsystemen

NI bietet Ihnen verschiedene Formate für die Schulung in LabWindows/CVI und TestStand, darunter Selbstlernkurse und Kurse mit Schulungsleiter. Im Rahmen des Standard Service Program (SSP) haben Sie Zugriff auf Online-Schulungen, die Sie jederzeit abrufen können. In den Präsenzkursen können Sie erste praktische Erfahrung in der Entwicklung von Prüfanwendungen sammeln.