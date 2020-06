Datenerfassung (DAQ)

NI bietet mehrere Plattformen für die Datenerfassung, so dass Sie Ihr System an Ihre Bedürfnisse und Ihren finanziellen Rahmen anpassen können. Für DAQ-Systeme, bei denen die Flexibilität und eine minimale Einrichtungszeit im Vordergrund stehen, sollten PC-basierte Plug-and-play-Systeme in Betracht gezogen werden, zu denen Multifunktions-I/O-Geräte und modulare CompactDAQ-Hardware zählen. Wenn Sie einen Datenlogger benötigen, der ferngesteuert und zuverlässig mit zusätzlicher Steuerungsoption betrieben werden kann, empfehlen wir CompactRIO. Wenn Sie hohe Kanalzahlen und höchste Leistung benötigen, sollten Sie den Einsatz der PXI-Plattform in Betracht ziehen.