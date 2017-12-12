焦點內容
2018 年自動化測試展望
從 5G 技術的初期佈署，到競爭日益白熱化的自動化載具領域，組織需要採用更智慧化的測試策略，才能維持領先。
焦點技術
時效性網路 (TSN)
時效性網路 (Time Sensitive Networking) 為標準乙太網路 IEEE 802.1 的更新版本，可幫助您透過網路精確地同步裝置，並減少使用目前常見的訊號架構同步化方法。
焦點產品
滿足各種預算的穩定 DAQ 效能表現
比較四種高品質 DAQ 裝置的效能表現，以了解市面上準確度最高、雜訊最少，以及可滿足各種預算需求的產品選項。
焦點產品
mmWave 收發器系統
mmWave 收發器系統提供功能完整的原型驗證平台，適用於雙向通訊與通道探測等最尖端的無線技術研究。
焦點產品
運用 TestStand，加速開發測試系統
深入了解我們的測試管理軟體 TestStand，如何讓您用更少的時間建置測試系統，並有更多的時間專注開發產品。
客戶案例
適用於智慧型機台的進階控制
FireFly Equipment 以 LabVIEW 與 CompactRIO 硬體為基礎，設計出一款更具效率的自動化草皮採收智慧型機台，不僅速度加快 20%，燃料消耗量也為原先的一半。