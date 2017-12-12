測試、​量​測、​控制​解決​方案​的​全球​領導者

  • 焦點​內容

    2018 年​自動化​測試​展望

    從 5G 技術​的​初期​佈署，​到​競爭​日益​白熱化​的​自動化​載​具​領域，​組織​需要​採用​更​智慧​化​的​測試​策略，​才能​維持​領先。​

  • 焦點​技術

    時效性​網路 (TSN)

     

    時效性​網路 (Time Sensitive Networking) 為​標準​乙太網路 IEEE 802.1 的​更新​版本，​可​幫助​您​透過​網路​精確​地​同步​裝置，​並​減少​使用​目前​常見​的​訊號​架構​同步​化​方法。

     

  • 焦點​產品

    滿足​各種​預算​的​穩定 DAQ 效能​表現

    比較​四​種​高​品質 DAQ 裝置​的​效能​表現，​以​了解​市面上​準確度​最高、​雜訊​最少，​以及​可​滿足​各種​預算​需求​的​產品​選項。

  • 焦點​產品

    mmWave 收發​器​系統

    mmWave 收發​器​系統​提供​功能​完整​的​原型​驗證​平台，​適用於​雙向​通訊​與​通道​探測​等​最​尖端​的​無線​技術​研究。

  • 焦點​產品

    運用 TestStand，​加速​開發​測試​系統

    深入​了解​我們​的​測試​管理​軟體 TestStand，​如何​讓​您​用​更少​的​時間​建​置​測試​系統，​並有​更多​的​時間​專注​開發​產品。

NI 國家​儀器​的​方式

我們​專門​打造​有助於​降低​複雜度​的​工具

NI 國家​儀器​的​模組化​硬體​平台​與​系統​設計​軟體 - 例如 LabVIEW 能​協助​工程師​完成​更多​工作、​加速​創新、​輕鬆​整合​新的​技術。

客戶​案例

適用於​智慧型​機​台​的​進​階​控制

FireFly Equipment 以 LabVIEW 與 CompactRIO 硬體​為​基礎，​設計​出​一​款​更​具​效率​的​自動化​草皮​採​收​智慧型​機​台，​不僅​速度​加快 20%，​燃料​消耗量​也​為​原先​的​一半。

NI 國家​儀器：​加速​工程​開發​的​平台

The NI platform is a software-centric product portfolio that interacts with flexible hardware.

NI 採用​以​軟體​為主​的​開放式​平台，​能​有效​運用​模組化​硬體​與​豐富​的​生態​系統，​進而​加速​工程​開發​並​締造​成功。

The NI ecosystem enables you to build custom systems more efficiently by providing services, support, additional software, and partners.

NI 生態​系統​提供​的​服務​支援、​軟體​外掛​程式、​來自​全球​的​解決​方案​夥伴，​皆​能​協助​您​更​有效率​地​建​置​創新​系統。

NI products include software, instrument drivers, and hardware for custom solutions.

NI 結合​了​高​產能​軟體、​高​品質​驅動​程式、​模組化​硬體，​協助​您​打造​使用者​定義​的​解決​方案。